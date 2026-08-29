Haberler

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şampiyonlar Ligi takviminin açıklanmasının ardından Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Başakşehir-Galatasaray ve Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarının programı netleşti. TFF, Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasının 4 Eylül Cuma, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ise 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacağını açıkladı.

  • Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
  • Başakşehir-Galatayasar karşılaşması 4 Eylül Cuma günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek.
  • Maç programı UEFA Şampiyonlar Ligi takvimi dikkate alınarak belirlendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maç takviminin belli olmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 4. haftasındaki iki önemli karşılaşmanın programını açıkladı. Buna göre Başakşehir-Galatasaray ve Fenerbahçe- Beşiktaş karşılaşmalarının oynanacağı günler belli oldu.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ CUMARTESİ

TFF'nin açıklamasına göre Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi, 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Başakşehir-Galatasaray karşılaşması ise 4 Eylül Cuma günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKVİMİNE GÖRE BELİRLENDİ

Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmaların programının UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü dikkate alınarak oluşturulduğunu belirtti. TFF'den yapılan açıklamada, "UEFA tarafından ilan edilen UEFA Şampiyonlar Ligi takvimine göre İstanbul Başakşehir FK - Galatasaray ve Fenerbahçe - Beşiktaş müsabakalarının günleri belirlenmiştir." denildi.

TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Federasyon, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa maçlarını dikkate alarak yapılan planlamayı şöyle duyurdu:

"Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu 4. hafta müsabakaları sonrasında UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında oynanacak olan 1. hafta maçlarında temsilcimiz Galatasaray'ın Çarşamba günü müsabakası olması nedeniyle İstanbul Başakşehir FK müsabakası 4 Eylül Cuma günü saat 20.00'de, temsilcimiz Fenerbahçe'nin Perşembe günü müsabakası olması nedeniyle Fenerbahçe - Beşiktaş müsabakası 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacaktır."

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Muğla'da başlayan orman yangını Antalya'ya sıçradı! Bazı evler alevlere teslim

İki ilimizde orman yangını! Alevler evlere sıçradı

Ehliyet sınavlarında bir dönem sona erdi

Bir dönem sona erdi! Ehliyet sınavlarında devrim gibi yenilik

Rakamlar şaşırttı! Türkiye'de lisanslı İHA pilotu sayısı 1,8 milyonu geçti

Vatandaş lisans almak için sıraya girdi
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıkadirr.bsrr@gmail.com:

Persmebe günleri Şampiyonlar Ligi yok

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Daha neler göreceğiz? POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi

POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi: Paramı versin
Cinsel saldırı mağduru kadının maaşına haciz konuldu

Cinsel saldırı mağduru kadının maaşına haciz konuldu
Tesettüre giren efsane voleybolcu Aysun Özbek yıllar sonra ortaya çıktı

Tesettüre giren efsane voleybolcu yıllar sonra ortaya çıktı
Galatasaray, Rafael Leao transferini KAP’a bildirdi

Dünyaca ünlü yıldızı duyurdular, Süper Lig'i sallamaya geliyor

Muğlaspor-Boluspor maçındaki reklam panolarını görenler inanamadı

Muğlaspor-Boluspor maçındaki reklam panolarını görenler inanamadı

Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini gözyaşları içinde teslim aldı

Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini alırken kendinden geçti
Polis eşinin videosu olay oldu

Polis eşinin videosu olay oldu