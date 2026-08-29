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Minibüsün Altında Kalan Bebek Toprağa Verildi

Minibüsün Altında Kalan Bebek Toprağa Verildi
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Antalya'nın Serik ilçesinde, babasının geri manevra yaptığı minibüsün altında kalan 1,5 yaşındaki Yakup Emir Şahin hayatını kaybetti. Cenazesi, ailesi ve yakınlarının katılımıyla toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, babası Levent Şahin'in geri manevra yaptığı minibüsünün altında kalan 1,5 yaşındaki Yakup Emir Şahin'in cenazesi, toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Serik ilçesine bağlı Gebiz Mahallesi'nde meydana geldi. Levent Şahin'in geri manevra yaptığı servis minibüsü, arkada bulunan oğlu Yakup Emir Şahin'e çarptı. Küçük Yakup Emir, ağır yaralandı. Yakınları tarafından Gebiz Acil Sağlık Merkezi'ne götürülen Yakup Emir Şahin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik Mezarlıklar Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Yakup Emir Şahin'in cenazesi, babası Levent ve annesi Fatma Şahin ile diğer yakınlarına teslim edildi. Cenazenin teslimi sırasında Şahin çifti fenalık geçirdi. Yakup Emir Şahin'in cenazesi, bu sabah Gebiz Mahallesi Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kazayla ilgili jandarma ekiplerince başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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