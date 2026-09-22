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Fenerbahçe'de 8-0'ın perde arkası! Aziz Yıldırım'ın sözleri ortaya çıktı

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Fenerbahçe'de 8-0'ın perde arkası! Aziz Yıldırım'ın sözleri ortaya çıktı
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Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 8-0 mağlup ettiği maç öncesinde Aziz Yıldırım'ın futbolcularla yaptığı toplantının detayları ortaya çıktı. Yıldırım'ın İsmail Kartal'a destek vererek "Herkes gider, o kalır" dediği aktarılırken, tarihi galibiyetin ardından deneyimli teknik adamı telefonla arayarak tebrik ettiği belirtildi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor karşısında aldığı 8-0'lık galibiyetle kötü gidişata son verdi. Sarı-lacivertlilerde tarihi galibiyetin perde arkasına ilişkin dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.

"İSMAİL KARTAL'A SONUNA KADAR GÜVENİYORUM"

Takvim'de yer alan habere göre Aziz Yıldırım, karşılaşma öncesinde futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi. Yıldırım'ın oyunculara yaptığı konuşmada İsmail Kartal'a duyduğu güveni dile getirdiği ve "Teknik Direktörümüz İsmail Kartal'a sonuna kadar güveniyorum. Onun önderliğinde sizlerin büyük başarılara imza atacağınızı düşünüyorum. Herkes gider o kalır!" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

KARTAL DUYGULANDI

Lyon maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında istifa kararını açıklayan ancak Aziz Yıldırım ile yaptığı görüşmenin ardından bu kararından vazgeçtiği belirtilen İsmail Kartal'ın, Yıldırım'ın sözlerinden duygulandığı ve kendisine teşekkür ettiği ifade edildi.

8-0 SONRASI TELEFONLA TEBRİK ETTİ

Fenerbahçe'nin Eyüpspor karşısında 8-0'lık tarihi galibiyete ulaşmasının ardından Aziz Yıldırım'ın İsmail Kartal'ı telefonla arayarak özel olarak tebrik ettiği belirtildi. Sarı-lacivertliler karşılaşmada Vedat Muriqi'nin 4, Mason Greenwood'un 2, Matteo Guendouzi ve İrfan Can Kahveci'nin birer golüyle farklı galibiyete ulaştı.

PUAN FARKI ERİDİ

Fenerbahçe, 8-0'lık galibiyetle son 3 resmi maçındaki galibiyet hasretini sonlandırdı. Sarı-lacivertliler 6 hafta sonunda puanını 10'a yükseltirken, Galatasaray ile arasındaki fark 3'e, Beşiktaş ile arasındaki fark ise 2'ye indi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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