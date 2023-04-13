Bafralı Çiftçilerden 'Traktörlü' Protesto: 'Tarım Arazisine Beton Atmak, Cinayettir'

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Samsun'un Bafra ilçesinde çiftçiler, tarım arazisine hal binası yapmak isteyen Samsun Büyükşehir Belediyesi'ni traktörleriyle protesto etti. Bafralı çiftçi Nurettin Genç, "Bunun gibi tarım arazisine beton atmak, cinayettir" dedi.

Bafra'nın Türbe Mahallesi'nde çiftçilik yapan yurttaşlar, AKP'nin yönetimde olduğu Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin hal binası yapmak için kamulaştırdığı tarım arazisinde bugün traktörleriyle protesto gösterisi yaptı.

"TOPRAĞIN AMACINA UYGUN KULLANILMASINI İSTİYORUZ"

Türbe Mahallesi çiftçilerinden Fehmi Şahin şunları söyledi:

"Türbe köyünde, bilindiği üzere geçen sene verimli araziler, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından imara açıldı. Son derece verimli olan bu arazinin toplamı 188 dönüm. Aynı zamanda yanı başında mera var, Türbe köyünü kendisine ait mera. Bu alan ve bu bölge, son derece verimli bir arazidir. Türkiye 2017 tarım istatistiklerinde dahi ilk sıradadır. Kapya biber, domates, hibrit lahana, lahana türevleri, marul, birinci sıradadır. Ovamızın en değerli altın, hatta altından daha değerli verimli nitelikteki üretim kapasitesine sahip arazideyiz. Bu arazi imardan çıkarılarak, Samsun Büyükşehir Belediyesi büyük bir yanlışa imza atmıştır. Bu toprakların tekrardan tarım toprağına kazandırılmasını istiyoruz. Her toprağın amacına uygun, niteliğine uygun olarak değerlendirilmesini istiyoruz. Bu topraklar yozlaşmış toprak niteliğine dönüştürülerek yanlış yapılmıştır. Her toprağın amacına uygun olarak kullanılmasını istiyoruz.

"BAKAN KİRİŞCİ İLE BİZİ GÖRÜŞTÜRMEDİLER"

Geçen gün Tarım Bakanlığı'na gittik ve Tarım Bakanlığı'na buranın tarım arazisinden neden çıkarıldığını sorduğumuzda, üst makamlara ulaştığımızda bir netice alamadık. Sayın Tarım Bakanı Vahit Kirişci ile bizi görüştürmediler. Bakan Yardımcısı ile dahi görüştürmediler. Biz, yetkililere ulaşmak istiyoruz. Samsun'da bu kadar milletvekili varken bu vekillerin bize bugün vekillik etmesini istiyoruz. Bilindiği üzere, beş tane alternatif alan var. Bu alanların hepsi tarıma elverişsiz alan, buraların değerlendirilmesini istiyoruz. Bilindiği üzere, 28 Aralık'ta ovaya gelen bilirkişi heyeti, Türbe köyündeki bu verimli arazinin hiçbir şekilde imara açılamayacağına dair tam 52 sayfalık bilimsel ret raporu hazırladı. Bu raporunu Samsun Büyükşehir Belediyesi de kabul etmiyor. Siz, bilim insanlarına, bilim raporuna, bilirkişi raporuna itiraz ederek aklı ve bilimi yok sayamazsınız. Mahkemelerde sürekli kazanmamıza rağmen sürekli yeni bir kanun, bir şeyler çıkarılıyor. Yürütme devam ettirmeye çalışılıyor."

"BUNUN GİBİ TARIM ARAZİSİNE BETON ATMAK CİNAYETTİR"

Nurettin Genç ise şöyle konuştu:

"Çiftçiydim, ne olduğumu anlayamadım ben şimdi. Elimizden toprakları almış, haberimiz yok. Tapuyu geçirmiş üzerine, haberimiz yok. Çevreyi, bunun gibi tarım arazisini bozmayı 15 yaşındaki çocuk yapmaz. Biz çok mağduruz. Bunun gibi tarım arazisine beton atmak, cinayettir. Bir tek burası değil, çevreler… Adam, bir dönüm yeri var, 'Ver de bana ben iş yeri açayım' diyor. Bütün çevre zarar edecek, 2 bin dönüm yer gidecek. Türkiye zarar ediyor, kaybediyor. 5 tane milletvekili var, hiçbirisi de gelmiyor. Ulaşamıyoruz, ne biçim iş bu? Hiç birisine ulaşamıyorum. Traktörleri alsın, büyükşehir satsın, yolları yapsınlar; madem bağış yapacağız. O kadar gençler ne olacaklar? Hırsızlık mı yapsınlar? Ona buna dalacaklar ondan sonra, bunun gibi tarım arazisi bozulur mu? Üç kere ürün alan yer burası. Yazık, hiçbir kimse gelip de bakmıyor. Cumhurbaşkanımızdan bunu istiyoruz. Bize sahip çıksın, çiftçiye sahip çıksın. Bu araziye bir avuç gübre atmadım. Attıysam haram olsun. Daha bir avuç gübre atmadım. Buğdaya bak, pamuk pamuk."

