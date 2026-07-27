Haberler

Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten Haber Videosunu İzle
Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve İran arasındaki gerilimin yatışmasıyla petrolde yaşanan düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 2,95 TL indirim bekleniyor.

  • Motorinin litre fiyatına yarından itibaren 2,95 TL indirim yapılması bekleniyor.
  • İndirim sonrası motorin litre fiyatının İstanbul'da 75,57 TL, Ankara'da 76,68 TL, İzmir'de 76,95 TL olması öngörülüyor.
  • Eşel mobil sistemi yeniden devreye alındı; akaryakıt zamlarının %25'i pompaya yansıtılırken %75'i ÖTV'den karşılanıyor.

ABD- İran geriliminin tırmanmasıyla yükselen petrol fiyatları yerini düşüşe bıraktı, akaryakıtta sürücüleri sevindirecek haber geldi. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını durdurmasının ardından petrolde yaşanan geri çekilme pompaya yansıyor. Motorinin litre fiyatına yarından itibaren indirim yapılması bekleniyor.

MOTORİNE 2,95 TL'LİK İNDİRİM BEKLENTİSİ

Peş peşe gelen zamların ardından brent petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt tabelalarına indirim müjdesi olarak yansıdı. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 2,95 liralık bir indirim öngörülüyor. İndirimin ardından motorinin litre fiyatının büyükşehirlerde ve doğu illerinde şu seviyelere gerilemesi bekleniyor:

  • İstanbul: 75,57 TL
  • Ankara: 76,68 TL
  • İzmir: 76,95 TL
  • Doğu İlleri: 78,41 TL

EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREYE ALINDI

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın doğrudan vatandaşa yansımasını önlemek amacıyla hükümet eşel mobil sistemini yeniden devreye aldı. Sistem kapsamında, akaryakıttaki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarı kadar oranda gelecek zamlar frenlendi. Yeni uygulamayla birlikte olası zamların sadece %25'i pompaya yansıtılırken, %75'lik kısmı ise ÖTV'den karşılandı. Eşel mobil sisteminin devreye alınmasıyla birlikte hem dezenflasyon süreci desteklendi hem de enflasyon kanadında yaşanabilecek sert yükselişlerin önüne geçildi.

Kaynak: Haberler.com
Ahbap soruşturmasında 4. dalga! 13 kişi gözaltına alındı

Ahbap'a 4. dalga! Her şeyi başlatan ünlü iş insanı da gözaltında
Gülistan Doku soruşturmasında 15 ilde operasyon! 18 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye'nin gözü bu dosyada! Bu sabah 18 kişi daha gözaltına alındı
Kritik zirve öncesi ipler gerildi! Netanyahu'dan Trump'a tarihi rest

Kritik zirve öncesi ipler gerildi! Netanyahu'dan Trump'a tarihi rest
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

arkadaş zam gelince okkalı indirim gelince neden cimrilik yapılıyor

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Güneş:

Pardon, iki gün önce ne kadar bindirmişti?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Allah sevdiği kulunun önce eşşeğini kaybettirip üzer sonra buldurup sevindirirmiş:))

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melek Mosso sahnede coştu! Dans şovu geceye damga vurdu

Sahnede coştukça coştu! Dans şovuyla geceye resmen damga vurdu
Prensese bak sen! Fotoğraf İspanya'yı ayağa kaldırdı

Prensese bak sen! Servis edilen fotoğraf ülkede gündem oldu
Mersin'de yasa dışı bahis soruşturmasında 80 kişi hakkında gözaltı kararı: 20 milyarlık işlem hacmi

Yasa dışı bahis soruşturmasında 80 kişi hakkında gözaltı kararı
Aziz Yıldırım ve Mourinho arasında özel görüşme! Fenerbahçe'den sürpriz transfer

2 yıl sonra yeniden görüştüler! Mourinho'nun prensini transfer ediyor
Kızıldeniz alev alev! Husiler, Arap ülkesine kabusu yaşattı

Kızıldeniz alev alev yanıyor! Arap ülkesine kabusu yaşattılar
Alışveriş yaptığı esnaf, ünlü şarkıcıyı tanımadı

Alışveriş yaptığı esnaf, ünlü şarkıcıyı tanımadı
Siber Vatan'da dezenformasyona geçit yok: 6 bin hesaba engel

Siber Vatan'da dezenformasyona geçit yok: 6 bin hesaba engel
Piyasaların beklediği karar! Petrol fiyatları sert düştü

Piyasaların beklediği karar geldi