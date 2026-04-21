İzzet Ulvi Yönter'la ilgili olay iddia: Eşi şikayetçi oldu

MHP’deki görevinden istifa eden Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in eşi Meltem Yılmaz Yönter’in maruz kaldığı fiziksel şiddet nedeniyle eşinden şikayetçi olduğu ileri sürüldü.

İFADE TUTANAĞI CANLI YAYINDA OKUNDU

MHP’de son dönemde yaşanan istifalar ve teşkilat krizleriyle gündemde olan Yönter hakkında bu kez aile içi şiddet iddiası ortaya atıldı. Onlar TV programında konuşan gazeteci Barış Pehlivan, Meltem Yılmaz Yönter’in emniyete verdiği ifade tutanağını ekrana yansıtarak detayları paylaştı. Paylaşılan tutanağa göre olayın 15 Temmuz 2025 günü saat 21.20 sıralarında çiftin evinde yaşandığı belirtildi.

“DEFALARCA TOKAT ATTI” İDDİASI

15 yıllık evli ve bir çocuk annesi olan Meltem Yılmaz Yönter, ifadesinde eşiyle yaşadığı tartışmanın fiziksel şiddete dönüştüğünü belirtti. Yönter, ifadesinde eşinin kendisini sarstığını ve defalarca tokat attığını öne sürdü.

Yönter, yaşananları “Eşimle özel bir konu nedeniyle tartışmaya başladık. Tartışma sırasında beni sarstı, kafamın üst kısmına ve yüzüme defalarca tokat attı. Kendimi savunmak için yüzünü ve boynunu çizdim. Daha sonra boğazıma yapıştı ve ağır küfürler etti” sözleriyle anlattı.

“POLİS GELDİ, ŞİKAYETÇİ OLDUM”

İfadesinde olay sırasında güvenlik görevlilerinin geldiğini ancak eşinin sakinleşmediğini belirten Yönter, polis müdahalesi sonrası şikayetçi olduğunu ifade etti.

Meltem Yılmaz Yönter, “Konuyla ilgili beni darbeden ve hakarette bulunan eşim İzzet Ulvi Yönter’den davacı ve şikayetçiyim” diyerek resmi başvuruda bulunduğunu aktardı.

