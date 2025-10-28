Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Merkezi, TÜBİTAK Destekli İki Uluslararası Proje Başlattı

Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, TÜBİTAK-BİDEB 2232-A "International Fellowship for Outstanding Researchers" programı kapsamında iki uluslararası proje desteği almaya hak kazanarak önemli bir bilimsel başarıya imza attı. Üç yıl sürecek projeler, 10 bilim insanı ve 10 lisansüstü bursiyerin katılımıyla Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi bünyesinde yürütülecek. Toplam bütçesi 36 milyon 629 bin 240 TL olan bu iki proje, Türkiye'nin doğal mirasının korunmasına ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine önemli katkılar sunacak.

Biyoçeşitliliği Dijital Uygulamalarla Araştıracak Uluslararası İş Birliği

İlk proje, "Research of the biodiversity of halophytic plants and associated beetles in Türkiye with digital applications" başlığıyla yürütülecek. Projenin koordinatörlüğünü Rusya Bilimler Akademisi Zooloji Enstitüsünden Dr. Sci. Boris A. Korotiaev üstlenirken, Atatürk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Levent Gültekin, Iğdır Üniversitesinden Doç. Dr. Neslihan Gültekin, Komarov Botanik Enstitüsünden Prof. Dr. Vladimir I. Dorofeev, Smithsonian Enstitüsünden Dr. Sci. Alexander S. Konstantinov ve Zooloji Enstitüsünden Dr. Sci. Mark G. Volkovich araştırma ekibinde yer alıyor.

Üç yıl sürecek ve 18 milyon 294 bin 640 TL bütçeye sahip proje kapsamında 2 yüksek lisans, 2 doktora ve 1 doktora sonrası araştırmacı bursiyer olarak görev yapacak.

İstilacı Türlerin Genetik Analizini Hedefleyen Uluslararası Proje

İkinci proje ise "Molecular genomic characterization of invasive insect species, major agricultural and forestry pest insects in Turkey" başlığıyla yürütülecek. Çin'deki Zhejiang Üniversitesi ve Fujian Tarım ve Ormancılık Üniversitesi ile Pakistan Tarım Üniversitesinden Doç. Dr. Muhammad Qasim'in koordinatörlüğünde gerçekleşecek çalışmada, istilacı ve zararlı böcek türlerinin moleküler genetik düzeyde incelenmesi hedefleniyor.

Projede Atatürk Üniversitesinden Prof. Dr. Levent Gültekin ve Dr. Öğr. Üyesi Melek Güçlü, Iğdır Üniversitesi'nden Doç. Dr. Neslihan Gültekin ve Prof. Dr. Celalettin Gözüaçık ile Çukurova Üniversitesi'nden Prof. Dr. Bora Kaydan araştırmacı olarak yer alacak. 36 ay sürecek bu proje 18 milyon 334 bin 600 TL bütçeyle destekleniyor.

"Biyoçeşitlilik, Yaşamın Bütünsel Görünümüdür"

Biyoçeşitliliği genlerden türlere, türlerden ekosistemlere uzanan tüm yaşam biçimlerinin toplamı olarak tanımlayan araştırmacılar, bu alandaki çalışmaların hem çevresel hem de bilimsel açıdan yaşamsal öneme sahip olduğuna dikkat çekiyor. Küresel ısınma, istilacı türler, habitat kaybı ve çevre kirliliği gibi faktörlerin biyolojik çeşitliliği tehdit ettiğini vurgulayan uzmanlar, türlerin keşfi ve korunmasının gelecek kuşaklara aktarılacak en değerli miraslardan biri olduğunu belirtiyor.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Biyoçeşitlilik, Yaşamsal Zenginliğimizin Temelidir"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitede yürütülen biyoçeşitlilik projelerinin Türkiye'nin doğal zenginliklerinin korunmasında kilit rol üstlendiğini ifade ederek şunları söyledi: "Biyoçeşitlilik, bir ülkenin refahı, dengeli kalkınması ve sürdürülebilir geleceği için vazgeçilmez değere sahip canlı doğal kaynakları ifade eder. Tıp, eczacılık, tarım, ormancılık, hayvancılık ve turizm gibi alanların temel hammaddesi olan biyolojik çeşitlilik, gıda, su, ilaç, istikrarlı iklim ve ekonomik büyüme gibi hayati unsurlarla doğrudan bağlantılıdır. Bu anlamda yürütülen projeler, yalnızca bilimsel değil, toplumsal sorumluluğumuzun da bir yansımasıdır."

ABBM, Uluslararası Araştırma Merkezi Olma Yolunda İlerliyor

Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Gültekin, merkez çalışmalarının temel ilkesinin "Korumak için tanımak gerekir" anlayışı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Merkezimiz, sahip olduğu zengin bilimsel koleksiyonlar, modern sergiler ve ileri donanımlı laboratuvar altyapısı ile Türkiye'nin önde gelen araştırma merkezlerinden biri konumundadır. TÜBİTAK tarafından desteklenen bu iki uluslararası proje, merkezimizin bilimsel kapasitesini daha da güçlendirecek ve bizi uluslararası ölçekte ileri araştırma merkezi olma hedefimize bir adım daha yaklaştıracaktır. Atatürk Üniversitesinin köklü bilim geleneğini, biyoçeşitlilik alanında küresel iş birlikleriyle geleceğe taşımaya kararlıyız." - ERZURUM