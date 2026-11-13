Bakan Gürlek: 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bursa ve Bitlis'te yıllar önce işlenen 3 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. Bakan Gürlek, yürütülen çalışmalar sonucunda her iki ildeki dosyaların da açıklığa kavuşturulduğunu belirtti.

BAKAN GÜRLEK: HİÇBİR CİNAYETİN ÜZERİNİN ÖRTÜLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

Sürece ilişkin açıklamalarda bulunan Gürlek, geçmişteki cinayetleri çözmek için kararlılıkla çalıştıklarını belirtti. Gürlek açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Hiçbir cinayetin üzerinin zamanla örtülmesine izin vermeyeceğiz! 76 dosyada 83 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık!

Yıllar önce işlenen cinayetlerin aydınlatılması, geride kalan ailelerin cevapsız sorularına yanıt bulunması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

"ÜÇ AYRI CİNAYET DOSYASINI YENİDEN ELE ALDIK"

Bu amaçla, Bakanlığımız bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizin iş birliğiyle Bursa ve Bitlis’te 14, 16 ve 20 yıldır aydınlatılamayan üç ayrı cinayet dosyasını yeniden ele aldık.

Gelişen teknolojik imkânlardan yararlanarak DNA analizlerini, kriminal inceleme raporlarını, HTS ve baz istasyonu kayıtları ile tanık beyanlarını birlikte değerlendirdik. Elde edilen deliller doğrultusunda şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledik.

Bursa/Mustafakemalpaşa | Mehmet Arıcan-16 Yıllık Faili Meçhul

Mustafakemalpaşa’da 2010 yılında kaybolduktan sonra ormanlık alanda av tüfeğiyle öldürülmüş hâlde bulunan Mehmet Arıcan’ın dosyasında HTS kayıtları, mali incelemeler ve yeni tanık beyanları yeniden değerlendirildi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 1’i tutuklandı.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bitlis/Tatvan | Kimliği Belirlenemeyen Kadın-20 Yıllık Faili Meçhul

Tatvan’da 2006 yılında başından ateşli silahla vurulmuş hâlde yol kenarında bulunan kadının dosyasında DNA örnekleri, HTS kayıtları ve tanık beyanları yeniden incelendi.

4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 2’si tutuklandı, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yurt dışında bulunan firari şüpheli hakkında yakalama ve kırmızı bülten çıkarılmasına yönelik çalışmalar sürerken maktulün kimliğinin belirlenmesi için incelemeler devam ediyor.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bursa/Kestel | Mehmet Şahinoğlu-14 Yıllık Dosya

2012 yılında kaybolan Mehmet Şahinoğlu’nun öldürülmesine ilişkin soruşturmada, 2015 yılında Kestel’de bulunan yanmış insan kemiklerine yönelik adli tıp incelemeleri, diş kayıtları, iletişim verileri ve tanık beyanları yeniden ele alındı.

Elde edilen bulgular doğrultusunda 12 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. 11 şüpheli gözaltına alındı, firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Soruşturmaları titizlikle yürüten Mustafakemalpaşa, Tatvan ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza; Bursa İl Emniyet Müdürlüğümüze; Bursa, Tatvan ve Mustafakemalpaşa İl-İlçe Jandarma Komutanlıklarımıza, JASAT ekiplerimize ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Zamanın geçmesi, suçların cezasız kalmasına gerekçe olamaz. Geçmişte işlenen cinayetlerin aydınlatılması için yürütülen çalışmaların takipçisi olmaya, adaletin tecellisi için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz."