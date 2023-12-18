Atatürk Üniversitesi'nde Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi İzleme ve Değerlendirme Toplantıları Tamamlandı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı başkanlığında gerçekleşen Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi çerçevesindeki 2023 Yılı Akademik İzleme ve Değerlendirme Toplantıları tamamlandı. Toplantılarda birimlerin başarılı ve geliştirilmesi gereken yönleri tespit edildi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı başkanlığında gerçekleşen Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi çerçevesindeki 2023 Yılı Akademik İzleme ve Değerlendirme Toplantıları tamamlandı.

Kültür Merkezi Mavi Salonda tüm akademik birimlerin yöneticileri ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Rektör Çomaklı ve rektörlük üst yönetim ekibi, yöneticiler tarafından gerçekleştirilen sunumlar neticesinde yapılan çalışmaları değerlendirdi. Toplantılar sonunca yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin içselleştirilmesi, gelişmeler ve tıkanma noktaları belirlenmeye çalışıldı.

25 oturum şeklinde 70 saat sürdü

23 Kasım 2023 tarihinde başlayan ve 14 gün süren 2023 Yılı Akademik İzleme ve Değerlendirme Toplantıları, 23 fakülte ve 12 yüksekokulun sunumlarıyla sona erdi. Fakülte dekanları ile yüksekokul müdürlerinin birimlerinde yapılan çalışmalar hakkında hazırladıkları raporları sundukları ve toplamda 25 oturum ve 70 saat süren toplantılarda birim yöneticileri; araştırma üniversitesi performans göstergeleri, kültürel dönüşüm çalışmaları, akademik performans sonuçlarının değerlendirilmesi ve TÜBİTAK yetkinlik analizi şeklinde 4 başlık halinde gerçekleşti.

Toplantılarda ayrıca yapılan çalışmaların geri dönüşleri ve Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında belirlenen yol haritasına yönelik gidişatın ne aşamada olduğu da değerlendirildi. Bu sayede veriler doğrultusunda gelişmeler ve tıkanma noktaları tespit edildi.

2023 Yılı İzleme ve Değerlendirme toplantılarında; 2022 yılı Akademik Performans sonuçlarının değerlendirmesi (2020 ve 2021 yılı değerlendirme raporu ile mukayese edildi), birimlerin 2022 yılı performans hedeflerini karşılaması (Araştırma Üniversitesi İzleme Değerlendirme göstergeleri- 3 kategori, 32 gösterge), yöneticilerle kültürel dönüşüm çalışmaları kapsamında hazırlanan yol haritasında gerçekleşen iyileştirmeler ve TÜBİTAK Alan Bazlı Yetkinlik Analizinin birim açısından değerlendirilmesi konu başlıklarında birim yöneticileri sunum yaptı.

"Çözüm Odaklı Politikalar Geliştiriyoruz"

Bu yıl üçüncüsü yapılan İzleme ve Değerlendirme Toplantıları sonucunda birimlerin başarılı ve geliştirilmesi gereken yönlerinin tespit edildiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu sayede tıkanma noktalarının belirlenerek çözüme yönelik politikaların üretildiğini ve geleceğe dair planlamaların yapıldığını söyledi.

Toplantılar 'Ortak Aklı' Temsil Ediyor

Birim yöneticilerini ve yönetim kurulu üyelerini dinleyerek son derece verimli, değerli ve etkili bir toplantı süreci geçirdiklerini vurgulayan Rektör Çomaklı, söyleyecek sözü olanların dinlenildiği bu toplantılarda herkesin önerilerini, eleştirilerini ve fikirlerini ifade ederek yönetim sürecine katkı verdiğini belirtti.

Toplantılar sonucunda birimlerin başarılı ve gelişmeye açık yönlerinin tespit edildiğinin altı çizen Rektör Çomaklı, yapılan çalışmaların geri dönüşlerinin alındığını ve bu doğrultuda gereken düzenlemelerin yapılacağını söyledi. Öğretim üyelerinin ulusal ve uluslararası alanda ortaya koydukları bilimsel, sanatsal ve toplumsal çalışmaların önemine değinen Rektör Çomaklı, bu çalışmaların üniversite ve ülkemizin gelişim ve tanınırlığına olan katkılarının da takdir edilmeye değer olduğunu ifade etti.

"Çalışmalarımız Büyük Bir Motivasyonla Yeni Yılda da Devam Edecek"

Rektör Çomaklı: "Üniversitelerin eğitim ve araştırma görevlerinin yanı sıra ister üniversite-toplum iş birliği merkezli inovasyonu ele alan üçüncü nesil üniversite tanımı, isterse bölgesel kalkınmayı önceleyen dördüncü nesil üniversite tanımı olsun, yeni nesil üniversitelerin topluma katkı misyonları çerçevesinde şekilleneceği ön görülmektedir. Birinci dereceden eğitim hizmeti veren üniversitemizde, ayrıca ilçelerde önemli çalışmaları yürüten meslek yüksekokullarımızın tüm birimlerinde görev yapan akademik personelimizin, nitelik ve nicelik açısından ortaya koyduğu ve koyacakları proje, yayın ve diğer tüm çalışmaların başarımızı devam ettireceğine inanıyorum" dedi.

Rektör Çomaklı, 2023 yılında da başarılı bir dönem geçirildiğini ve 2024 yılında akademik faaliyetlerin büyük bir motivasyon ve hızla devam edeceğini özellikle belirterek, emeği geçen üniversite mensuplarının tamamına ayrı ayrı teşekkür etti. - ERZURUM