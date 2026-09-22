Aktaş, 41 yıllık üniversite hayalini Pamukkale Üniversitesi'nde gerçekleştirdi

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Hasan Hüseyin Aktaş, yıllar boyunca maddi imkansızlıklar ve çalışma şartları nedeniyle ertelemek zorunda kaldığı üniversite hayalini emekli olduktan sonra bu yıl gerçekleştirdi. Alan Yeterlilik Testi ( Ayt ) sınavında 130 bininci olan Aktaş, daha önce yarıda bıraktığı Pamukkale Üniversitesi Tarih Bölümünü yeniden kazanarak eğitime başladı.

Denizli'nin Beyağaç ilçesine bağlı Geriçam Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki Hasan Hüseyin Aktaş'ın üniversite hayali, yıllar süren mücadelenin ardından gerçeğe dönüştü. 1985 yılında ilk üniversite macerası başlayan Aktaş farklı yıllarda girdiği her sınavda bir bölüme yerleşmeyi başardı. Ancak maddi imkansızlıklar ve çalışma şartları nedeniyle eğitimini sürdüremedi. Emekli olduktan sonra bu yıl tekrar AYT sınavına giren Aktaş, sözel puan türünde 337 puan alarak 130 bininci sıraya yerleşti ve sınav sonucunda yaptığı tercihle Pamukkale Üniversitesi Tarih Bölümünü kazandı.

Hasan Hüseyin Aktaş'ın üniversite hikayesi 1985 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazanmasıyla başladı. Ancak ailesinin maddi imkanlarının yetersiz olması nedeniyle üniversiteye gidemedi. Üniversite hayalinden vazgeçmeyen Aktaş, 1995 yılında yeniden sınava girdi ve bu kez Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünü kazandı. Çalışarak biriktirdiği parayla Van'a giderek kaydını yaptıran Aktaş, okulların açılacağı dönemde Denizli'den Van'a gidecek otobüs bileti parasını bulamayınca eğitimine başlayamadı. Aktaş, 2006 yılında bir kez daha üniversite sınavına girdi. Pamukkale Üniversitesi Tarih Bölümünü kazanan Aktaş, bu kez eğitimine başladı ancak ilk dönemin ortasında yaşadığı sorunlar nedeniyle üniversiteyi bırakmak zorunda kaldı ve yine hayalini gerçekleştiremedi.

2011 yılında yeniden sınava giren Aktaş, bu defa açıköğretim eğitimini tercih etti. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazanan Aktaş, eğitimini başarıyla tamamlayarak dört yılın sonunda üniversite diplomasını aldı. Üniversite eğitimine yönelik isteğini sürdüren Aktaş, 2022 yılında yeniden AYT'ye girdi. Pamukkale Üniversitesi Felsefe Bölümünü kazanan Aktaş, bu kez de apartman görevlisi olarak çalıştığı için derslere devam edecek zamanı bulamayınca kayıt yaptıramadı.

Yarım kalan hayaline yeniden döndü

Aktaş, yıllar boyunca dört kez örgün üniversite hayalini gerçekleştiremese de vazgeçmedi. 2026 yılında yeniden AYT'ye giren Aktaş, 337 puanla 130 bininci oldu ve tercihini Pamukkale Üniversitesi Tarih Bölümünden yana kullandı. Yaklaşık 20 yıl önce yarıda bırakmak zorunda kaldığı bölüme yeniden kayıt yaptıran Aktaş, emekli olduğu için vakit ve maddi sorunlar yaşamadan 41 yıldır kurduğu üniversite hayalini gerçekleştirmeyi planlıyor.

"Boş vaktimi kendimi geliştirerek geçirmek istiyorum"

41 yıllık mücadelesinin ardından 60 yaşında üniversite hayalini gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu anlatan Hasan Hüseyin Aktaş, "1985 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandım ailemin maddi sıkıntılarından dolayı gidemedim. Üniversite okumayı çok istiyordum. 1995 yılında tekrar sınava girdim ve bu defa Van 100. Yıl Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünü kazandım. Çalıştım para biriktirdim Van'a gittim üniversiteye kaydımı yaptırdım. Geri Denizli'ye geldim. Okulların açılacağı sırada param yoktu Van'a gidecek otobüs bileti parasını bulamadım. Biriktirdiğim parayı da kayıt için gittiğim de kullandım. Ailemin de ona ayıracak bütçesi olmadığı için yine gidemedim. Otobüs parasını bulabilsem planımda ora gittiğimde bir işe girerim hem okurum hem çalışırım diye düşünüyordum ama nasip olmadı gidemedim. 2006 yılında tekrar sınava girdim Pamukkale Üniversitesi Tarih bölümünü kazanmıştım yine. Burada birinci dönemin ortasında yine birkaç sıkıntı çıktı sorun yaşadım için bırakmak zorunda kaldım. Hayalimi yine gerçekleştiremedim. 2011 yılında tekrar sınava girdim. Bu defa açık öğretimden okuma kararı aldım Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandım. Açık Öğretim Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü tamamladım. Uzun yıllar sonra açık öğretimden de olsa bir üniversiteyi bitirebildim. 2022 yılında girdiğim sınavla Pamukkale Üniversitesi Felsefe bölümünü kazandım. Bu seferde işimden fırsat bulup dersle gidemeyeceğim için kayıt yaptıramadım. Yine olmadı. Bu yıl girdiğim sınavla yine Pamukkale Üniversitesi Tarih Bölümünü kazandım. 20 yıl önce yarıda bırakmak zorunda kaldığım bölümü tekrar kazandım. 41 yıldır ertelenen üniversite hayalimi 60 yaşında gerçekleştireceğim için çok mutluyum. Artık emekli olduğum için vaktim ve maddiyatımda var. Bir sorun sıkıntı yaşamadan eğitimime tamamlayabilsem sonraki hayalim yüksek lisans yapmak. Emekli oldum. Boş vaktimi kıraathanede geçirmek yerine kendimi daha da geliştirerek geçirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Sınıfımdaki gençler abileri olarak görüyor"

Üniversitedeki öğretim görevlileriyle ve sınıf arkadaşlarıyla da aralarının iyi olduğunu söyleyen Aktaş, "Okullar açıldı, bir haftadır okula gidip geliyorum. Sınıfımdaki gençler beni abileri olarak görüyor. Onlarla da gayet iyi anlaşıyoruz. Öğretmenlerde içimdeki okuma merakından gayet mutluluk duyuyorlar" dedi.

2015 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Hasan Hüseyin Aktaş'ın Karaoğlan isminde basılı kitabı da bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı