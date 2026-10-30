Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çorum'da mağazaya giren otomobilin ardından çıkan kavgada baba ve kızı yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'da mağazaya giren otomobilin ardından çıkan kavgada baba ve kızı yaralandı Haber Videosunu İzle
Çorum'da mağazaya giren otomobilin ardından çıkan kavgada baba ve kızı yaralandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da kontrolden çıkan otomobil bir mağazanın vitrininden içeri girdi; ardından mağaza sahipleri ile araçtakiler arasında kavga çıktı. Kavgada darbedilerek yaralanan baba ve kızı hastaneye kaldırıldı, otomobil çekiciyle çıkarıldı.

Çorum'da otomobilin mağazaya girdiği kazanın ardından çıkan kavgada araçtaki baba ve kızı darbedilerek yaralandı.

M.M. idaresindeki 05 AEC 748 plakalı otomobil, Buharaevler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir mağazanın vitrininden içeri girdi.

Kaza sonrası mağaza sahipleri N.K. ve oğlu K.K. ile araçta bulunan S.M. ve kızı E.M. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada S.M. ve E.M. darbedilerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan baba ve kızı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mağazaya giren otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Polis ekiplerinin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Rus saldırısında 15 yaşındaki jimnastikçi hayatını kaybetti

Madalya hayali kurarken füzenin hedefi oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elektrikte devlet desteği düşürüldü! 6,5 milyon aboneye zam göründü

Elektrik faturalarında yeni dönem! 6,5 milyon aboneye zam göründü
Kayıp durdurulamıyor! Altın fiyatlarında sert düşüş

Altın yatırımcısına şok üstüne şok

Slime akımı raydan çıktı! Canlı yayındaki görüntülere yorum yağdı

Biri bu saçmalığa dur desin!
Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick! İşte tarihi hedefe kalan gol sayısı

Tarih yazmaya devam ediyor! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı
TFF'den Sergen Yalçın için bir açıklama daha

TFF'den Sergen Yalçın için bir açıklama daha
Cuesta, Galatasaray'a geri dönüyor

Takımdan apar topar gönderilmişti! Galatasaray'a geri dönüyor
Fenerbahçe milli araya kadar Dirk Kuyt'a emanet

Yerli mi yabancı mı derken hoca için karar verildi