Antalya Alanya'da 28 yıldır ayakkabı tamir eden Bilal Baykara çırak bulamıyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde 18 metrekarelik küçük bir dükkanda 28 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan 44 yaşındaki Bilal Baykara, çocukluk yıllarında başlayan meslek tutkusunu ilk günkü heyecanıyla sürdürüyor. İlkokul sıralarında öğretmenlerinin giydiği kunduralara duyduğu ilgiyle ayakkabı tamirciliğine yönelen Baykara, yıllar içinde edindiği tecrübeyle ayakkabıdan çantaya, valizden deri ürünlere kadar birçok eşyayı onarıyor. Mesleğini severek sürdüren Baykara, kendisinden sonra bu sanatı yaşatacak çırak bulamamaktan endişe duyuyor.

Alanya çarşı merkezinde bulunan 18 metrekarelik mütevazı dükkanında mesleğini sürdüren Bilal Baykara'nın ayakkabı tamirciliği serüveni, henüz ilkokul yıllarında başladı. Küçük yaşlardan itibaren el becerisi ve yeteneğiyle dikkat çeken Baykara, öğretmenlerinin giydiği kunduralara duyduğu ilginin de etkisiyle ayakkabıcılığa gönül verdi. İlkokulu bitirir bitirmez mesleğe adım atan Baykara, İstanbul Gedikpaşalı bir ustanın yanında 3 yıl çıraklık eğitimi aldı. Ustasından öğrendiği mesleğin inceliklerini kendi el becerisiyle birleştiren Baykara, 1998 yılında Alanya çarşı merkezinde kendi iş yerini açtı. Aradan geçen 28 yılda aynı dükkanda çalışmayı sürdüren Baykara, mesleğini ilk günkü heyecanıyla yapıyor.

Öğretmenlerinin kunduraları mesleğini belirledi

Mesleğe nasıl başladığını anlatan Baykara, çocukluk yıllarında öğretmenlerinin giydiği ayakkabılara duyduğu ilginin kendisini bu işe yönlendirdiğini söyledi. El becerisinin küçük yaşlarda fark edildiğini belirten Baykara, "Bu serüven ilkokulda başladı. El yeteneğim ve kabiliyetim çok iyiydi. Ailem ve öğretmenlerim, el becerime uygun bir meslek seçmemi önerdi. Öğretmenlerimizin güzel kunduralar giymesi de dikkatimi çekiyordu. Sanırım gözüm hep o ayakkabılarda kaldı. Böylece ayakkabıcılığa gönül verdim. İlkokul biter bitmez ayakkabı tamirciliğine başladım" dedi. Yanında yetiştiği ustasından çok şey öğrendiğini dile getiren Baykara, "Allah ustamdan razı olsun. Elinden gelen bütün yeteneklerini bize aktardı, mesleğin inceliklerini öğretti. Üç yıl boyunca ondan öğrendiklerimi kendi el becerimle birleştirerek bu işe başladım. 1998 yılında da kendi dükkanımı açtım. O günden bu yana aynı yerde, aynı heyecanla çalışıyorum" diye konuştu.

18 metrekarelik dükkanda 28 yıllık emek

Küçük dükkanında yıllardır Alanyalılara hizmet verdiğini belirten Baykara, ayakkabı tamirciliğinin yanı sıra çanta, valiz ve deri ürünlerin de tamirini yaptığını söyledi. Mesleğini severek yaptığını vurgulayan Baykara, "Ayakkabı tamirciliği benim için sadece bir iş değil, sevdiğim ve hala heyecan duyduğum bir sanat. Ayakkabının yanı sıra çanta, valiz ve elimizden gelen birçok ürünü tamir ediyoruz. Yeter ki vatandaş gelip 'Bunu yapabilir misin?' diye sorsun. Yapabileceğimiz her işi yapmaya çalışıyoruz. 1998 yılından bu yana Alanya'da birçok kişinin ayakkabısını tamir ettim. Hala aynı dükkanda hizmet vermeye devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

'Galiba bu işin son ustalarıyız'

Meslekte kendisinden sonra yetişecek çırak bulamamaktan yakınan Baykara, birçok ustanın yaşlılık ve yorgunluk nedeniyle mesleği bıraktığını, gençlerin ise farklı iş kollarına yöneldiğini ifade etti. Mesleğin geleceği konusunda endişeli olduğunu belirten Baykara, "Bizden sonra bu işi kim yapacak, hangi nesil devralacak bilmiyoruz. Galiba biz bu işin son ustalarıyız. Biz de bu mesleği öğretmek, bildiklerimizi yeni nesillere aktarmak istiyoruz. Ancak şu anda çıraklık yapmak isteyen kimse yok. Talep olmayınca yetiştirecek eleman da bulamıyoruz. Birçok ustamız yaşlılık ve yorgunluk nedeniyle işi bıraktı. Biz hala devam ediyoruz ve bu sanatın bizimle birlikte sona ermesini istemiyoruz" dedi.

'Bizi unutmayın, biz sizi unutmadık'

Hazır giyim ve tüketim alışkanlıklarının değişmesiyle ayakkabı tamirciliğine olan ilginin azaldığını dile getiren Baykara, vatandaşlara tamir ustalarını unutmamaları çağrısında bulundu. Mesleğini yaşatmak için çalışmaya devam edeceğini belirten Baykara, "İnsanlar artık hazır ürünleri tercih ediyor. Yeni bir ayakkabı aldıklarında eskisini tamir ettirmeyi düşünmeyebiliyorlar. Ancak biz hala buradayız. Bizi unutmayın, biz sizi unutmadık. Yıllardır Alanya'ya hizmet ediyoruz ve etmeye de devam etmek istiyoruz. Birbirimizi bırakmayalım" diye konuştu.

Gençlere hem meslek hem de hobi önerisi

Ayakkabı tamirciliğinin yalnızca bir geçim kaynağı olmadığını, aynı zamanda el becerisi gerektiren bir sanat olduğunu ifade eden Baykara, gençlerin meslek edinmesinin yanı sıra kendilerine uğraşlar bulmasının da önemli olduğunu söyledi. Deri işlemeciliği ve el sanatlarının insanlara farklı beceriler kazandırabileceğini belirten Baykara, "İnsanların bir hobisinin olması çok önemli. Deriyle uğraşmak, çiçek veya farklı el işleri yapmak insanı hem geliştiriyor hem de zihnini dinlendiriyor. Bir şeyler üretmek, yeni modeller ortaya çıkarmak insana farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Gençlerin de kendilerine sevecekleri bir uğraş bulmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Bize çırak gönderin"

Mesleğini gelecek kuşaklara aktarmak istediğini vurgulayan Baykara, özellikle okula devam etmekte zorlanan veya farklı alanlarda kendisini geliştirmek isteyen gençlerin geleneksel mesleklere yönlendirilmesini istedi. Gençlere kapısının açık olduğunu belirten Baykara, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz hala yalnız çalışıyoruz. Bizim gibi birçok usta da yanında eleman olmadan mesleğini sürdürüyor. Genç nesil artık bu işlerle uğraşmıyor, farklı mesleklere yöneliyor. Ancak bu sanatların da yaşaması gerekiyor. Mesleği öğrenmek isteyen, el becerisi olan veya kendisini geliştirmek isteyen herkese bildiklerimizi öğretmeye hazırız. Özellikle okulda başarılı olamayan veya farklı bir alanda kendisini bulmak isteyen gençler bu mesleklere yönlendirilebilir. Hem bir meslek öğrenirler hem de hayata kazandırılmış olurlar. Bize çırak gönderin, biz de bildiğimiz her şeyi onlara aktaralım. Bu sanat bizimle birlikte bitmesin, bizden sonraki nesillere de ulaşsın."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı