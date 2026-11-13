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Fenerbahçe'den resmi açıklama! "Yeni yapılanmaya gidilmiştir" diyerek duyurdular

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Fenerbahçe'den resmi açıklama! 'Yeni yapılanmaya gidilmiştir' diyerek duyurdular Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'den resmi açıklama! 'Yeni yapılanmaya gidilmiştir' diyerek duyurdular
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Fenerbahçe, Futbol A Takımı'nın sağlık departmanında kapsamlı bir yapılanmaya gittiğini duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, sağlık ekibinin organizasyon yapısının yeniden düzenlendiğini açıklarken departmanın sorumluluğuna Dr. Halil Polat'ın getirildiğini bildirdi.

  • Fenerbahçe, Futbol A Takımı'nın sağlık departmanının organizasyon yapısını yeniden düzenledi.
  • Sağlık departmanının sorumluluğuna Dr. Halil Polat getirildi.
  • Yeniden yapılanma, sporcu sağlığının korunması ile tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin etkin yürütülmesi amacıyla yapıldı.

Fenerbahçe, Futbol A Takımı'nın sağlık departmanında önemli bir değişikliğe imza attı. Sarı-lacivertli kulüp, sportif hedefler doğrultusunda futbolcuların sağlığının korunması, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla sağlık departmanının organizasyon yapısının yeniden düzenlendiğini açıkladı. Yapılan değişiklik kapsamında sağlık departmanının sorumluluğuna Dr. Halil Polat getirildi.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın sportif hedefleri doğrultusunda, sporcu sağlığının korunması, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla sağlık departmanımızda kapsamlı bir yapılanmaya gidilmiştir.

Bu kapsamda sağlık ekibimizin organizasyon yapısı yeniden düzenlenmiş; sağlık departmanımızın sorumluluğuna Dr. Halil Polat getirilmiştir. Yeni yapılanmanın Futbol A Takımımıza hayırlı olmasını diler, Dr. Halil Polat'a ve sağlık ekibimizin tüm üyelerine görevlerinde başarılar dileriz.  Fenerbahçe Spor Kulübü"

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıKemal Demir:

Fenerbahçe Trabzonspor eski kaptanı . kaleci onur kıvrak ın açıklamalarını dikkate almadığı sürece yüzü gülmez. Trabzonspor’un şampiyonluk kupasını iade edecekler yoksa düzelmez bu iş.

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Haber Yorumlarım.eksi4128:

ahı var

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Haber YorumlarıNetherill:

iyi bir kondisyoner bul hocam takım iyice güçlensin.

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