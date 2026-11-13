Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bakan Murat Kurum, cuma namazı çıkışında küçük çocuğa röportaj verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Murat Kurum, cuma namazı çıkışında küçük çocuğa röportaj verdi Haber Videosunu İzle
Bakan Murat Kurum, cuma namazı çıkışında küçük çocuğa röportaj verdi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da COP31 kapsamında cuma namazını kılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, cami çıkışında küçük bir çocuğun sürpriziyle karşılaştı. Elinde cep telefonuyla Bakan Kurum'un yanına gelen çocuk, COP31 hakkında soru sormak istedi. Küçük çocuğun röportaj isteğini geri çevirmeyen Bakan Kurum, soruyu yanıtladıktan sonra minik muhabire sarılarak teşekkür etti.

  • COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da EXPO Yeşil Alan'daki Anadolu Karanfili Camii'nde cuma namazı kıldı.
  • Namaz çıkışında cep telefonunu mikrofon olarak kullanan bir çocuk, Bakan Kurum'a COP31 hakkında soru yöneltti.
  • Murat Kurum, çocuklara daha güzel bir gelecek hazırlamak istediklerini ve COP31'de bu yönde kararlar alınacağını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Antalya'da cuma namazı çıkışında karşılaştığı küçük çocuk, elindeki cep telefonuyla Bakan'a soru yöneltti. İkili arasında COP31 hakkında kısa bir röportaj gerçekleşti.

CAMİ ÇIKIŞINDA BAKAN KURUM'U DURDURDU

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da bulunan COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, cuma namazını EXPO Yeşil Alan'daki Anadolu Karanfili Camii'nde kıldı. Namazın ardından camiden ayrılan Bakan Kurum'un karşısına küçük bir çocuk çıktı. Elinde cep telefonu bulunan çocuk, Kurum'a yaklaşarak kendisiyle röportaj yapmak istedi. Küçük çocuğun röportaj isteğini geri çevirmeyen Bakan Kurum, durarak sorusunu dinledi. Böylece cami çıkışında kısa bir röportaj gerçekleşti.

KÜÇÜK MUHABİRİN SORUSUNA BAKAN KURUM'DAN YANIT

Cep telefonunu mikrofon gibi kullanan küçük çocuk, Bakan Kurum'a Antalya'da düzenlenen COP31 hakkında soru yöneltti. Çocuğun sorusunu yanıtlayan Bakan Kurum, konferans kapsamında yürütülen çalışmaların gelecek nesiller açısından taşıdığı öneme değindi. Bakan Kurum, çocuklara daha güzel bir gelecek hazırlamak istediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Sizler için güzel şeyler yapmayı arzu ediyoruz. COP31'de size daha güzel bir gelecek hazırlamayı istiyoruz. Burada beraber kararlar alacağız inşallah."

RÖPORTAJIN SONUNDA KÜÇÜK ÇOCUĞA SARILDI

Kısa röportajın ardından Bakan Kurum ile küçük çocuk arasında bir başka an yaşandı. Bakan Kurum, kendisine soru yönelten çocuğa teşekkür ederek sarıldı. Cami çıkışındaki bu kısa karşılaşma, Bakan'ın resmi programı sırasında gerçekleşen farklı bir röportaj olarak dikkat çekti. Küçük çocuğun cep telefonuyla gerçekleştirdiği röportajın ardından Bakan Kurum, cami çevresinde bulunan vatandaşlarla da bir araya geldi.

VATANDAŞLARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Cuma namazının ardından vatandaşlarla da ilgilenen Bakan Kurum, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerin taleplerini karşıladı. Antalya'daki programını COP31 kapsamında sürdüren Kurum'un cami çıkışında küçük bir çocukla gerçekleştirdiği röportaj, konferansın gelecek nesillere yönelik hedeflerini de gündeme taşıdı.

İlgili Haberler
Şara'nın eşi Latife el-Durubi'nin inanılmaz yükselişi15Şara'nın eşi Latife el-Durubi'nin inanılmaz yükselişi
Mert Fırat'tan dünya liderlerine gönderme: Fotoğraf çektirme devri bittiMert Fırat'tan dünya liderlerine gönderme: Fotoğraf çektirme devri bitti
AB'nin kabul etmediği kokoreç COP31'de BM alanına girdi! Tadan yabancılar ertesi gün yine geldiAB'nin kabul etmediği kokoreç COP31'de BM alanına girdi! Tadan yabancılar ertesi gün yine geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 mesajı: İş birliği kıymetli bir temel oluşturacakCumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 mesajı: İş birliği kıymetli bir temel oluşturacak
Emine Erdoğan lider eşleriyle Sıfır Atık Müzesi’nin açılışını yaptı! Atık kumaştan kurdele kesildiEmine Erdoğan lider eşleriyle Sıfır Atık Müzesi’nin açılışını yaptı! Atık kumaştan kurdele kesildi
Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'de İran korkusu! Trump'ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor20

Hayra alamet değil! Üst düzey isimler askeri üslere taşınmaya başladı
Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa

Arda için canlı yayında yapılan yorum olay oldu: O çocuğa...
Siyasete gireli 36 gün olmuştu! Herkesin gözü önünde öldürdüler

36 gün önce siyasete giren ismi infaz ettiler
Sarıgül soruşturmasında 17 yeni gözaltı! Listede eski belediye başkanı var14

Sarıgül soruşturmasında yeni dalga! Listede eski belediye başkanı var
İstanbul'da fuhuş çetesine baskın! Kadınlara yaptıkları kan dondurdu

Önce sevgili olmuşlar, sonra hayatlarını kabusa çevirmişler
S7 Airlines uçağına bomba ihbarı yapıldı, 158 yolcu tahliye edildi

Bir türlü son bulmuyor! Bir yolcu uçağı daha acil iniş yaptı
Şehit haberi gelince Mustafa Ceceli'nin konseri yarıda kesildi

Vali sahneye çıkıp acı haberi verdi! Mustafa Ceceli konseri bitirdi