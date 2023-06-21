Antalya Büyükşehir'in 60 Kırmızı Otobüsü Daha Toplu Ulaşımda Hizmette

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kent içi ulaşımında yapılan çalışmalar ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Kent ulaşımında yaşanan sorunları raylı sistem ağını genişleterek ve çalışan otobüs sayısını arttırarak çözüme kavuşturacaklarını belirten Başkan Böcek, “Konyaaltı-Varsak arası, 18 km’lik 4. Etap raylı sistem projesini çalışmaları tamamlandı ve yapım ihalesi hazırlıklarında sona gelindi. Konyaaltı-Lara-Kundu arası 22 km’lik 5.etap raylı sistem proje çalışmaları tamamlandı. Ayrıca 2’si elektrikli olmak üzere 62 adet yeni otobüs alarak toplu taşıma sistemimizi güçlendirdik” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kent içi ulaşımında yapılan çalışmalar ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Kent ulaşımında yaşanan sorunları raylı sistem ağını genişleterek ve çalışan otobüs sayısını arttırarak çözüme kavuşturacaklarını belirten Başkan Böcek, "Konyaaltı-Varsak arası, 18 km'lik 4. Etap raylı sistem projesini çalışmaları tamamlandı ve yapım ihalesi hazırlıklarında sona gelindi. Konyaaltı-Lara-Kundu arası 22 km'lik 5.etap raylı sistem proje çalışmaları tamamlandı. Ayrıca 2'si elektrikli olmak üzere 62 adet yeni otobüs alarak toplu taşıma sistemimizi güçlendirdik" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kent içi ulaşımında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi vermek ve toplu taşıma filosuna yeni kazandırılan otobüsleri tanıtmak için basın mensuplarıyla bir araya geldi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Kent İçi Ulaşım Toplantısına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Başkan Başdanışmanı Cem Oğuz, Ulaşım ve Planlama Raylı Sistem Daire Başkanı Nurettin Tonguç, Antalya Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Filiz, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve şube müdürleri katıldı.

62 OTOBÜS HİZMETTTE

Başkan Muhittin Böcek, Antalya'nın doğal ve tarihi yapısı, kentin merkez bölgelerinde yeni yol yapımına hatta mevcut yolların genişletilmesine olanak vermediğine dikkat çekerek, "İnsanların kent merkezine gelme ihtiyaçlarını toplu taşıma sistemleriyle çözeceğiz. Bu sorunları Antalya raylı sistem ağını genişleterek ve çalışan otobüs sayısını arttırarak çözüme kavuşturacağız. 2'si elektrikli olmak üzere 62 adet yeni otobüs alarak toplu taşıma sistemimizi güçlendirdik. Otobüslerimiz çevre dostu, konforlu ve engelli uyumludur. 60 adet otobüsümüzün her biri vade faizleri dahil 4 milyon 380 bin TL'ye mal olmuştur. Bugün bu otobüsleri almaya kalksak tanesine peşin 5 milyon 800 bin TL ödememiz gerekecek. Otobüslerimiz bugün itibarıyla hizmete giriyor" diye konuştu.

BATTI ÇIKTI PROJELERİ HAZIR

Gazi Bulvarı üzerinde trafiğin akması için İller Bankası-Uncalı arasında planlanan 3 adet battı çıktı kavşakların Karayollarının görevi olmasına rağmen hala yapılmadığına işaret eden Muhittin Böcek, "Dumlupınar Bulvarı üzerinde gerekli olan Meltem Köprülü Kavşağını 2020 yılında tamamlayarak hizmete açtık. Ayrıca Konyaaltı Atatürk Bulvarı üzerinde 5 adet battı çıktı kavşak projesini hazırladık. 4. Etap Raylı Sistem inşaatı ile birlikte yapılacak" ddedi.

"25 MİLYONA EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ"

Antalya'nın turizm ve tarım kenti olmasının yanında yaşanabilirliği nedeniyle de nüfusu hızla artan bir kent olduğunu belirten Başkan Böcek, şöyle devam etti:

