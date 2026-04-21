Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman'dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, bölgedeki artan gerilim ve diplomatik süreçlere ilişkin yoğun bir telefon trafiği yürüttü. Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulati; Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

GERİLİMİ DÜŞÜRME GÜNDEMİ

Görüşmelerde bölgesel gelişmeler ve yükselen tansiyonun düşürülmesine yönelik çabalar masaya yatırıldı. Taraflar ayrıca İran ile ABD arasında devam eden müzakere sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulunarak, diplomatik temasların başarıya ulaşması için koordinasyonun önemine dikkat çekti.

“DİPLOMASİ TEK YOL” MESAJI

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, müzakerelerin gerilimi azaltacak ve olası bir savaşın sona ermesini sağlayacak somut bir uzlaşmaya ulaşmak açısından kritik olduğunu vurguladı. Görüşmelere katılan bakanlar ise anlaşmazlıkların çözümünde diyalog ve diplomatik yolların tek seçenek olduğunun altını çizdi.

MÜZAKERELERDE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Öte yandan, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan süreçte 8 Nisan’da geçici ateşkes sağlanmış, 11 Nisan’da Pakistan’da gerçekleştirilen kalıcı ateşkes görüşmeleri ise yaklaşık 21 saat sürmesine rağmen sonuçsuz kalmıştı.

Pakistanlı kaynaklar, 19 Nisan’da ABD ile İran arasındaki ikinci tur müzakereler için Washington’dan gelen öncü heyeti taşıyan iki uçağın İslamabad’a indiğini duyurdu. Ancak İran basını, ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndaki deniz ablukasını sürdürmesi halinde Tahran’ın yeni müzakere turuna katılmayabileceğini yazdı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de ikinci tur görüşmelere ilişkin henüz net bir plan bulunmadığını açıkladı.