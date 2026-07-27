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Batman'daki Mezarlık Saldırısında Ölen 3 Kişi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Batman'daki Mezarlık Saldırısında Ölen 3 Kişi Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Batman'da Çamlıca Mahallesi Asri Mezarlığı'nda dün meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi (Mehmet Direk, oğlu Ercan Direk ve yeğeni Ebubekir Direk) düzenlenen cenaze töreniyle gözyaşları arasında toprağa verildi. Saldırıda iki kişi yaralanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Batman'da Çamlıca Mahallesi Asri Mezarlığı'nda dün meydana gelen silahlı saldırıda yaşamını yitiren aynı aileden 3 kişi, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Çamlıca Mahallesi'ndeki Asri Mezarlık içinde dün yaşanan silahlı saldırı sonucu, 61 yaşındaki Mehmet Direk, 26 yaşındaki oğlu Ercan Direk ve 25 yaşındaki yeğeni Ebubekir Direk hayatını kaybetmiş, olayda iki kişi de yaralanmıştı. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler, yakınları tarafından morgdan teslim alındı. Asri Mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından Mehmet, Ercan ve Ebubekir Direk gözyaşları ve dualar arasında toprağa verildi. Cenaze törenine, hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Güvenlik güçlerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı inceleme ve soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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