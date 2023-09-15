Artvin Ardanuçlu Çay Ocağı İşletmecisi: "Zamları Yansıtırsak Müşterilerin Yarısı Gider"

Artvin’in Ardanuç ilçesinde yaşayan vatandaşlar ve çay ocağı işletmecileri çaya gelen zamlara tepki gösterdi. Emekli Gürsel Kaya, "Eskiden çevremizde olan dostlarımızı gözlemlerdik ki gelsin çay ikram edelim ama şimdi ise uzaktan geçsinler ki çay parası biraz az gelsin" dedi. Çay ocağı işletmecisi Şemiye Koç ise "Çay ocağı işletiyorum ve bu sene 4 kez zam geldi ve zamlar yüzde 20'nin altında gelmiyor ve çok pahalı. Biz de zamları yansıtamıyoruz, müşterilere ve nasıl yansıtalım ki eğer yansıtırsak müşterinin yarısı gider" diye konuştu.

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'in Ardanuç ilçesinde yaşayan vatandaşlar ve çay ocağı işletmecileri çaya gelen zamlara tepki gösterdi. Emekli Gürsel Kaya, "Eskiden çevremizde olan dostlarımızı gözlemlerdik ki gelsin çay ikram edelim ama şimdi ise uzaktan geçsinler ki çay parası biraz az gelsin" dedi. Çay ocağı işletmecisi Şemiye Koç ise "Çay ocağı işletiyorum ve bu sene 4 kez zam geldi ve zamlar yüzde 20'nin altında gelmiyor ve çok pahalı. Biz de zamları yansıtamıyoruz, müşterilere ve nasıl yansıtalım ki eğer yansıtırsak müşterinin yarısı gider" diye konuştu.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde çay ocağı işletmecileri ve vatandaşlar artan çay fiyatlarına tepki gösterdi.

"TEK EĞLENCEMİZ ÇAYDI ONU DA ELİMİZDEN ALDILAR"

Emekli vatandaş Gürsel Kaya, "Türkiye çay üreticisi bir ülke olmasına rağmen ne yazık ki çaya yüzde 70 civarında zam geldi. Eskiden çevremizde olan dostlarımızı gözlemlerdik ki gelsin çay ikram edelim ama şimdi ise uzaktan geçsinler ki çay parası biraz az gelsin ve tek eğlencemiz dostlarımızla birlikte çay içmekti onu da içemiyoruz ve evimize de doğru dürüst alamıyoruz" dedi.

Emekli vatandaş İsmail Durmuş, "Ardanuç'ta ikamet ediyorum ve çay da ne yazık ki boğazımızdan geçemiyor parasını düşününce. Aldığımız emekli maaşı hiçbir şeye yetmiyor ve inanın çok zor ve çay ısmarlasak da doğal olarak cebimizi düşünüyoruz. Eskiden arkadaşlarımızı yoldan çağırıyorduk ki gelin çay içelim ve şimdi ise arkadaşların gözüne bakıyoruz ki bize taraf bakmasın" diye konuştu.

"BİZ EMEKLİYİZ VE ÇAYIN ZAMLANMASI BİZİ ZORLUYOR"

Emekli vatandaş Mustafa Biçiçi, "Önce çay ocağını etkiliyor sonrada bizi etkiliyor ve tabii ki de evde etkiliyor bu zamlar. 20 liraya kadar bir zamanlar aldığımız çay 200 liraya kadar vardı neredeyse. Valla emekliye sormayın ya ben emekliyim ve beni zorluyor o yüzden de bana sormayın. Bakın görüyorsunuz çay bile ısmarlamıyorlar ve burada bir saattir oturuyorum ve arkadaşlar çay bile ısmarlayamıyorlar. Bu günler iyi günler değil artık birileri iyi günlerimiz diyor ya aslında bu günler iyi günler değil bu günler" dedi.

"ÇAY OCAĞI İŞLETİYORUM SADECE ÇAYA ZAM GELMEDİ"

Çay ocağı işleten Şentürk Toptaş ise şunları söyledi:

"Çay ocağı işletiyorum ve son üç aydır aşırı derecede zam geldi ve bir paket çay 85-90 lira bu da yarım kiloluğu. Evet kesinlikle vatandaşa bunu nasıl yansıtacağız, doğal olarak yansıtamıyorsun ki. Vatandaşın cebi de boş ve akrep girmiş almış götürmüş parasını. Biz bunu ister istemez cefasını çekiyoruz ve çekmek zorundayız. Alırken pahalı alıyoruz ama biz ürettiğimiz satarken ise zam koymadan satıyoruz. Bu sadece çayla bitmiyor ki, elektrik yüzde 300 zamlandı ve tüp yine yüzde 300-400 zam geldi, kiralar aldı başını gidiyor ve bütün giderler artmış durumda. 50 liraya aldığımız şekerin kilosunu şu anda 150 lira ve biz hangi birine yetişelim? Şu anda vatandaş bir tane çay içip çekip gidiyor ve arkadaşına çay ısmarlayamıyor ve bugün 4 tane çay ise vatandaş 20- 30 lira ediyor ve bu parayla vatandaş evine ekmek götürüyor ve artık çay ısmarlama işleri bitti ve bitirdiler maalesef."

