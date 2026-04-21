Haberler

İran-Türkiye hattında 52 gün sonra bir ilk! Meşhed-İstanbul uçak seferi yapılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in saldırılarıyla başlayan süreç sonrası duran İran çıkışlı uluslararası uçuşlar yeniden başlıyor. İran’dan Türkiye’ye ilk seferin Meşhed-İstanbul hattında yapılması bekleniyor. Öte yandan ABD ile İran arasında Pakistan’da gerçekleştirilecek ikinci tur müzakerelere üst düzey isimlerin katılması planlanırken, diplomatik süreç yeniden hız kazanıyor.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası duran uluslararası uçuşlar yeniden başlıyor. İran’dan Türkiye’ye uzun bir aranın ardından ilk uçak seferinin bugün gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İLK UÇUŞ MEŞHED-İSTANBUL HATTINDA

İran’da online uçak bileti satışı yapan sitelere göre, uluslararası uçuşlar kademeli olarak yeniden açılıyor. İran Sivil Havacılık Kurumu’nun Meşhed Havalimanı çıkışlı seferler için bilet satışına izin vermesiyle birlikte, Meşhed- İstanbul uçuşunun salı günü yerel saatle 07.00’de yapılması bekleniyor.

Şubat ayı sonunda ABD ve İsrail’in başlattığı saldırılarda bazı havalimanları zarar görmüş, ülkede tüm uçuşlar durdurulmuştu.

ABD-İRAN MÜZAKERELERİ YENİDEN MASADA

Öte yandan, ABD ile İran arasında yarın Pakistan’da yapılacak ikinci tur müzakerelere ilişkin detaylar da netleşmeye başladı. 

CNN’in Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ABD tarafını Başkan Yardımcısı JD Vance, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner temsil edecek.

İran heyetinde ise Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Bakan Vekili Ali Bageri Keni’nin yer alması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

