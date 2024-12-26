Burdur'daki Kadın Cinayetinde 9 Sanığın Yargılaması Başladı

Haber: Muhammet Fatih Başçı

(BURDUR)- Burdur'un Çavdır ilçesinde 8 Şubat'ta eski eşi Özlem Şımarık'ı öldüren Tarık Yılmaz ve kendisine yardım ettikleri iddiasıyla tutuklanan 8 kişinin yargılanmasına başlandı. Duruşma sonrası konuşan Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği Başkanı Müjde Tozbey, "Özlem birisi engelli iki çocuk sahibi bir anneydi, emekçi bir kadındı. ve gerçekten de ülkemizde en zor çalışma şartlarına sahip gece kulübünde çalışan bir kadındı. Yalnızlaştırılmış, tek başına bırakılmış bir anneydi. Özlem sadece eski kocası tarafından öldürülmedi, çalıştığı mekandaki erkekler tarafından da öldürüldü" dedi.

Burdur'un Çavdır ilçesinde 8 Şubat'ta meydana gelen olayda, "kasten yaralama" suçundan hükümlü olan ve kapalı cezaevinden açık cezaevine geçiş yapması gereken süreçte cezaevine dönmeyen Tarık Yılmaz, eski eşi 28 yaşındaki Özlem Şımarık'ı kaldığı otel odasında av tüfeği ve bıçakla ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Tarık Yılmaz, Denizli'nin Çameli ilçesinde saklandığı bağ evinden dağlık alana kaçmaya çalışırken güvenlik güçlerince yakalandı. Soruşturma kapsamında Tarık Yılmaz ile birlikte ona yardım ettiği öne sürülen 8 kişi tutuklandı. Eski eşini öldürdüğü gerekçesiyle Tarık Yılmaz ve onu azmettirdiği iddia edilen 2 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet, yardım ettiği öne sürülen 6 sanık hakkında ise 15 ila 20 yıl arasında değişen hapis cezası talebiyle dava açıldı.

9 sanığın yargılanmasına başlandı

Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamaya, Tarık Yılmaz tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

İddia makamı tarafından mahkeme heyetine sunulan mütalaada Tarık Yılmaz hakkında "Boşandığı eşini tasarlayarak kasten öldürme" suçundan, Gökay S. ile Adem S. hakkında "kadını tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme ve suçluyu kayırma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken diğer 6 sanık Erdal A., Mehmet Ç., Meryem S., Kazım Ö., Şaban A. ve Mustafa S. hakkında da "kadını tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme, suçluyu kayırma" suçlarından 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmaları ve kaçma şüphelerinin bulunduğundan tutuklu yargılanmaları, dosyadaki eksik hususların giderilmesi talep edildi.

Boşandığı eşini tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Tarık Yılmaz mahkemede, kendisini olaya eşinin çalıştığı mekanın sahibi tutuklu sanık Adem S.'nin azmettirdiğini söyledi. Savunmasının hazır olmadığını, savcılığa verdiği ifadenin geçerli olduğunu söyleyen Yılmaz, mahkeme başkanının 'yargılamayı heyet yapıyor' uyarısı üzerine "Olay öncesi Adem'le mekanda görüştük. Silahı Adem S. verdi. 'Namusunu temizle. Özlem sana yakışmayan hareketler yapıyor, bunu hazmedemezsin, bu şekilde yaşayamazsın dediler' dedi. Gökay S. bıçak verdi, 'gereğini yap' dedi. Adem, Özlem'in kaldığı otelin arka kapısından girmemi istedi. Olaydan sonra beni arama dedi. Tutuklu sanık Meryem S. telefonunda Özlem'in uygunsuz fotoğraf ve videolarını gösterdi" ifadelerini kullandı.

Tutuklu Sanık Adem S. ise "Olaydan haberim yoktu. Ben olayı bana gelen telefonla öğrendim. Tarık'a 'neden yaptın' dedim. O da 'olması gerekeni yaptım' diye cevap verdi" dedi. Gökay S.' ise "Olayla benim hiç bir alakam yok. Hiç alakamın olmadığı olayla ilgili olarak 7,5 aydır mağdurum" dedi. Meryem S. de "Azmettirici olarak suçlanıyorum. Azmettirici değilim. Telefonumda Özlem'in dans videoları vardı. Ben telefonumu Tarık'a verdim. Ekran şifresini de söyledim. Ama Özlem'e ait video ve fotoğrafları göreceğiği aklıma gelmedi" diye savunma yaptı. Diğer tutuklu sanıklar Kazım Ö., Şaban A., Erdal A., Mehmet Ç. ve Mustafa S. olayla ilgilerinin olmadığını belirterek beraatlerini istedi.

Öldürülen Özlem Şımarık'ın babası Ramazan Şımarık, sanıkların hepsinden şikayetçi olduğunu belirterek cezalandırılmalarını istedi.

Savcı ise sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.

Kısa bir ara veren mahkeme heyeti, Mustafa S. ile Kazım Ö.'nün adli kontrol şartıyla tahliyesine diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

"Özlem birisi engelli iki çocuk sahibi bir anneydi, emekçi bir kadındı"

Mahkeme sonrası gazetecilere açıklama yapan Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği Başkanı Müjde Tozbey şunları söyledi:

"Bugün şubat ayında öldürülen Özlem Şımarık için buradayız. Özlem birisi engelli iki çocuk sahibi bir anneydi, emekçi bir kadındı. ve gerçekten de ülkemizde en zor çalışma şartlarına sahip gece kulübünde çalışan bir kadındı. Yalnızlaştırılmış, tek başına bırakılmış bir anneydi. Özlem sadece eski kocası tarafından öldürülmedi çalıştığı mekandaki erkekler tarafından da öldürüldü. Özlemi öldüren bu düzene karşı, bu koşullara karşı mücadele etmek için Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği olarak duruşmaya katıldık. Duruşmada 9 tane erkek ve 1 kadın yargılandı. Sadece Özlem'e ateş eden, silahı kullanan eski kocası değil ona yardım edenler, azmettirenler de bugün yargılandı. 2 tane tahliye kararı çıktı. Diğerleri hakkında delillerin toplanmasına karar verildi.

"2024 yılında 400'den fazla kadın öldürüldü"

2024 yılında 400'den fazla kadın öldürüldü. Bir o kadar kadın da şüpheli olarak ölümü kaydedildi, nasıl öldürüldükleri belli değil. Aynı zamanda ülkemiz en çok iş cinayetlerinin olduğu bir ülke. Yine bugün Balıkesir'de işçilerin öldüğünü öğrendik. İşçi ölümleri de kadın cinayetleri de ya da çocukların maruz kaldığı cinsel istismarlar da bir bütün bu düzenin sorunu. Yani kadını, çocuğu, işçiyi yalnız bırakan bir düzende yaşıyoruz. Mücadelemiz yalnızca kadınlar için değil. Yoksul halk için, işçi sınıfı için, asgari ücretli için, aynı zamanda kadın ve çocuklar için. Biz mahkeme salonlarında, alanlarda, evlerimizde mücadele ettiğimiz sürece kazanacağız buna inanıyoruz."