"NE YAPALIM KAPATALIM MI?"

Çay ocağı işletmecisi Şemiye Koç şunları söyledi:

"Çay ocağı işletiyorum ve bu sene 4 kez zam geldi ve zamlar yüzde 20'nin altında gelmiyor ve çok pahalı biz de zamları yansıtamıyoruz ve nasıl yansıtalım, müşterinin yarısı gider. Hayat çok zor ve tüp olmuş bugün 550 lira, Elektrik daha fazla ve ne yazık ki maliyetler kurtarmıyor ama ne yapalım kapatalım mı? Bizde böyle bedava çalışıyoruz abi. Eskiden masaya biri oturduğunda yoldan geçeni çaya çağırırdı ve şimdi ise bir yerde saklanıyor ki bir bardak çay içeyim de gideyim ve adam artık o çay parasını veremiyor. Eskiden 1 liraydı ve maaşı da yetiyordu şimdi ise aldığı maaşta yetmeyince çaydan da kısmaya başladı ve çünkü çay zevk işidir ve ancak kendisi içiyor ve başkasını da ısmarlayamıyor."

"FİRMALAR ÇAY SATARKEN ÇAYA YÜZDE 80'E VARAN ZAM YAPTILAR"

Çay ocağına gelen Öztürk Okumuş, şunları söyledi:

"Çay güzel ama fiyatlar her gün artınca da doğal olarak bütçeyi zorluyor ve burada oturduğumuzda 50 tane çay içiyoruz, eş dostla beraber bu da bir sürü para yapıyor ve bugün çayı 6 liraya içerse vatandaşı zorluyor. Esnaf da kazanmalı ve biz de kazanmalıyız ki ama 6 lira bizim için çok. Evet yine yüzde 15 zam geldi çaya ve bu sene çaya gelen zam yüzde 70-80'i bulmuş durumda. 55 liraya almış olduğumuz çay şimdi 85 lirayı bulmuş durumda ve çay alımı yapılırken vatandaşa zam yapılmıyor ama çayı satarken firmalar maalesef çaya zam yapıyorlar. Eskiden olduğu gibi çay söyleyemiyoruz ve kaçmak zorunda kalıyoruz ve arkadaşlara çay söyleyemiyoruz çünkü paramızda değerliydi ve çay da uygundu şimdi ise ne paramızın değeri var ne de çayın fiyatı da uygun değil."

"ÇAY DEĞİL DE ARTIK ÇEŞMEDEN SU DOLDURUP İÇİYORUZ"

Emekli Durmuş Saraç, "Çay olmuş 6 lira o çay içilir mi artık. Artık çayda değil artık su içiyoruz ve onu da çeşmeden doldurup içiyoruz. Çarşıda ise dolanıp zaman geçiriyor ve eve gidip evde çay içiyoruz" dedi. Emekli Mirza Karaçam, "Nasıl çay içireceksin üç arkadaş gelse 15 lira yapıyor ve o da iki ekmek parası. Çay ısmarlayamıyoruz ve sıkışırsak bir tane çay içebiliyoruz. Önceden bir çay alıyorduk kiloluk üç ay yetiyordu şimdi ise 4 ay içmemiz gerekiyor. Yarım kilo çayı zor alıyoruz" ifadelerini kullandı. Çay ocağında oturan bir vatandaş, "Evet çay içiyoruz ama şimdi henüz çay gelmedi evet zamları hiç sormayın, olmuyor artık bu işler ve gitmiyor" dedi.

"ALLAH SONUMUZU HAYIR ETSİN"

Çay ocağı işletmecisi Ağzem Yurdakul, "Bu sene işler iyi değil. Her şey pahalı, çay, şeker, tüp pahalı ve insanlarda para yok ve her kes birbirine bakıyor ve gelip benden harçlık isteyenler var ve poğaça almamı istiyorlar ve üç tane çay içen adam artık bir tane çay içiyor. Vergisi var bakın tüp 550 lira olmuş ve ben buraya 15 günde bir tüp alıyorum ayda bin 100 lira. Çay olmuş 6 lira biz ise alıyoruz 3 lira 5 lira atıp gidiyor ne yapalım adamın yakasını mı tutalım canını mı alalım adamın parası yok. Allah sonumuzu hayır etsin" dedi.

"Emekliyim ve ben kendi çapımda şiirler yazarım zaman zaman şiirler yazıyorum ve elimde de bir sürü şiirlerim var ve bunu paylaşmak istiyorum" diyen emekli vatandaş Nihat Azizağaoğlu, şu şiiri okudu:

"Hile dolmuş kantarların çekeri, yeter garibanı düşünün biraz/ İthal alıp yeriz unu şekeri, yeter garibanı düşünün biraz/ 300'ü geçmiştir bir kilo yağı, makarna, bulgurda atladık çağı/ Köylü terk etmiştir yaylayı dağı, yeter garibanı düşünün biraz/ Acından ölüyor bir sürü canlar, mazotu benzini görenler yanlar/ Fakirin halinden zengin ne anlar, yeter garibanı düşünün biraz/ Kalplerde burukluk yürekte yara, on bine dayanmış en düşük kira/ Garibin halini sormayın zira, yeter garibanı düşünün biraz"