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Emekli maaşını sahnede açıklayan usta oyuncu sitem etti: 46 yılın karşılığı bu mu?

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Emekli maaşını sahnede açıklayan usta oyuncu sitem etti: 46 yılın karşılığı bu mu? Haber Videosunu İzle
Emekli maaşını sahnede açıklayan usta oyuncu sitem etti: 46 yılın karşılığı bu mu?
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Türk tiyatro ve sinemasının 82 yaşındaki usta ismi Bilge Şen, 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri töreninde emekli maaşını açıklayarak sitem etti. Devlete 46 yıl hizmet ettiğini belirten Şen, aylık 44 bin TL emekli maaşı aldığını söyledi.

  • 82 yaşındaki oyuncu Bilge Şen, 46 yıl devlete hizmet ettiğini ve 44 bin TL emekli maaşı aldığını açıkladı.
  • Bilge Şen, geçen yıl Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde emekli maaşının yoksulluk sınırının altında kaldığını belirtmişti.
  • 60 yıllık sanat kariyeri olan ve uzun yıllar Devlet Tiyatroları'nda görev yapan Şen, halen çalışmaya devam ediyor.

Türk tiyatro ve sinemasının 82 yaşındaki usta ismi Bilge Şen, 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri töreninde aldığı emekli maaşını açıklayarak sitem etti. Sanat kariyerinde 60 yılı geride bırakan ve uzun yıllar Devlet Tiyatroları bünyesinde görev yapan deneyimli sanatçı, devlete 46 yıl boyunca hizmet verdiğini belirterek aylık 44 bin TL emekli maaşı aldığını söyledi.

"44 BİN TL MAAŞ ALIYORUM"

Törende ödülünü almak üzere sahneye çıkan Bilge Şen, konuşmasının önemli bir bölümünü çalışma hayatı ve emeklilik gelirine ayırdı. Devlet Tiyatroları bünyesindeki uzun yıllara dayanan hizmetini hatırlatan 82 yaşındaki oyuncu, "46 yıl devlete hizmet ettim, 44 bin TL maaş alıyorum. Halen çalışmaya devam ediyorum" ifadeleriyle sitemini dile getirdi. Sanatçının salondakilerden karşılık bulan açıklamaları törenin öne çıkan anları arasında yer aldı.

GEÇEN YIL DA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Sanat yaşamı boyunca çok sayıda tiyatro oyunu ve sinema yapımında rol alan Bilge Şen, emekli gelirleriyle ilgili rahatsızlığını daha önce de kamuoyuyla paylaşmıştı. Geçtiğimiz yıl Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne katılan usta oyuncu, aldığı emekli maaşının yoksulluk sınırının altında kaldığını vurgulamıştı. 

İlerleyen yaşına rağmen tiyatro ve sinema projelerinde yer almayı sürdüren Devlet Sanatçısı Şen, sahneden yaptığı bu son açıklamayla emekli sanatçıların yaşadığı ekonomik koşulları bir kez daha gündeme taşıdı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıFatih Erdem:

EMEKLİ MAAŞI SADECE EV KİRESINI DAHİ KARŞILAMIYOR, ÜLKEDEKİ TÜM EMEKLİLER BİTKİSEL HAYATTA YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

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Haber Yorumlarıali tartan:

Olma o zaman emekli

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Haber YorumlarıŞEREF ÇAKIR:

44 çok iyi, emekli öğretmen kadar var, Ya usta işçi emeklisi napsın, sizden çok yıpranıyor, Emekli maaşı çoğu 20-30 bin arasi anca Sistem hepten bozuk Ya alt taban alan emekli 23.000 alıyor 25.000 kira veriyor Asıl bunları düşünmek gerek, Devletin politikası yanlış Kira zamları Üfe Tüfe, memur maaşı baz alınıyor Verilirken en alt Emekli enaz 40 alacak herkes, asgaride 60, memurda 70, sosyal fark cok fazla

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Haber Yorumlarıali tartan:

Ne verelim hanımefendi babam da alıyor 43 yıl için 40 bin ne ağlıyorsun ki

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Haber Yorumlarıuemit delibas:

birde kac senedir o parayi aldigini yazsan ?? 82 yasindasin allahtan kork 45 yasindan beri bu parayi aliyorsan daha diyecek lafim yok .. gözünüz doysun

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Haber YorumlarıFatih Yıldız:

NE BEKLİYORSUN

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