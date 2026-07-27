Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

ABD- İran geriliminin tırmanmasıyla yükselen petrol fiyatları yerini düşüşe bıraktı, akaryakıtta sürücüleri sevindirecek haber geldi. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını durdurmasının ardından petrolde yaşanan geri çekilme pompaya yansıyor. Motorinin litre fiyatına yarından itibaren indirim yapılması bekleniyor.

MOTORİNE 2,95 TL'LİK İNDİRİM BEKLENTİSİ

Peş peşe gelen zamların ardından brent petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt tabelalarına indirim müjdesi olarak yansıdı. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 2,95 liralık bir indirim öngörülüyor. İndirimin ardından motorinin litre fiyatının büyükşehirlerde ve doğu illerinde şu seviyelere gerilemesi bekleniyor:

İstanbul: 75,57 TL

Ankara: 76,68 TL

İzmir: 76,95 TL

Doğu İlleri: 78,41 TL

EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREYE ALINDI

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın doğrudan vatandaşa yansımasını önlemek amacıyla hükümet eşel mobil sistemini yeniden devreye aldı. Sistem kapsamında, akaryakıttaki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarı kadar oranda gelecek zamlar frenlendi. Yeni uygulamayla birlikte olası zamların sadece %25'i pompaya yansıtılırken, %75'lik kısmı ise ÖTV'den karşılandı. Eşel mobil sisteminin devreye alınmasıyla birlikte hem dezenflasyon süreci desteklendi hem de enflasyon kanadında yaşanabilecek sert yükselişlerin önüne geçildi.

Kaynak: Haberler.com