Avustralya 2023'e "merhaba" dedi Yerel Haberler Güney yarım kürede bulunan Avustralya, görkemli havai fişek gösterileriyle 2023'e girdi. Sydney Limanı Köprüsündeki görsel şölen, izleyenleri büyüledi. Dünya, 2023 yılına "merhaba" diyor. Güney yarım kürede bulunan Avustralya, Yeni Zelanda'nın ardından yeni yıla girdi KUTLAMALARIN ADRESİ YİNE SYDNEY KÖPRÜSÜ Sydney kentinde her yıl olduğu gibi bu yıl da görkemli bir havai fişek gösterisi gerçekleştirildi. Sydney Limanı Köprüsünde dakikalarca süren havai fişek gösterisi görsel şölen yaşattı. SIRA JAPONYA, TAYVAN, ÇİN VE RUSYA'DA Gökyüzü rengarenk ışıklarla aydınlandı. Avustralya'nın ardından sırasıyla Japonya, Tayvan, Çin ve Rusya yeni yıla girecek ülkeler arasında yer alıyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Yeni Zelanda Avustralya Dünya Yerel Haberler

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