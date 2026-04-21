Okul saldırıları sonrası kahreden görüntü! Defterlerden kendine "çelik yelek" yaptı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki saldırıların ardından bir çocuğun defterlerini kıyafetine zımbalayarak kendine “çelik yelek” yapması dikkat çekti. Anne, “Ben bu çocuğu şimdi nasıl okula göndereceğim?” sözleriyle yaşadığı korkuyu dile getirirken, çocuğun daha önce çelik yeleklerle ilgili sorular sorduğunu belirtmesi dikkat çekti. Görüntüler, olayların çocuklar üzerindeki etkisini yeniden gündeme taşıdı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan saldırıların ardından sosyal medyada paylaşılan bir video kısa sürede gündem oldu. Bir annenin çocuğunun odasında karşılaştığı manzara, yaşanan olayların çocuklar üzerindeki etkisini çarpıcı şekilde ortaya koydu.

"NASIL OKULA GÖNDERECEĞİM?"

Görüntülerde anne, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi: “Az önce gördüğüm manzara karşısında şok geçirdim. Ben bu çocuğu şimdi nasıl okula göndereceğim? Bana iki gün önce çelik yeleklerle alakalı bir şeyler sordu. Şimdi yaptığı şeye bakar mısınız? Defterleri kıyafetine zımbalayarak kendine çelik yelek yapmış.”

KENDİNE "ÇELİK YELEK" YAPTI

Çocuğun defterlerini kıyafetine zımbalayarak kendine adeta “çelik yelek” yapması dikkat çekerken, görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Paylaşımın ardından çok sayıda kullanıcı, çocukların şiddet olaylarından nasıl etkilendiğine dikkat çekti. Uzmanlar ise bu tür travmatik gelişmelerin çocuklarda korku ve kaygıyı artırabileceği uyarısında bulunuyor.

Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman'dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var

Türkiye dahil 4 ülkeden ABD-İran savaşı için çağrı: Tek seçenek var
Polonya'dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler

İsrail askerinin skandal hareketi Avrupa ülkesini de fena kızdırdı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonlu damat Tayland köyünü kolbastıyla inletti

Karadeniz ruhu sınır tanımadı: Trabzonlu damat Tayland'ı inletti!
Özgür Özel'in dili sürçtü: 71 bin tane İsrailli bebek öldü

Özgür Özel'in dili sürçtü: Filistinli bebek demek isterken...
Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu

Dünyada 5 binde bir! Kabusu bebeklerinde gören aile anlattı
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak

Memura güzel haber: Düzenleme kabul edildi, 247 bin TL ödeme yapılacak
Trabzonlu damat Tayland köyünü kolbastıyla inletti

Karadeniz ruhu sınır tanımadı: Trabzonlu damat Tayland'ı inletti!
Rusya'da 40 İsrailli gözaltına alındı

Netanyahu'ya darbesi büyük! 40 İsrailli gözaltına alındı
Serdal Adalı'dan Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy itirafı: ''İnşallah'' diyerek açıkladı

''İnşallah satın alma opsiyonunu kullanıp bizden satın almazlar!''