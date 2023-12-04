Ayakkabı ve Terlik sektörünün en önemli fuarlarından 35. GAFSHOES Fuarı törenle açıldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Gaziantep Kunduracılar Odası, Sayacılar Odası, Gaziantep Ayakkabı Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (GASİD) ve Terlik Ayakkabı ve...

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Gaziantep Kunduracılar Odası, Sayacılar Odası, Gaziantep Ayakkabı Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (GASİD) ve Terlik Ayakkabı ve Yan Sanayiciler Derneği'nin (TAYSAN) destekleri ile, "35. GAFSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Yaz Fuarı'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılış törenine, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Eyup Özkeçeci, Melih Meriç, Önceki Dönem Milletvekili Nejat Koçer, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Oğuzeli Belediye Başkanı M. Sait Kılıç, Gaziantep Emniyet Müdürü Celal Özcan, Gaziantep İl Jandarma Alay Komutanı Tümgeneral Halil Şen, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce, Gaziantep Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB Başkanı Ali Özpolat, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak, GSO Yönetim Kurulu Üyeleri, GSO Genel Sekreteri Yusuf İymen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Başkanı Ayşen Ahi, kurum müdürleri, sanayiciler, iş insanları ve diğer davetliler katıldı.

"Bu noktada markalaşmaya daha fazla ağırlık vermemiz gerekiyor"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, fuardaki açılış konuşmasında Gaziantep'in ülkemizde belirleyici bir ayakkabı sektörüne sahip olduğunu, sektöre dair Gaziantep'in güçlü bir potansiyeli olduğunu söyledi.

"Bu noktada markalaşmaya daha fazla ağırlık vermemiz gerekiyor" diyen Vali Çeber, "Ayakkabı üretiminde nasıl büyük bir üretim merkeziysek aynı şekilde büyük markalarımızın da olması gerekiyor. Ayakkabı İhtisas OSB gibi sektör için atılan yeni adımların bu noktada üreticilerimize avantaj sağlayacağına inanıyorum. Gaziantep'in genlerinde ve kültüründe üretim var. Markalarımızı oluşturmak gibi bir potansiyele de sahibiz. Bunu hep birlikte başarabiliriz. Bu şehir üretiyor, çalışıyor ve istihdam sağlıyor. Bu şehir üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor ve en iyisini, en güzelini hak ediyor. Şehrimizin ayakkabı sektöründe hak ettiği düzeye çıkması için hep birlikte çalışmaya, elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz. Fuarın hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

"Ülke olarak marka olduk"

Markalaşmanın önemine işaret eden Milletvekili Mehmet Eyup Özkeçeci de, "Ülke olarak marka olduk. Bizim önümüz açık. Sektörün yer sıkıntısı var. Bunun çözümü noktasında ne yapılaması gerekiyorsa destek vermeye hazırız. Körkün'de yapılacak Ayakkabı OSB büyük ölçüde yer sorununu çözecek. Bize düşen sektörün önünü açmak. Mevcut ihracat rakamlarının daha yukarılara çıkması lazım. Bunun yanında sektördeki esnaflarımızın 'bir' olması lazım. Bir ve beraber olduğumuz sürece başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Bu başarıldığı takdirde Gaziantep'in marka değeri daha da yukarılara çıkacaktır. Fuarın hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Gaziantepliler olarak asla yılmadan başarıyı yakalamak için çaba gösteriyoruz"

Milletvekili Melih Meriç de Gaziantep'in bugünkü başarısının temelinde müteşebbis ruhun olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Gaziantepliler olarak asla yılmadan başarıyı yakalamak için çaba gösteriyoruz. Biz şehrimizi çok seviyoruz. Daha da ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ayakkabı ve terlik sektörünün tabi ki sorunları var. Bu sorunları ortak akılla hareket ederek çözmek zorundayız. Bu noktada elimizden geleni yapmaya hazırız. Fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

"Şehrimizin bu özellikleri sanayimiz ve geleceğimiz için çok değerli"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Gaziantep'in bölge illeri ile birlikte dünyanın en büyük felaketinden çıktığını ama şartlar ne olursa olsun bu felakette dünyanın en büyük dayanışmasının ortaya konulduğunu söyledi.

