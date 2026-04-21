Haberler

Kuzey Kore'deki günlük yaşama dair gizlice kaydedilen görüntüler ses getirdi

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Kore’den kaçarak 2025 Aralık ayında Güney Kore’ye sığınan Kim Min-jun’ın paylaştığı görüntüler gündem oldu. Videolarda ülkedeki yaşamın teknolojiden uzak, sınırlı imkanlarla sürdüğü ve günlük hayatın oldukça sade olduğu görüldü. Görüntüler, Kuzey Kore’nin dünyadan izole yapısını yeniden tartışmaya açarken, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kuzey Kore’de yaşadıktan sonra 2025 yılının Aralık ayında Güney Kore’ye sığınan Kim Min-jun’ın paylaştığı görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Görüntülerde, ülkedeki günlük yaşamın teknoloji ve modern dünyadan oldukça uzak olduğu dikkat çekti.

“1970’LERİ ANDIRAN YAŞAM”

Paylaşılan videolarda, altyapı eksiklikleri, sınırlı teknolojik imkanlar ve sade yaşam koşulları öne çıktı. Görüntülerde yer alan detaylar, Kuzey Kore’deki yaşamın adeta 1970’li yılları andırdığı yönünde yorumlara neden oldu.

DÜNYADAN KOPUK BİR HAYAT

Kim Min-jun’ın aktardığı görüntülerde, iletişim imkanlarının kısıtlı olduğu, teknolojik cihazların sınırlı kullanıldığı ve günlük hayatın büyük ölçüde geleneksel yöntemlerle sürdürüldüğü görüldü. Bu durum, ülkenin dış dünyadan ne denli izole olduğuna dair tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kısa sürede yayılan görüntüler, kullanıcılar arasında geniş yankı uyandırırken, birçok kişi Kuzey Kore’deki yaşam koşullarına dikkat çekti. Görüntüler, ülkedeki sosyal ve ekonomik şartlara dair farklı değerlendirmeleri de beraberinde getirdi.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Rigor Mortis:

Komünizmin türkçesi; Fakirlikte eşitliktir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

