İBB Başkan Vekili Aslan, 12 saatte m2'ye 100 kiloya yakın yağış düştüğünü söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, kentte 12 saatte metrekareye 100 kilograma yakın yağış düştüğünü söyledi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre Aslan, kentte devam eden yağışla ilgili Eyüpsultan'daki İBB Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) açıklamalarda bulundu.

Kentin dün akşam itibarıyla soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdiğini dile getiren Aslan, 8 bin 392 personel ve 2 bin 246 araçla olaylara müdahale ettiklerini anlattı.

Bugün de yağışın devam edeceğini aktaran Aslan, "Saat 18.00'den sonra Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'na geçmeye başlayacak bu yağış ve yarın sabaha kadar da Anadolu Yakası'nda yoğun yağış almaya İstanbullular olarak devam edeceğiz. Gerekmedikçe aracınızla özel aracınızla yollara çıkmayın, toplu taşımayı kullanın. Gerekmedikçe evinizden ayrılmayın. Çünkü bazı saatlerde rüzgarın hızı şiddetlenerek fırtına seviyesine çıkacak; saatteki hızı 75-80 kilometreye çıkabilecek bir noktaya gelecek." ifadelerini kullandı.

Şehirdeki yağış miktarından bahseden Aslan, şunları kaydetti:

"Normalde 24 saatte 'yoğun yağış' dediğimiz zaman, 24 saatte metrekareye 100 kilo yağış düştüğünde biz buna 'yoğun yağış' veya 'aşırı yağış' diyoruz. Fakat dün akşam 22.00'den itibaren bugün saat 10.00'a kadar, yani 12 saatte metrekareye 100 kilograma yakın yağış düştü. Dolayısıyla 24 saatte yağması gereken mevsim normallerindeki veya aşırı yağış oranlarını 12 saatte İstanbul aldı."

Kaynak: AA