Bursa'daki deprem paniği kamerada

Bursa'daki deprem paniği kamerada
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bursa'daki deprem paniği kamerada
Haber Videosu

Merkez üssü Bursa'nın Gemlik ilçesi olan 4.2 büyüklüğündeki depremde Orhangazi ilçesinde panikle mağazadan ve binalardan kaçan vatandaşlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

AFAD Deprem Dairesi'nden verilen bilgiye göre, ilk deprem Gemlik merkezli saat 11.47'de 3.9, ikinci deprem ise 12.57'de ise 4.2 büyüklüğünde meydana geldi. Gemlik ilçesinin yanı sıra diğer ilçelerden ve merkezde de deprem hissedildi.

DEPREM PANİĞİ KAMERADA

Orhangazi ilçesinde depremi hisseden vatandaşların binaların altından ve iş hanından kaçma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Orhangazi'deki bir fırında çalışan elemanlar da can havliyle dışarı çıkması kameralara yansıdı. Depo sayım yapan bir kişinin ise depremi hissetmesiyle dışarı fırlaması bir oldu.

Bursa'daki deprem paniği kamerada

Gemlik ilçesinde ise bir kıyafet satış mağazası kepeklerini yarıya kadar indirdi. Bursa Valiliği gerçekleşen iki deprem de herhangi bir olumsuzluk olmadığını bildirdi.

Bursa'daki deprem paniği kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu, bazıları kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 8 fakülte kapatıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otoyolda korkunç manzara! Kafalarını kesip köprüye astılar

Otoyolda korkunç manzara! Kafalarını kesip köprüye astılar
Almanya'da domates 20 euro mu? Mustafa Sandal markete gidip etiketleri çekti

Almanya'da domates 20 euro mu? Ünlü sanatçı üşenmeyip markete gitti
Khloe Kardashian ne yaptırdıysa açıkladı! Estetik listesi olay oldu

Say say bitmiyor! Yıllardır konuşulan gerçeği açıkladı
Rezervasyon yaptıkları otele giden çift büyük bir şok yaşadı

Rezervasyon yaptıkları otele giden çift büyük bir şok yaşadı
Leman'da Hz. Muhammed'e yönelik çirkin karikatür! 6 kişi için gözaltı kararı

Leman'da Hz. Muhammed'e yönelik çirkin karikatür! Soruşturma açıldı
Sigorta ve kaskoda yeni dönem! Pert şartları değişti

26 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Sigorta ve kaskoda yeni dönem
Tunç Soyer'i o mu şikayet etti? Gözlerin çevrildiği Cemil Tugay'dan açıklama var

Soyer'i o mu şikayet etti? Gözlerin çevrildiği Tugay'dan açıklama var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.