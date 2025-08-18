Damada görülmemiş işkence! Vince asıp altında göbek attılar

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ilginç gelenekler devam ediyor. Düğün evine girmeden damada yapılan türlü türlü işkencelere, bir yenisi daha eklendi.

DAMADI VİNCE ASTILAR

Damadın arkadaşları kiraladıkları vinç ile damadı iple sallandırdı. Arkadaşları damadın altında çiftetelli oynarken zaman zamanda ayaklarından tutmaya çalıştı. İlginç anlar ise cep telefon kamerasına yansıdı.

"ASLA UNUTMAYACAĞIM"

Damat Berhan Uysal zor anlar yaşarken, bu anları asla unutmayacağını söyledi.