"2.688.004 yerleşik nüfusa ek olarak yılda 23,5 milyon yerli ve yabancı ziyaretçiyle birlikte 25 milyona ev sahipliği yapıyoruz. Yabancıların vatandaşlık için tercih ettiği bir kent ve yaşanan deprem sonrası bu bölgeden yoğun bir göç alınması trafiği de olumsuz etkilemektedir. Son yıllarda Antalya'daki araç sayısı artış yüzdesi Türkiye ortalamasının üzerindedir. Yani her iki kişiye bir araç düşmektedir. Bu rakamlara yabancı araçlar ve deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızın araçları dahil değildir. Bunun sonucunda özel araç kullanımı artmış, kentimize gelen yabancı araçlar ile de kent içi trafiğe ek bir yük getirmiştir. Tamamlanan 15 km'lik batı çevre yolunun 2 kavşağı hala yapılmamıştır. 37 km olarak projelendirilen kuzey çevre yolunun 18 km'si yapılmamış, 15 km'lik kuzey-batı çevre yoluna daha hiç başlanmamıştır. Özellikle ağır tonajlı araçların kentiçi trafiğe girmeden çevre yollarını kullanmaları trafiği büyük oranda rahatlatacaktır."

4. ETAP RAYLI SİSTEM İHALEYE HAZIR

Varsak-Müze arası 18 km'lik 3. Etap Raylı Sistem 2021 yılında tamamlayarak hizmete açtıklarını hatırlatan Muhittin Böcek, şunları söyledi:

"Konyaaltı-Varsak arası, 18 km'lik 4. etap raylı sistem projesini çalışmaları tamamlandı ve yapım ihalesi hazırlıklarında sona gelindi. Son olarak Konyaaltı-Lara-Kundu arası 22 km'lik 5. etap raylı sistem proje çalışmaları tamamlandı. Ayrıca kent içi trafiği rahatlatmak için; 70 kavşakta geometrik düzenlemeler yaptık, 40'ı akıllı, 61'i uzaktan kontrollü olmak üzere 101 kavşağı, kurduğumuz trafik kontrol merkezimiz ile uzaktan izleyip gerekli değişikleri anında gerçekleştirebiliyoruz. Projeler tamamlandığında Konyaaltı'ndan Varsak'a uzanan 4. etap raylı sistem hattının 18 km uzunluğunda olup; Sarısu'dan başlayarak Sakarya bulvarında 3. Etap Varsak hattıyla birleşeceğini kaydeden Başkan Böcek, "Antalyaspor kavşağından Zeytinköy kavşağına kadar 5.5 km yeraltından gidecek. 5 tanesi yeraltında olmak üzere toplam 20 durak, 6 adet battı çıktı kavşak, 14 adet yaya üst geçidi bu projemizin içinde bulunuyor. Ayrıca proje kapsamında Falez Otel Antalyaspor kavşağı arasında bulunan yol yeraltına alınacak. Stadyum ile Cam Piramit arasında yayalaştırılmış yeni bir yaşam alanı oluşacaktır."

ŞOFÖR ARAYIŞI SÜRÜYOR

4. Etap Raylı Sistem Projesinin tanıtım filminin de izlendiği toplantıda, basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Başkan Muhittin Böcek, son dönemde yaşanan şoför sıkıntısının temelinde EYT yasasıyla emekliye ayrılan şoförlerin sayısının fazla olması yattığını söyledi. Şoför açığını gidermek için de yoğun şekilde çalıştıklarını söyleyen Başkan Böcek, işinin uzmanı ve otobüs ehliyeti olan şoför arayışının sürdüğünü de sözlerine ekledi.

"ULAŞIM BELEDİYE ELİYLE YAPILMALI"

Antalya'da bulunan 492 otobüsün şu anda 360'ının aktif plakalı olduğunu ve 240 tanesinin çalıştığını söyleyen Başkan Böcek, bu sayının neden düşük olduğuyla ilgili ulaşım esnafıyla da toplantı yapacağını söyledi. Ulaşımı Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gerektiği üzerinde duran Başkan Böcek, "Otobüsler Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin olmalıdır. Hizmeti biz vermeliyiz. Ulaşımın Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de de bir ilki gerçekleştirmek istiyorum. Belediye bu hizmeti yapmak zorundadır. Ulaşımla ilgili önümüzdeki yıllarda hep birlikte göreceksiniz taşıyanın da taşınanın da memnun olduğu bir sistemi hep birlikte göreceksiniz" dedi.

OTOBÜSLERİ TANITTI

Başkan Muhittin Böcek, toplantının ardından basın mensuplarıyla birlikte belediye bünyesinde hizmet verecek olan kırmızı otobüsle şehir merkezinde tur attı. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi önünde otobüsleri basın mensuplarına tanıtan Başkan Böcek, deneme sürüşü yaptı. Otobüs şoförlerine 'hayırlı olsun' dileğini ileten Başkan Böcek, 11 kadın şoföründe aralarında bulunduğu personel ile toplu fotoğraf çektirdi.