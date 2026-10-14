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Eyüpsultan'da Osimhen'in sevgilisi Ladewig'in karıştığı kazada 3 araç hasar gördü

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Eyüpsultan'da Osimhen'in sevgilisi Ladewig'in karıştığı kazada 3 araç hasar gördü
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Eyüpsultan'da Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen'in sevgilisi Stefanie Kim Ladewig'in kullandığı aracın da karıştığı 3 araç kaza yaptı, yaralanan olmadı. Hamile olduğu öğrenilen Ladewig, kontrol amacıyla gittiği hastanede yapılan kontrollerin ardından taburcu edildi.

Doğan Can CESUR / İSTANBUL – EYÜPSULTAN'da Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen'in (27) model sevgilisi Stefanie Kim Ladewig'in (26) kullandığı aracın da karıştığı 3 araç kaza yaptı. Yaralananın olmadığı kazada hamile olduğu öğrenilen Ladewig, kontrol amacıyla gittiği hastanede yapılan kontrollerinin ardından taburcu edildi.

Kaza, dün saat 15: 10 sıralarında Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen'in model sevgilisi Stefanie Kim Ladewig'in kullandığı 34 RID 534 plakalı araç ile 34 NZJ 056 ve 34 KVS 004 plakalı araçlar kazaya karıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

HAMİLELİĞİ NEDENİYLE HASTANEDE KONTROL EDİLDİ

Kazanın ardından Sarıyer Maslak'taki özel bir hastaneye giden Stefanie Kim Ladewig'in, hamileliği nedeniyle kontrol amacıyla hastaneye başvurduğu öğrenildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Ladewig, kontrollerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

MODEL VE BİR ÇOCUK ANNESİ

Almanya'nın Berlin kentinde dünyaya gelen Stefanie Kim Ladewig'in modellik yaptığı, sanal medya üzerinden moda ve güzellik alanında içerikler paylaştığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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