"İSTENİRSE YILDA 3 ÜRÜN ALINIR"

Mahmut Erol da şunları söyledi:

"Bu hal yapılmak istenen mevcut arazinin etrafı DSİ sulama kanallarıyla çevrili. Sulu tarım arazisi, eğimi sıfır. Toprağın altında da su var, üstünde de su var. Yani yılda üç tane ürün, istenirse alınabilen. Aşırı yağışlardan etkilenmeyen, su sorunu olmayan birinci sınıf tarım arazisi. Hatta Bafra şehir merkezinden bakıldığı zaman, Koşu köyüne kadar bu arazi olmadığını ben düşünüyorum. Ben, bunu herkese de söylüyorum. Bu bölgenin en yüksek, tarıma uygun arazisi. Böyle bir arazi bir daha geri kazanılmaz, geri gelmez. Biz, hale karşı değiliz. Daha verimsiz, bu araziden daha düşük kalitedeki, profildeki arazilere hal yapılmasını istiyoruz. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden, arazilerimizi geri vermesini, parasını da yasal faiziyle almasını istiyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz. Burası tarımın dışına çıkarılmasın. Buranın tarım dışına çıkarılması, sadece bize zarar değil, bütün Türkiye'ye zarardır. Buradan Türkiye'nin çoğu vilayetlerine yaz kış sebze gitmektedir. Bu araziler 12 ay boş durmuyor. Yaz kış burası ekili oluyor. Bu arazilerin kesinlikle hal projesiyle tarım dışına itilmemesini istiyoruz. Bu ne bizim yararımıza ne de Türkiye'nin yararına olur."

"ÇİFTÇİLER 'BEN NEREDE ÇALIŞACAĞIM' DİYOR"

Türbe Mahallesi Muhtarı Aşur Güngör, şöyle konuştu:

"Buradaki vatandaşlarımızın sorunlarını kaç sefer dile getirdik ama halen, yürütmeler durdurulduğu halde daha halen buraya hal olması için uğraşıyorlar. Buranın hal olması, bu arazinin buradan gitmesi ve önünün de aynen mera olması, merayı aynen bu tapulu yerlere binaları yapıp boş alanda merayı kullanacaklar. Yazık günah. Sabahtan vatandaş hayvanını alıp geliyor, burada hem çalışıyor hem de burada 3 dönüm yeri var, buraya da ineğini getiriyor, akşamleyin de alıp getiriyor. Çoluk çocuk böyle çalışıyor. Adam gelmiş 55 yaşına, 'Ben nerede çalışacağım' diyor. 'Nereye gideceğim' diyor, mağdur. Burada üniversiteyi bitirenler var. Üniversiteli talebeler iş bulamadı, iş yok. Belediyeye söyledik zamanında; 'Ya yer ya da iş'. 'Yerim, arazim yok, veremem' dedi. Bu şekil karşılansaydı biz yapılanlara karşı değiliz. Devletin yaptığına biz karşı değiliz. Hale neden karşı olalım? Malımızı satacağız ama mağdur etmeden yapmamız lazım. Gittik söyledik hepsine de hem Mustafa Demir'e hem Hamit Bey'e ama 'Ben 4 kişiden fazla alamam' dedi.

"500 DÖNÜM ARAZİ BURADA ÇÖP OLACAK"

Türbe mahallesinde çiftçilik yapan Mertcan Genç ise şunları söyledi:

"Samsun Bafra Türbe köyünde genç çiftçilik yapmaktayım. 22 yaşındayım, üniversite mezunuyum. Şu anda da ziraat mühendisliği için hazırlanıyorum. Burada üretim yapmaktayım. Gördüğünüz gibi karnabahar, tanesi 4 kilo üzerinde gelmektedir. Dönüme 2 bin adet fide gider, bundan 8 ton alınmaktadır. Şu anda karnabaharın fiyatı 7 liradır. Dönüme hesap yaptığınız zaman 56 milyon para toplamaktadır. Bu arazide, başka arazilerde bu tonajdaki malı üretemezsiniz. Çünkü burada ne kadar yağmur yağarsa yağsın, alüvyon toprak olduğu için yağan yağmurlar, gözenekli toprak olduğun için yeraltı kaynaklarına ulaşmaktadır. Burada gördüğünüz gibi, 3 metreden sular çıkmaktadır. DSİ'nin yaptığı kanallar var. Dört tarafı kanalla çevrili. Yani biz, bu toprakların betonlaşmasını istemiyoruz. Biz, sadece kendimiz için değil, Türkiye için istemiyoruz. Burada 200 dönüm arazi hal için gidecek. 350 dönüm de mera arazisi var gördüğünüz gibi, mera arazisini de otopark olarak kullanacaklarmış. Toplam 500 dönüm arazi burada çöp olacak."