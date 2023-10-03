ATO Başkan Vekili Yılmaz, Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Vekili Halil İbrahim Yılmaz ve beraberindeki heyet, Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev ile Azerbaycan milletvekili Ganire Paşayeva ve Tümgeneral Polat Heşimov'un kabirlerini ziyaret etti.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Vekili Halil İbrahim Yılmaz, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Başkan Vekili Recep Kılınç ve beraberindeki heyet, Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Daha sonra 2. Fahri Hiyaban'a geçen Yılmaz ve beraberindeki heyet, 28 Eylül'de hayatını kaybeden milletvekili Ganire Paşayeva'nın ve Ermenistan ordusunun 12 Temmuz 2020'de Tovuz ilindeki saldırılarında şehit olan Tümgeneral Polat Heşimov'un kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

"Gönüllerimizde eşsiz bir yer edindi"

Paşayeva'nın kabrinin başındaki konuşmasına Azerbaycanlı şair Bahtiyar Vahapzade tarafından yazılan Azerbaycan- Türkiye şiiriyle başlayan Yılmaz, "Bu anlamlı dizenin tarif ettiği, Oğuz'un iki oğludur Azerbaycan-Türkiye. 105 yıl önce bin 130 şehit vererek, kardeşinin yardım çığlığını kilometrelerce uzaktan duyup, Kafkas İslam Ordusu ile Bakü'ye varan Nuri Paşa'nın, 'Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez' diyen Mehmet Emin Resulzade'nin, Karabağ Azerbaycan'ındır nidaları ile yükselen Türk yapımı İHA'ların ve 'iki devlet bir millet' sözünü tüm dünyaya ezberlettiren Haydar Aliyev'in inşa ettiği kardeşlik iklimidir bu kader birliği. Kabri başında bulunduğumuz Ganire Paşayeva da bu destanın anlatıcısı gibi, Karabağ başta olmak üzere ülkesinin her meselesini dert edinerek gönüllerimizde eşsiz bir yer edindi. Henüz 16 yaşında iken bağımsızlığın ağır bedeliyle yüzleşti, azatlığın şerefini tattı. Ulu önder Haydar Aliyev'in şehit kanıyla sulanan hürriyet hamurunu usta elleriyle nasıl yoğurduğuna, çağdaş Azerbaycan'a nasıl şekil verdiğine şahitlik etti" dedi.

"Ruhun daima, Azerbaycan- Türkiye kardeşliğinin nişanesi olarak bizimle yaşayacak"

Türk milletinin cesur sesi, Azerbaycan'ın, Türkiye'nin ve bütün Türk dünyası için önemli bir isim olan Paşayeva'nın ömrünü Türk milletine adadığını söyleyen Yılmaz, "Gazeteci, aydın ve siyasetçi kimliğiyle Azerbaycan'ımızın tam bağımsızlığı, Türk dünyasının birliği ve Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin güçlenmesi uğruna ömrünü vakfetti. Tarih boyu hep var olmuş olan kahraman Türk kadınları gibi çağımızın Selcen Hatun'u, Banu Çiçek'i, Nene Hatun'u oldu. Türklüğü nerede anmak ve savunmak gerekiyorsa orada oldu, ülküsünü ve hayallerini tüm cihana haykırdı. Şahidiz ki nazarımızda ecdadına yaraşır bir ömür yaşadı, sonsuza dek öyle de hatırlanacak. Aziz Ganire Paşayeva, bil ki seni 85 milyon olarak seni gönüllerimizde ebedi istirahatgahına defnettik. Ruhun daima, Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin nişanesi olarak bizimle yaşayacak. Yüksek şahsiyetinin manevi huzurunda, sonsuz ihtiramla şahsiyetine rahmetler diliyorum. Bu vesileyle, Nuri Paşa'dan bu zamana, aziz ve mukaddes Azerbaycan toprakları için mücadele etmiş tüm kahramanlarımızı da yine minnetle yad ediyoruz. Mekanları cennet, ruhları şad olsun. Karabağ bizimdir ve Türk'ün ebedi yurdu Anadolu gibi, sonsuza dek bizim kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Yılmaz'ın kabir ziyaretine Bakü Büyükelçiliği Din Müşaviri İhsan Açık da eşlik etti. - BAKÜ