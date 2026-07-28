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Ankara'da damat dehşeti! Kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdü

Ankara'da damat dehşeti! Kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdü
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Ankara'nın Güdül ilçesinde aile içinde çıkan tartışmada damat, kayınpederi ile kayınvalidesini tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Ankara'nın Güdül ilçesinde aile içerisinde çıkan tartışma, iki kişinin yaşamını yitirdiği kanlı bir olaya dönüştü.

Olay, Güneyce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aile arasında çıkan tartışma sırasında ismi henüz öğrenilemeyen damat, yanında bulunan tabancayla kayınpederi Yakup K. (48) ile kayınvalidesi Emine K.'ya (48) ateş etti.

KARI KOCA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yakup K. ile Emine K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay sırasında yaşanan arbedede hafif yaralanan şüpheli damat ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Hayatını kaybeden karı-kocanın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Sincan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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