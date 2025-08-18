Damada görülmemiş işkence! Vince asıp altında göbek attılar

Damada görülmemiş işkence! Vince asıp altında göbek attılar
Damada görülmemiş işkence! Vince asıp altında göbek attılar
Bursa'da düğün öncesi damada görülmemiş işkence kayda alındı. Vinç ile havaya kaldırdıkları damadın altında arkadaşları göbek attı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ilginç gelenekler devam ediyor. Düğün evine girmeden damada yapılan türlü türlü işkencelere, bir yenisi daha eklendi.

DAMADI VİNCE ASTILAR

Damadın arkadaşları kiraladıkları vinç ile damadı iple sallandırdı. Arkadaşları damadın altında çiftetelli oynarken zaman zamanda ayaklarından tutmaya çalıştı. İlginç anlar ise cep telefon kamerasına yansıdı.

"ASLA UNUTMAYACAĞIM"

Damat Berhan Uysal zor anlar yaşarken, bu anları asla unutmayacağını söyledi.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıX Y:

Gerizekalilar!!!

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMASUMANE3438:

her şeyimiz hava cıva gösteriş saçma sapan bir toplum olduk be

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Damada arkadaşları çok anlamlı bir şaka yapmış aslında. Evlendiği için öldüğünün mesajını vermişler. Biz seni bir gün iple sallandırdık, hanımın her gün sallandıracak gibi.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
