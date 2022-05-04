CHP Eskişehir İl Başkanlığı'nda Bayramlaşma... Çakırözer: "Emekliyi Bayramda Torununa Harçlık Veremez Hale Getirdiler"

ESKİŞEHİR (ANKA) -

ÖZGE ZAİM

CHP Eskişehir İl Başkanlığı'nda, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in katılımıyla bayramlaşma programı düzenlendi. İktidarın politikalarını eleştiren Büyükerşen, Türkiye'nin ekonomik olarak bir iflasın içerisinde olduğunu söyledi. Çakırözer, "Emekliyi bayramda torununa harçlık veremez hale getiren bir iktidar var karşımızda" dedi.

CHP Eskişehir İl Başkanlığı, Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma programı düzenledi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, programda bir konuşma yaparak iktidarın politikalarını eleştirdi. Büyükerşen, şöyle konuştu:

"TÜRKİYE İFLAS ETMİŞTİR"

"Şeker Bayramı'nın son gününde bir araya geldik. Adı Şeker Bayramı. Aslında onda bile tereddüt var. Ramazan Bayramı mı diyelim Şeker Bayramı mı diyelim? Yani bizim çocukluğumuzda adı Şeker Bayramı'ydı. Şimdi oldu Ramazan Bayramı. Yani bu hükümetin tat veren, tatlı, güzel şeylere karşı bir alerjisi var. Onun için değiştiriyor. Tabi sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Ekonomi tamamen çökmüş vaziyette. Tabiri caizse Türkiye iflas etmiştir. Ekonomik olarak bir iflasın içerisindedir. Ama elbette iflas etti diye biz durup da bakacak değiliz. Çalışmalarımızı daha da hızlandırmak durumundayız. Hani bir laf vardır. Gerçi onların sözüdür bizim sözümüz değildir ama kapı kapı dolaşmak zorundayız. Kapı kapı dolaşacağız ve anlatacağız, olanları anlatacağız. Ne anlatacağız? O kadar çok şey var ki? Sıralamakla başa çıkmaz. Türkiye Cumhuriyeti yüzüncü yılına yakın bir tarihte tarihi bir hata yapmıştır. Nedir o tarihi hatalar? Anayasa değişikliğiyle parlamenter sistemi bırakıp tek adam sistemine geçtik. Bunda hepimizin suçu olduğunu kabul etmek durumundayız. Seslendiremedik.

"BAKARSINIZ PAT DİYE YAPMAK ZORUNDA KALIR"

Yeteri kadar, o anayasa değişikliğine evet diyenleri uyarmada yeteri kadar çalışmadık, başarılı olamadık. Bunu bilmek zorundayız. O nedenle ne yapmamız lazımsa, şimdi karşılaştığımız felaketten kurtulmanın yolları nelerse onları bulup çıkarıp, o yolda süratle ilerlemek zorundayız. Hiç belli olmaz. Her ne kadar halihazırdaki Cumhurbaşkanı 'efendim seçimler vaktinde yapılacak' dese de bakarsınız pat diye yapmak zorunda kalır. Çünkü hiç hoş durumda değil Türkiye'nin görüntüsü.

"ARABULUCU ROLÜNE SOYUNMAYA KALKIYORLAR"

Rusya ile Ukrayna arasında uzlaştırıcı, arabulucu rolüne soyunmaya kalkıyorlar. Olacak iş değil. Diğer ülkeler yani dünyada siyasetle ilgilenen Rus ve Ukrayna savaşını yakından takip edenler, uluslararası kuruluşlar tasvip etmeyeceklerdir. Kabul dahi etmeyeceklerdir. Dünya yine güçlü olanların hakim olduğu bir çözüme de mutlaka kavuşacaktır diye ümit ediyorum. Yani bunun açıklanmasında zaman zaman savaştan bahsedenler de olsa bir savaşın hele bizim bölgemizde bir savaşın çıkması, yani 3.dünya savaşının çıkması Türkiye'nin rayına olacak bir iş değildir. Bırakın onu Türkiye o haldeki savaş sonrası tıpkı 2. Dünya Savaşı'nda nasıl rahmetli İnönü Türkiye'yi harbe sokmadı, çok güzel bir politika uyguladı. O politikalar sonunda bütün dünya Nazilerle, Naziler bir tarafta, Almanlar bir tarafta ve Naziler birliğine dahil bazı küçük ülkeler bir tarafta ama daha çok diğer ülkelerin ittifakıyla 2. Dünya Savaşı zaferle sonuçlandı. 30 milyon insan öldü.

"TARIM VE HAYVANCILIĞI DİRİLTEBİLMEK İÇİN ÇOK ZAMAN HARCAMALIYIZ"

Sonrasında da yeni kurulmuş bir Cumhuriyet'te tarımın gücünü bir düşünün. Üretimimizi bir düşünün. Hem Türkiye kendisinin ihtiyacı olan ürünleri bir tarafta stoklamış, saklamış kötü günlere karşı. Ola ki harbe girmek zorunda kalır, nasıl vatandaşlar beslenecek? Onun için gerekli tedbirleri alırken bir taraftan da dışarıya harp sonrasında yanmış, yakılmış, ekonomisi perişan olmuş ülkelere tarım ürünleri satarak gelir elde etmesini bilen bir mevcut oluşturdu ülkemiz. Benim endişem bugünlerde Türkiye'nin ne yazık ki yok ettiği, öldürdüğü tarım sektörü, tarım ve hayvancılık sektörü, bunu diriltebilmek için de çok zaman harcamalıyız. Yeni sermayeler yaratmak zorundayız. Tarımda yap işlet devret olmaz. Para borç olarak verilir ve yüksek faizlerle aylığa dayandığı için bu politika ne isterlerse vermek zorunda kalırsınız. Türkiye'nin bugünkü durumu o."

"VERİLEN SÖZLER YALAN OLDU"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise şöyle konuştu:

"Gönül isterdi ki şeker tadında bir bayram yaşayalım. Ama maalesef özellikle tarım alanında içinde bulunduğumuz büyük kriz, bizi CHP camiasını, vatandaşlarımızı kaygılandırıyor. Öyle bir tablo içerisindeyiz ki bakın emeklilere, buraya gelmeden önce çay bahçesinde dostlarımızla sohbet ettik, '1 Mayıs oldu ne oldu' diyorlar. 1 Mayıs'ta söz vereceklerdi hatırlarsınız, emeklinin maaşı için. Onlar biliyorsunuz yalan oldu. Ortada yok hiçbir söz falan. Ondan önce hatırlarsınız asgari ücreti düzeltebiliriz demişlerdi, sonra ondan da vazgeçtiler. Emekliliklere genel başkanımızın ve partimiz ısrarla söyleye söyleye bayram ikramiyesi çıkartmıştık. 'Bir asgari ücret kadar olsun bu' dedik. Hadi ondan geçildi '2 bin 500 olsun' dedik. Ondan da geçildi, 1500 olsun, ondan da geçildi 100 liracık dahi koyun, hiçbirine ama hiçbirine olur demediler. Biz de bunların hepsinin önergesini verdik. Yani emekliyi bayramda torununa harçlık veremez hale getiren bir iktidar var karşımızda."