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Dehşete düşüren görüntü! İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor

Dehşete düşüren görüntü! İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor Haber Videosunu İzle
Dehşete düşüren görüntü! İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor
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Sosyal medyada yayılan görüntüler, uyuşturucu ve kumar bağımlısı eşinden hamileyken dahi şiddet gören Dilara isimli kadının çaresizliğini gözler önüne serdi. 3 aylık bebeğiyle tehdit ve imkansızlıklar içinde sıkışıp kalan genç kadın için kamuoyu tek yürek olarak yetkilileri göreve çağırdı.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, kadına şiddetin vardığı korkunç boyutları bir kez daha gözler önüne serdi. İki çocuğuyla birlikte uyuşturucu ve kumar bağımlısı eşinin sistematik şiddetine maruz kalan Dilara isimli kadının yaşadığı dehşet, vicdanları sızlattı. Kamuoyu, çaresiz kadına ve çocuklarına sahip çıkılması için yetkilileri göreve çağırıyor.

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan görüntülere göre; Dilara isimli genç kadın, uyuşturucu ve kumar bağımlısı olduğu belirtilen eşi tarafından uzun süredir düzenli olarak fiziksel ve psikolojik şiddete uğruyor. Biri henüz 3 aylık iki çocuğu bulunan talihsiz kadının, hamilelik döneminde dahi ağır şiddete maruz kaldığı öğrenildi. 

KAYINVALİDESİNİ DE TEHDİT EDİYOR 

İddialara göre şahıs, sadece eşine şiddet uygulamakla kalmayıp, kayınvalidesini de tehdit ederek adına yüksek miktarlarda krediler çektirdi ve bu paraları gayriahlaki yollarla harcadı.

MADDİ İMKANSIZLIK VE TEHDİTLER ARASINDA ÇAREŞİZ KALDI

Babası vefat ettiği için arkasında duracak bir aile desteğinden mahrum kalan genç kadın, boşanma davası açmak istemesine rağmen hem maddi imkansızlıklar hem de eşinin ailesinden gelen tehditler nedeniyle çaresiz bırakıldı. Hem çocuklarının can güvenliğinden endişe eden hem de tehditler karşısında yalnız kalan kadının çığlığına sosyal medya kullanıcıları sessiz kalmadı. Binlerce kullanıcı, şiddet mağduru kadın ve çocuklarının koruma altına alınması, saldırgan şahsın ise adalet önünde hesap vermesi için güvenlik güçlerine ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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