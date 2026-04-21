Havalimanında dehşet! Uçağın motoruna koşan adam feci şekilde can verdi

İtalya’daki Bergamo Havalimanı’nda 35 yaşındaki Andrea Russo, güvenliği aşarak aprona girdi ve kalkışa hazırlanan Volotea uçağının motoruna doğru koştu. Motorun içine giren Russo olay yerinde hayatını kaybetti. Olay nedeniyle uçakta hasar oluşurken, havalimanındaki uçuşlar geçici olarak durduruldu. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

İtalya’nın Bergamo Havalimanı’nda yaşanan olayda, 35 yaşındaki Andrea Russo güvenlik önlemlerini aşarak aprona girdi. Russo, İspanya’ya gitmek üzere kalkış hazırlığında olan Volotea Havayolları’na ait uçağa doğru koştu.

MOTORA GİRDİ, OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Görüntülerde Russo’nun hızla uçağa yöneldiği ve doğrudan motor kısmına girdiği anlar yer aldı. Şiddetli çarpmanın ardından Russo’nun olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

UÇAK HASAR GÖRDÜ, SEFERLER DURDU

Olay nedeniyle uçakta hasar meydana gelirken, havalimanındaki operasyonlar bir süre durduruldu. Yetkililer, olayın ardından güvenlik prosedürlerini gözden geçirirken, soruşturma başlatıldığını duyurdu.

500

