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Manisa'daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış

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Manisa'daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış Haber Videosunu İzle
Manisa'daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2'si ağır 11 öğrencinin yaralandığı lise saldırısının ardından okula koşan veliler, görevli özel güvenliğin saldırganı görünce kaçtığını öne sürdü. Skandal iddiaya ilişkin açıklama yapan Manisa İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel "Gereği yapılacak" dedi.

  • Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda 2'si ağır 11 öğrenci yaralandı.
  • Saldırgan, yaya olarak kaçmaya çalışırken emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındı.
  • Veliler, okulun özel güvenlik görevlisinin saldırı anında görev yerini terk edip kaçtığını iddia etti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne düzenlenen ve 2'si ağır 11 öğrencinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıda özel güvenlik personelinin saldırganı gördüğü anda kaçtığı öğrenildi. 

SALDIRGAN YAYA OLARAK KAÇARKEN YAKALANDI

Turgutlu İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda, okula giren silahlı saldırgan öğrencilerin üzerine ateş açtı. Saldırıda 2'si ağır olmak üzere toplam 11 öğrenci yaralanırken, okulda büyük panik yaşandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı öğrenciler olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılırken, yaya olarak kaçmaya çalışan saldırgan emniyet güçlerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

VELİLERDEN GÜVENLİK ZAFİYETİ TEPKİSİ

Olayın ardından endişeyle okula akın eden veliler, okulun girişinde bulunan özel güvenlik görevlisinin saldırı anında görev yerini terk edip kaçtığını iddia etti. Velilerin tepkisi ve güvenlik zafiyeti iddialarının ardından emniyet birimleri harekete geçti.

"GEREĞİ YAPILACAK" AÇIKLAMASI 

Konuya ilişkin açıklama yapan Manisa İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, velilerin güvenlik görevlisi hakkındaki iddialarının ve olaydaki ihmallerin titizlikle incelendiğini vurgulayarak, "Gereği yapılacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıHeisenberg:

silahı yoksa napsın mermiye kafamı atsın

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıDOĞRUYA DOĞRU:

SİLAHMI !!!!

yanıt0
yanıt1
Haber Yorumlarımevlut cetin:

Aynen.

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Haber YorumlarıSelami Ozer:

Emekli asker polisleri alın güvenlik olarak.. Bahçe işçisini güvenlik yaparsan kaçar. adam çatışma ne bilmez ki..

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıTunahan Ender:

En mantıklı yorum

yanıt0
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Haber YorumlarıDOĞRUYA DOĞRU:

OKULLARDAKİ GÜVENLİK GÜCÜ OTURUP ÇAY İÇECEĞİNE AKTİF OLUP ÇOCUKLARIN ARASINDA NEDEN DEĞİL. !

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Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıKıvanç Ertürk:

istersen bi de takla atsın

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Haber YorumlarıFatih Erdem:

SÖZ KONUSU KİŞİ 15 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK, GİZLİCE YAKLAŞIP ELİNDEN SİLAHI ÇOK KOLAY BİR ŞEKİLDE ALINABİLİRDİ, ŞAYET GÜVENLİKÇİ BUNU YAPAMIYOR VE BİR OLAY ANINDA KAÇIYORSA O ZAMAN O ÜNİFORMAYI GİYMEYECEK O MAAŞIDA ALMAYACAK

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Haber Yorumlarıv99y8hw5v2:

Ülkeye geç kalınmış idam çıkmadığı sürece asla bunlar bitmeyecek dahada artacak ben bunun gibileri asla ceza evinde beslemem

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