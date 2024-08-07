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Atatürk Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi Arasında Sağlık ve Sosyal Bilimler Festivali İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı

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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Sağlık Bilimleri Festivali, Sosyal Bilimler Festivali ve akademik iş birliklerini kapsayan 3 ayrı protokol imzaladı. Protokoller ile akademik anlamda iş birlikleri kurulacak ve öğrencilerin gelişimine katkı sağlanacak.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ; iki üniversite arasında düzenlenecek Sağlık Bilimleri Festivali, Sosyal Bilimler Festivali ve akademik iş birliklerini kapsayan 3 ayrı protokol imzaladı.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, iki üniversite arasında güçlü ve sürdürülebilir iş birliklerinin kurulmasının önemine değindi. Çomaklı: "Bu protokoller ile hem akademik anlamda hem de öğrenci ve öğretim üyelerinin gelişimi açısından büyük adımlar atacağız. Özellikle Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında düzenlenecek festivaller, öğrencilerimizin ufkunu genişletecek ve akademik başarılarına katkı sağlayacaktır" dedi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ise, iş birliği protokollerinin iki üniversite arasındaki ilişkilere ivme kazandıracağını vurguladı. Kırışık: "Akademik iş birliklerinin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerle de birbirimizi destekleyeceğiz. Öğrencilerimiz ve akademik kadromuz bu festivaller sayesinde bilgi ve deneyimlerini paylaşma fırsatı bulacaklar" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bilimleri Festivali (Sağlıkfest)

Yenilikçi yaklaşımlar içeren misyonu ile Türkiye'de birçok paydaşın katılımıyla düzenlenen ulusal sağlık bilimleri alanı festivali olarak dikkat çeken Sağlık Bilimleri Festivali, iki üniversitenin sağlık alanındaki öğrencilerini ve akademisyenlerini bir araya getirerek bilgi alışverişini sağlayacak. Festival kapsamında seminerler, atölye çalışmaları ve paneller düzenlenecek. Sağlıkfest bu kapsamda; lise, ön lisans, lisans, lisansüstü ve serbest kategori altında toplam sekiz model tasarım yarışması ile mesleki, kültürel, sanatsal, eğitsel, sportif içerikli alan etkinliklerinden oluşan bir bütünlüğü temsil ediyor. Bu alanda imzalanan protokol ile Sağlıkfest; insanlığın en temel hakkı olan sağlığın günümüz ve gelecekteki sorunlarına, model tasarım yarışmaları ile yenilikçi sağlık modelleri ortaya koymayı hedefliyor.

Sosyal Bilimler Festivali (Sosyalfest)

Sosyal Bilimler Festivali ise; sosyoloji, psikoloji, tarih ve diğer sosyal bilimler alanlarında faaliyet gösteren öğrencileri ve akademisyenleri buluşturacak. Festival, çeşitli etkinlikler ve akademik oturumlarla zenginleşecek. "Milli Sosyal Bilimler Hamlesi" hareketi olan Sosyalfest ile gençliğin ve bilimin gücü birleşecek ve Türkiye ile dünyanın insan ve toplum merkezli sorunlarına yenilikçi çözümler geliştirilmesini sağlanacak.

İmzalanan akademik iş birliği protokolü ile de iki üniversite arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları, ortak projeler ve yayınlar gerçekleştirilecek. Bu iş birlikleri sayesinde, akademik çalışmaların kalitesinin artırılması ve uluslararası alanda daha fazla tanınan projelere imza atılması hedefleniyor.

İki üniversitenin rektörleri, bu protokollerin hayata geçirilmesi için gerekli tüm adımların atılacağını belirterek, iş birliğinin her iki kurum için de hayırlı olmasını dilediler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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