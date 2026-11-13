Arda Güler sahada, sevgilisi tribünde! Duru Nayman yalnız bırakmadı

Arda Güler sahada, sevgilisi tribünde! Duru Nayman yalnız bırakmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Futbol Takımımızın Belçika ile oynadığı karşılaşmaya attığı muhteşem frikik golüyle damga vuran Arda Güler, özel hayatıyla da dikkat çekti. Genç yıldızın sevgilisi Duru Nayman, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi tribünden takip etti.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika'yı ağırlayan A Milli Futbol Takımımız, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın 20. dakikasında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Arda Güler, ceza sahası yayının gerisinden yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı sol üst köşeden ağlara gönderdi.
SEVGİLİSİ DURU NAYMAN TRİBÜNDEYDİ
Arda Güler'in sevgilisi Duru Nayman da Türkiye-Belçika karşılaşmasını tribünden takip eden isimler arasında yer aldı. Genç yıldızın sahada sergilediği performans kadar sevgilisinin tribündeki varlığı da dikkat çekti.
MİLLİ TAKIM BEŞİNCİ MAÇINI DA KAYBETTİ
Arda Güler'in golüyle öne geçen Türkiye, Belçika'nın 26. dakikada Kevin De Bruyne ve 30. dakikada Charles De Ketelaere ile bulduğu gollere engel olamadı. Sahadan 2-1 mağlup ayrılan Ay-yıldızlılar, gruptaki beşinci maçında da puanla tanışamadı.