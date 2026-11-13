Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Balıkesir Havran'da nüfus müdürü, üreticinin çamurlu çizmelerini ayağına geçirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir Havran'da nüfus müdürü, üreticinin çamurlu çizmelerini ayağına geçirdi Haber Videosunu İzle
Balıkesir Havran'da nüfus müdürü, üreticinin çamurlu çizmelerini ayağına geçirdi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir Havran'da zeytin üreticisi Levent Koca, İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün zeminini kirletmemek için çamurlu çizmelerini girişte çıkarıp çoraplarıyla girdi. Nüfus Müdürü Erhan Dayı çizmeleri elleriyle giydirip “Kalbin çamur olmasın” dedi; o anlar kameralara yansıdı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde resmi işlem yaptırmak için Havran Kaymakamlğındaki İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne gelen zeytin üreticisi Levent Koca, binanın zeminini kirletmemek için çamurlu çizmelerini binanın giriş merdivenlerinde çıkararak içeriye çoraplarıyla girdi. Durumu fark eden Havran İlçe Nüfus Müdürü Erhan Dayı, vatandaşın çizmelerini kendi elleriyle giydirerek, "Ayağının çamur olması önemli değil. Kalbin çamur olmasın. Senin gibi abilerimiz başımızın tacıdır" dedi.

Zemini kirletmemek için çizmelerini kapıda çıkardı

İlçeye bağlı kırsal Hüseyinbeşeler Mahallesi'nde zeytin üreticiliği yapan Levent Koca, tarladaki işinin ardından ehliyet işlemleri için Havran İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne geldi. Yağışlı hava ve arazi şartları nedeniyle çamurlanan çizmeleriyle kamu binasının zeminini kirletmek istemeyen Koca, büyük bir incelik göstererek çizmelerini girişte çıkardı ve işlem bankosuna çoraplarıyla yürüdü.

Müdür Erhan Dayı'dan duygulandıran hareket

Vatandaşın çoraplarıyla işlem yaptırmaya çalıştığını gören Havran İlçe Nüfus Müdürü Erhan Dayı, hemen müdahale ederek çizmeleri getirtti ve Koca'nın ayaklarına kendi elleriyle giydirdi. Müdür Dayı'nın bu esnada üretici Levent Koca'ya sarf ettiği, "Ayağının çamur olması önemli değil. Kalbin çamur olmasın kalbin. Senin gibi abilerimiz bizim başımızın tacıdır" sözleri kurumda duygusal anlar yaşattı.

O anlar kameralara yansıdı

Kamu görevlisi ile üretici vatandaş arasındaki samimi diyalog ve örnek davranış, hem kurumun güvenlik kamerası hem de çevrede bulunanların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler kısa sürede vatandaşların büyük takdirini topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 19 sitede yayınlandı.
Kevin De Bruyne'den Türk futbolculara çok konuşulacak eleştiri: Herkes...19

Kevin De Bruyne'den Türk futbolculara çok konuşulacak eleştiri: Herkes...
YÖK Başkanı Özvar'ın 'sözde Barış Bildirisi' sözü komisyonu karıştırdı! Üniversite kontenjanı 779 bine düştü

Üniversite kontenjanı 779 bine indi! 'Sözde' sözü tartışma çıkardı
Seferler iptal, uyarılar peş peşe! İstanbul dahil 11 ilde fırtına alarmı: İGDAŞ bile uyardı

İstanbul dahil 11 ilde alarm! İGDAŞ bile uyardı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehit ailelerine acı haber ulaşıyor! Baba ocaklarında büyük hüzün

Şehitlerin baba ocaklarında büyük hüzün! 1 yaşına girmeden yetim kaldı
Askeri helikopterin kaza kırıma uğradığı bölge havadan görüntülendi

İşte facianın yaşandığı yerin havadan görüntüsü
Kanadalı ünlü şarkıcı Filistin için sesini yükseltti: Bu soykırımdır

68 milyon takipçisine seslendi! Ünlü yıldızdan tarihi Filistin çıkışı
A Milli Takım'da 44 yıl sonra bir ilk! Tarihe geçen kötü seri

Dün gece 44 yıl sonra bir ilk yaşandı!

Kıraç çocuklarıyla ilk kez kamera karşısına geçti! Babalarının izinden gidiyorlar

Ünlü şarkıcının çocukları babalarının izinde! İşte son halleri
Yasal sınırı 23'e katladı! Traktör sürücüsüne unutamayacağı ceza

Yasal sınırı 23'e katladı! Traktör sürücüsüne unutamayacağı ceza
Havuz hayaliyle başladı, milyonluk servetle bitti! Hepsi ona kaldı

Havuz hayaliyle başladı, milyonluk servetle bitti! Hepsi ona kaldı