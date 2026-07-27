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Putin, Rus ordusunda personel sayısını artırdı

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- Ordudaki personel sayısı, 25 bini asker toplam 27 bin kişi arttı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusundaki personel sayısını 2 milyon 426 bin 130'a çıkaran kararnameyi imzaladı.

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnameye göre, 1 milyon 535 bini asker olmak üzere Rusya Silahlı Kuvvetleri personel sayısı 2 milyon 426 bin 130 olarak belirlendi.

Söz konusu karar, 1 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girecek.

Böylece 25 bini asker olmak üzere Rus ordusundaki personel sayısı toplam 27 bin kişi arttı.

Putin, Haziran 2026'da imzaladığı kararname ile Rus ordusundaki personel sayısını, 1 milyon 510 bini asker olmak üzere 2 milyon 399 bin 130'a çıkarmıştı.

Geçen yılın sonunda Putin, Ukrayna'daki savaşta 700 binden fazla askerin savaştığını bildirmişti.

Rus ordusunda, Ukrayna'da savaşmak üzere ayrıca sözleşmeli ve gönüllü askerler de görev yapıyor.

Kaynak: AA
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