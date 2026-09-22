Manisa'daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış

Manisa'daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmışGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2'si ağır 11 öğrencinin yaralandığı lise saldırısının ardından okula koşan veliler, görevli özel güvenliğin saldırganı görünce kaçtığını öne sürdü. Skandal iddiaya ilişkin açıklama yapan Manisa İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel "Gereği yapılacak" dedi.
- Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda 2'si ağır 11 öğrenci yaralandı.
- Saldırgan, yaya olarak kaçmaya çalışırken emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındı.
- Veliler, okulun özel güvenlik görevlisinin saldırı anında görev yerini terk edip kaçtığını iddia etti.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne düzenlenen ve 2'si ağır 11 öğrencinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıda özel güvenlik personelinin saldırganı gördüğü anda kaçtığı öğrenildi.
SALDIRGAN YAYA OLARAK KAÇARKEN YAKALANDI
Turgutlu İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda, okula giren silahlı saldırgan öğrencilerin üzerine ateş açtı. Saldırıda 2'si ağır olmak üzere toplam 11 öğrenci yaralanırken, okulda büyük panik yaşandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı öğrenciler olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılırken, yaya olarak kaçmaya çalışan saldırgan emniyet güçlerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
VELİLERDEN GÜVENLİK ZAFİYETİ TEPKİSİ
Olayın ardından endişeyle okula akın eden veliler, okulun girişinde bulunan özel güvenlik görevlisinin saldırı anında görev yerini terk edip kaçtığını iddia etti. Velilerin tepkisi ve güvenlik zafiyeti iddialarının ardından emniyet birimleri harekete geçti.
"GEREĞİ YAPILACAK" AÇIKLAMASI
Konuya ilişkin açıklama yapan Manisa İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, velilerin güvenlik görevlisi hakkındaki iddialarının ve olaydaki ihmallerin titizlikle incelendiğini vurgulayarak, "Gereği yapılacak" ifadelerini kullandı.