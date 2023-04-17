CHP Bilecik Milletvekili Tüzün ve Belediye Başkanvekili Subaşı, Aşağıköy Sakinleriyle İftar Yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, Aşağıköy Mahallesi sakinleriyle iftar programında buluştu.

Mahalle meydanında gerçekleştirilen iftar programına, CHP İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, Merkez İlçe Başkanı Berna Pamukcu, il genel ve belediye meclis üyeleri de katıldı.

İftar öncesi vatandaşları selamlayan Başkanvekili Subaşı, vatandaşlarla sohbet etti, talep ve görüşlerini dinledi. Subarı, "Muhtarımız bizlere iftar yemeğinde buluşma talebini iletti. Biz de hemen programımıza aldık. Çünkü biz de yeni mahallemiz olan Aşağıköy sakinleriyle buluşmayı çok istiyorduk. Milletvekilimiz ve il örgütümüzün değerli üyeleriyle büyük bir sevinçle geldik. Misafirlerimiz arasında depremzede aileler de var. Biz Bilecik olarak yardımlaşmayı çok seviyoruz. Ekmeğimizi herkesle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdiden Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramını tebrik ediyorum" dedi.

MİLLETVEKİLİ TÜZÜN'DEN AŞAĞIKÖY MAHALLESİNE DOĞAL GAZ SÖZÜ

Daha sonra konuşan Milletvekili Yaşar Tüzün ise iktidar olmaları durumunda Aşağıköy Mahallesi'nin doğal gaza kavuşması için en hızlı şekilde adımlar atacaklarını kaydetti.

Aşağıköy sakinlerinin talep ve sorunlarını bildiğini vurgulayan Milletvekili Tüzün, şöyle konuştu:

"Aşağıköy köyümüz kısa bir süre önce özgür bir şekilde referandum gerçekleştirdi ve Bilecikimizin yeni bir mahallesi oldu. Bu mahallemize de diğer tüm mahallere olduğu gibi hizmet etmemiz gerektiğini çok iyi biliyoruz. Belediye Başkanımız diğer mahallelere yaptığı hizmeti yani orada ne varsa çocuk parkı, oyun alanları ve altyapılar var ise bundan böyle Aşağıköy Mahallemizde de bu hizmetleri gerçekleştireceğiz. Bundan en ufak bir kuşkunuz olmasın. 14 Mayıs'ta Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimini gerçekleştireceğiz. Bu seçimde ben de Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik 1. Sıra milletvekili adayıyım. 2. Sırada ise daha önce Gölpazarı'nda Belediye Başkanlığı yapmış, ayrıca Bozüyük ve Bilecik'te belediye başkan yardımcılığı da yapmış arkadaşımız Vedat Kazıcı'dır. Kendisi Osmaneli ilçesindeki başka bir iftar programında olduğu için aramıza katılamadı. Onun da size selam, sevgi ve saygılarını iletiyorum. Aşağıköy Mahallemiz aslında nüfus ve seçmen olarak birçok ilçemizden büyük. Bu mahallenin temel sorunlarını çok iyi biliyorum. Biz sorunları öğrenmeye değil sorunları çözmeye talip olduğumuz için aday olduk. Mahallemizin en büyük sorununun doğalgaz olduğunu biliyorum. Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu iktidarında başlayacak olan hizmet dönemimizde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız aynı zamanda Balıkesir Milletvekilimiz Sayın Ahmet Akın olacaktır. Kendisi benim kardeşimdir, yol arkadaşımdır. Parlamentoda birlikte görev yaptığımız çok değerli bir arkadaşımızdır. İktidarımızda göreve geldiğimizde ilk işimiz bu mahallemize doğalgazı kavuşturmak olacaktır."

İftar sonrasında mahalle sakinleriyle çay içerek sohbet eden Tüzün, Belediye Başkanvekili Subaşı ve diğer konuklar, vatandaşların talep ve görüşlerini dinledi.

Mahalle Muhtarı Salih Yıldız ise ziyaret ve iftar programından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Milletvekilimiz ve Belediye Başkanımız ile tüm misafirlerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizleri iftar sofrasında buluşturdular. Belediye Başkanımız Melek Mızrak Subaşı'na da katkıları dolayısıyla ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.