Gaziantep'in büyük bir beşeri sermayeye ve yetişmiş insan gücüne sahip olduğunu ifade eden Şahin, "Şehrimizin bu özellikleri sanayimiz ve geleceğimiz için çok değerli. Dünyanın en iyi ayakkabı ve dokuma ustaları bizde. Gaziantep olarak dünyanın en iyi üretim merkezlerinden biri olma hedefimiz var. Bu yönde çok kıymetli çalışmaların yürütüldüğünü görüyoruz. Bu fuar da bunun bir göstergesidir. Ayakkabı deyip geçmemek lazım. Ayakkabı en temel ihtiyaçtır. Bizim de bu doğrultuda ayakkabıya değer katmamız ve marka oluşturmamız gerekiyor. Bu yönde daha fazla adım atmamız gerekiyor. Şehrimizde kurulmakta olan Ayakkabı İhtisas OSB de bu yüzden büyük önem taşıyor. GAFSHOES Fuarı'nın şehrimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"19 Aralık'ta da Gaziantep Moda Fuarı'mızı düzenleyeceğiz"

Deprem felaketine rağmen Gaziantep olarak büyük bir azimle çalışmaya devam ettiklerini dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak da konulmasında; "Fuarlarımız bu sürece en büyük katkıyı veriyor ve zorluklara rağmen mevcut fuarlarımıza yenilerini ekliyoruz. Deprem sonrası EIF Enerji Fuarı'nı, Campex Doğa Sporları ve Kamp Fuarı ile İnşaat ve Yapı Malzemeleri Fuarı'mızı gerçekleştirdik. 19 Aralık'ta da Gaziantep Moda Fuarı'mızı düzenleyeceğiz" diye konuştu.

Ayakkabı ve terlik sektörünün şehrin en önemli sektörleri arasında yer aldığına dikkati çeken Küçükparmak şunları dile getirdi:

"Sektörde yaşanan sorunlara ve zorluklara rağmen ayakkabı ve terlik üretimimiz büyümeye devam ediyor. Türkiye'de ayakkabı sektörünün nabzını tutan ve en önemli ayakkabı üreticilerinin faaliyet gösterdiği Gaziantep'te, 2022 yılı toplam ayakkabı ihracatı 169 milyon dolar. 2022 yılında Türkiye'den yapılan toplam 1 milyar 261 milyon dolar değerindeki ayakkabı ihracatının yüzde 13'ü Gaziantep'ten yapılmıştır. Sektör; güçlü potansiyeliyle ülkemiz ekonomisine çok daha fazla katkıda bulunacak güce sahip. Şehrimizin muhtelif yerlerinde zor şartlarda üretim yaparak bugünkü başarıya ulaşan sektörümüz, kurulum süreci odamız tarafından yürütülen; Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgemizin faaliyete alınmasıyla her anlamda büyük bir hamle yakalayacak. Sektör olarak bizim de artık markalaşma konusuna AR-GE'ye yönelmemiz gerekiyor. Bunu başardığımızda maliyetler konusunu da aşmış olacağız. Dünya marklarına üretim yapıyoruz. Bu çok büyük bir başarı ama işin katma değerini hep onlara bırakıyoruz. Markalaşma çalışmaları ile ayakkabıda da marka şehir olabiliriz. Bu sayede rekabet gücümüzü de artırarak, sektörümüzü yukarı taşıyabiliriz."

"Fuarımızın düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum"

Sektörün gelişmesi için mesleki eğitime büyük önem verdiklerini ifade eden Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce ise şunları söyledi:

"Sektöre ara eleman yetiştirmek için kurumsallaşma çalışmalarına ağırlık verip bu alanda ilerleme kaydetmemiz lazım. Sektörümüzde ayakkabı ve terlik ürünlerinin tüm çeşidine ulaşabiliyoruz. Bunun yanında güçlü bir yan sanayi ve güçlü bir lojistiğe sahibiz. Yine şehrimizde bir ayakkabı meslek lisemiz, iki mesleki eğitim merkezimiz ve bir de ayakkabı moda tasarım üniversitemiz ile sektöre aranan nitelikli ara eleman temin eder durumdayız. Fuarımızın düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyor hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Fuarın açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri, stantları ziyaret ederek firma temsilcilerine hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Fuar hakkında

35. GAFSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Yaz Fuarı'nda ayakkabı üreticilerinin; erkek, kadın, çocuk, spor, iş emniyet ve askeri ayakkabı, terlik üreticilerinin, ayakkabı yan sanayi üreticilerinin taban, aksesuar, tekstil ve kimyevi maddeler, deri üreticilerinin büyükbaş, kösele, Eva, PVC ham madde üreticileri, makine ve yardımcı ürünleri, suni deri imalatçıları, kurumlar, dergiler ve toptancıların ürünleri sergileniyor.

Gaziantepli firmaların yanı sıra Adana, Ankara, Bursa, Çankırı, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Osmaniye, Samsun ve Şanlıurfa illerinden katılımcıların yer aldığı fuarda 350 firma ve 1250 marka temsil ediliyor.

Fuar; Suriye, Irak, İran, Fas, Sudan, Azerbaycan, Rusya, Özbekistan, Filistin, Uganda, Mısır ve Çin'den katılımcıları da ağırlayacak.

Yaklaşık 40 bin ziyaretçinin ağırlanmasının hedeflendiği fuar 4 gün boyunca 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. - GAZİANTEP