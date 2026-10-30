Çorum'da mağazaya giren otomobilin ardından çıkan kavgada baba ve kızı yaralandı

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Çorum'da otomobilin mağazaya girdiği kazanın ardından çıkan kavgada araçtaki baba ve kızı darbedilerek yaralandı.

M.M. idaresindeki 05 AEC 748 plakalı otomobil, Buharaevler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir mağazanın vitrininden içeri girdi.

Kaza sonrası mağaza sahipleri N.K. ve oğlu K.K. ile araçta bulunan S.M. ve kızı E.M. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada S.M. ve E.M. darbedilerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan baba ve kızı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mağazaya giren otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Polis ekiplerinin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA