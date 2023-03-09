Depremzedelere yardım getiren Alman televizyon yıldızı Silvia Wollny, gözyaşlarına hakim olamadı

Alman televizyon kanalında yayınlanan "The Wollnys-A Terribly Big Family" isimli belgesel dizisinin yapımcısı ve oyuncusu Silvia Wollny, eşi ve damadıyla birlikte Manavgat'a depremzedeler için yardım getirdi. Manavgat Türk Kızılay İlçe Başkanı Pınar Kapukaya'dan deprem ve Manavgat'taki yardım faaliyetleri ile ilgili bilgi alan Silvia Wollny, gözyaşlarına hakim olamadı.

Alman televizyon kanalı RTL ZWEI'de yayınlanan Türkçe adıyla "Wollnys-Çok Büyük Bir Aile!", Almanya'daki adıyla "The Wollnys-A Terribly Big Family!" adlı belgesel dizisi büyük kitleler tarafından takip edilen Silvia Wollny, aynı zamanda iş ortağı olan eşi Harald Elsenbast ve Türk damadı Servet Özbek ile birlikte Manavgat'ta bulunan Antbirlik depolarına gelerek Almanya'dan getirdikleri çocuk bezi ve mamasından oluşan yardımı yetkililere teslim ettiler.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Manavgat Türk Kızılay İlçe Başkanı Pınar Kapukaya'dan Manavgat'taki yardım faaliyetleri ile ilgili bilgi alan Silvia Wollny'nin bir ara gözyaşlarına hakim olamayarak ağladığı gözlendi. Almanya'da depremin ardından topladıkları yardımları tırlarla deprem bölgesine gönderdiklerini belirten Silvia Wollny, tırların gelmemesinin ardından toplanan yardımları getirip kendilerinin elden teslim ettiklerini belirterek "Türk halkının acılarını paylaşmak onlara bir nebze olsun yardımda bulunabilmek için bugün buradayız. Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Yardımlarımız bundan sonra da devam edecek" dedi.

Manavgat Türk Kızılay İlçe Başkanı Pınar Kapukaya'da yardımları ve duyarlılıklarından dolayı Silvia Wollny, eşi Harald Elsenbast ve damadı Servet Özbek'e teşekkür etti. Alman televizyon kanalı RTL ZWEI, yardım teslimi ve Manavgat'taki yardım faaliyetlerini duyurmak amacıyla çekim yaptı.