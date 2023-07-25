Başkan Büyükkılıç'tan hem vefa örneği hem de Kayseri basınına yeni müze

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri milletvekilleri ve il protokolü ile birlikte Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti iş birliği ile 113 yıllık Kayseri basın tarihine ışık tutacak Veli Altınkaya...

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri milletvekilleri ve il protokolü ile birlikte Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti iş birliği ile 113 yıllık Kayseri basın tarihine ışık tutacak Veli Altınkaya Basın Müzesi'nin açılış törenine katıldı.

Tarihi Kayseri Mahallesi olarak bilinen Tavukçu Mahallesi, Badem Sokak'ta Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanarak hizmete giren Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Veli Altınkaya Basın Müzesi'nin resmi açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, ERÜ Rektör Yardımcısı ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Aydın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk ve Ali Hasdal ile daire başkanları, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, önceki dönem Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Merhum Veli Altınkaya'nın kızı Kübra Nur Altınkaya Şahin ve damadı Kürşat Furkan Şahin ile çok sayıda basın mensubu katıldı. Başkan Büyükkılıç, müze önünde verilen kokteylde masaları tek tek gezerek, kentte görev yapan yerel ve yaygın basın mensupları ile sohbet etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Başkan Büyükkılıç, Basın Müzesi'nin anlamlı ve önemli bir çalışma olduğunu belirterek, hem basın mensuplarına armağan hem de merhum Veli Altınkaya'ya vefa örneği olduğunu söyledi.

Merhum Altınkaya'ya rahmet, basın camiasına baş sağlığı diledi

Korona virüsten hayatını kaybeden Altınkaya'ya rahmet dileyen Büyükkılıç, pandemi döneminde merhum Altınkaya virüse yakalanmadan bir gün önce kendisi ile radyo yayını yaptığını anlatarak, ailesine ve basın camiasına bir kez daha baş sağlığı diledi. Başkan Büyükkılıç, müze fikrinin merhum gazeteci Veli Altınkaya'ya ait olduğunu belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte, hulasa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir' sözlerini hatırlattı.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlayan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yükünüzün ağır olduğunu, sorumluluğunuzun ağır olduğunu biliyoruz. Gazetecilik ilkeleri ve meslek etiğine bağlı bir şekilde, kamuoyunu hızlı ve doğru bir biçimde bilgilendirmek amacıyla fedakarca çalışan dostlarımızın gününü kutluyorum. 16. yüzyıldan bu zamana kadar, ilk başlarda haber mektupları, daha sonra haber kitapları ile almanak adıyla hayatımıza giren gazete ve gazetecilik mesleğinin şimdi dijital boyut kazandığını hepimiz gözlemlemekteyiz. Geçmişten bugüne önemli bir gelişme gösteren Türk basını bu zamana kadar önemini hiç kaybetmedi, her zaman gündemde kaldı."

Başkan Büyükkılıç, Milli Mücadele döneminde faaliyet gösteren Anadolu basınının en önemli örneklerinden birisi olan Kayseri basınının, 1910 yılından günümüze kadar varlığını başarıyla sürdürdüğünü vurgulayarak, "113 yıl önce Yunus Bekir ismiyle Kayseri Turan köyünde doğmuş olan hemşehrimiz gazeteciliği başlattı. Yerel gazeteler, televizyonlar, dijital yayın yapan televizyonumuz ve 14 radyomuz var. Ulusal basınımız ile iç içe olan yerel basınımız Kayseri'de oldukça güçlü, emeği geçen siz dostlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Müzeyle kuşaklar arası bir köprü kurulması hedeflendi"

Birlik, beraberlik mesajı veren Büyükkılıç, müze hakkında bilgiler aktararak, "Bu anlamlı ve özel müze ile Kayseri basınında kuşaklar arası bir köprü kurmayı hedefledik. Bu manada Kayseri'nin basın ve yayın alanında emeği bulunan şahsiyetler ile yine aynı alanda kullanılmış ekipman, malzeme, belge ile yayınların tarihi süreç içerisinde geçirmiş olduğu evreler ele alındı. Matbaa makineleri, eski fotoğraf makineleri, gazeteler, dergiler, radyolar, banyo odası ve daktilo gibi veriler ve eserler olacak. Böylelikle Kayseri basın yayın tarihini yerel ve genelde gelişiminin daha iyi anlaşılması ve kuşaklar arası bir köprü kurulması hedeflendi" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, müzeler şehri Kayseri'de, 6 bin yıllık tarihi geçmişi olan, şehrin kimliğini yansıtan, tarihini ve kültürünü anlatan birbirinden önemli müzelere bir yenisini daha eklediklerini belirterek, Kayseri basınına hayırlı, uğurlu olmasını temenni edip, önümüzdeki günlerde sürpriz bir şekilde değişik müzeleri Kayseri ile buluşturacaklarını kamuoyu ile paylaştı.

Büyükkılıç, konuşmasında, tüm basın mensuplarına selam ve sevgilerini ileterek, "Bu duygu ve düşüncelerle, zor şartlarda fedakarca görev yapan tüm basın mensuplarımızın bir kez daha 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, görevini yaparken vefat eden basın mensuplarına Allah'tan rahmet diliyor, yöneticisinden çalışanına, muhabir ve kameramanından, editörüne kadar tüm basın camiasına en kalbi duygularımla selam ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Altınkaya'nın kızından Başkan Büyükkılıç'a teşekkür

Daha sonra Başkan Büyükkılıç, merhum gazeteci Veli Altınkaya'nın kızı Kübra Nur'u kürsüye davet etti. Kübra Nur Altınkaya Şahin, Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek, "Babam bu müzenin hayalini çok uzun süre kurmuştu. Babamın adını müzeye vermeyi ilk siz açıkladınız, bizleri onurlandırdınız, çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Vali Çiçek'ten Başkan Büyükkılıç'a tebrik ve teşekkür

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de Veli Altınkaya Basın Müzesi'nin vefa örneği olduğuna vurgu yaparak, "Duayen bir gazeteci, bu şehre hizmet etmiş, düşünmüş, yazmış bir kaleme Büyükşehir Belediyesi'nin gösterdiği bir vefa örneğidir" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı gösterdiği bu vefa örneği için tebrik ederek kendisine teşekkür eden Vali Çiçek, basını güçlü bir kentte basın müzesinin olmasını anlamlı bulduğunu söyledi. Çiçek, Kayseri'nin güzelliklerini hep beraber anlatmaya devam edeceklerinin altını çizerek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ise medyadan gelen milletvekili olarak vefa, kadirşinaslık örneği sergileyen Başkan Büyükkılıç'ı tebrik ederek, basın tarihi ile medya mensuplarının yaşadığı sorunlara değindi.

"Çok güzel bir eser ortaya çıktı"

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ da açılış konuşmasında, bugünün Kayseri basını açısından çok önemli bir gün olduğuna vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 4 yıl önce rahmetli Veli Altınkaya Kayseri'ye basın müzesi oluşturmak istediği fikrini söyledi ancak ömrü vefat etmedi. Sağ olsunlar Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörümüz Sayın Fatih Altun ve Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi Dekanı Hakan Aydın ve ekibi ile Mehmet Sena Kösedağ bu bayrağı aldılar, bugüne kadar getirdiler, çok güzel bir eser ortaya çıktı. İçerisinde çok önemli veriler var. Bu müze Kayseri basınının geleceğine de ışık verecektir."

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi ve Gazeteciler Cemiyeti'nin iş birliği ile uzun uğraşlar sonucunda önemli bir eserin Kayseri'ye kazandırıldığını ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından plaket takdimi yapılarak, kurdele kesimi ile Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Veli Altınkaya Basın Müzesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış töreni sonrası Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek ile il protokolü, Kayseri'nin yeni müzesini ilgiyle gezdi. - KAYSERİ