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A Parti İl Başkanları: "Siz Tarafınızı Seçtiniz, Bizim Tarafımız İçeride Görünen Şehitlerimizin Ailelerinin Yanında Durmak"

A Parti İl Başkanları:
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Anahtar Parti Aksaray ve Bilecik İl Başkanları bugün şehitlik ziyaretlerinin ardından basın açıklaması gerçekleştirdiler. Aksaray İl Başkanı Ali Karakuş, "Siz tarafını seçtiniz, bizim tarafımıza soracak olursanız bizim tarafımız içeride görünen şehitlerimizin ailelerinin yanında durmak, gazilerimizin yanında durmak" dedi. Bilecik İl Başkanı Mehmet Serkan Kısacık ise, "Vatansever Kürt kardeşlerimizi ne PKK ne de bebek katili Abdullah Öcalan temsil eder. Biz, ay yıldızlı al bayrak altında bu ülkenin birliği ve dirliği için hep birlikte Türkiye’yiz" ifadelerine yer verdi.

Haber: Kemal Onur Atalay / Gökay Şimşek

(AKSARAY- BİLECİK) - Anahtar Parti Aksaray ve Bilecik İl Başkanları bugün şehitlik ziyaretlerinin ardından basın açıklaması gerçekleştirdiler. Aksaray İl Başkanı Ali Karakuş, "Siz tarafınızi seçtiniz, bizim tarafımıza soracak olursanız bizim tarafımız içeride görünen şehitlerimizin ailelerinin yanında durmak, gazilerimizin yanında durmak" dedi. Bilecik İl Başkanı Mehmet Serkan Kısacık ise, "Vatansever Kürt kardeşlerimizi ne PKK ne de bebek katili Abdullah Öcalan temsil eder. Biz, ay yıldızlı al bayrak altında bu ülkenin birliği ve dirliği için hep birlikte Türkiye'yiz" ifadelerine yer verdi.

Aksaray'da Anahtar Parti İl Başkanı Ali Karakuş, parti teşkilatı ile birlikte Şehitlik kabristanlığını ziyaret etti ardından basın açıklaması gerçekleştirdi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak sözlerine başlayan Karakuş, yeni çözüm sürecine ilişkin ise şunları söyledi:

"Bebek katilini Meclis'e davet ettiniz"

"Cumhur İttifakı bileşenleri, mevcut hükümet son seçimde hatırlarsanız rakiplerine 'siz teröristlerle görüşüyorsunuz, seçimden sonra onları çıkaracaksınız' diye bir politika yürüttüler ve bizim vatandaşlarımız ekonominin bu kadar bozuk olmasına rağmen, ceplerinde para olmamasına rağmen bu teröristler çıkartılmasın, ülkemizin bütünlüğü bozulmasın diye size yeniden yetki verdiler. Siz ne yaptınız? Nasıl olsa önümüzde seçim yok diye aldığınız birtakım talimatlarla, bebek katilini Meclis'e davet ettiniz, görüşmelere başladınız."

İktidarın tarafını seçtiğini ifade eden Karakuş, "Siz tarafınızı seçtiniz, bizim tarafımıza soracak olursanız bizim tarafımız içeride görünen şehitlerimizin ailelerinin yanında durmak, gazilerimizin yanında durmak. Buradan diğer muhalefet partilerinin bir kısmına da sesleniyorum; sizler de teröristlere destek olsun diye el yükselttiniz. Biz şehitlerimizin kanını yerde koymayacağız ve yumruk yükseltiyoruz" diye konuştu.

"Gazi Meclisi terör örgütünün temsilcisi olanlara örseletmeyeceğiz"

Anahtar Parti Bilecik İl Başkanı Mehmet Serkan Kısacık ise şunları söyledi:

"Kırk yıl boyunca birliğimizi, kardeşliğimizi, siyasal ve ekonomik gücümüzü zaafa uğratmak için emperyalist güçlerin aparatı olan PKK ve alfabedeki tüm harfleri tüketerek şimdi DEM ismiyle mecliste bulunan ve bir türlü Türkiye partisi olamamış terörün destekçisi partinin müzakere öznesine dönüştürülmesini kabul etmediğimizi belirtmek istiyoruz. İmralı canisinden "sayın" çıkaran ve bu şahsın görüş ve kanaatleri ile terörün bitirileceği anlayışını dile getiren ve bunu "paradigma" olarak niteleyenlere diyeceğimiz şudur; bizim paradigmamız bebek katili ve onun siyasal uzantıları değildir. Bizim paradigmamızda Türk devlet ve milletini zaafa uğratacak teröristten medet ummak yoktur. Bizim paradigmamız, Türk devleti ve milletinin bekası için şehit olan vatan evlatlarının ruh ahlakıdır. Bizim paradigmamızda, bebek katilini Kürtlerin temsilcisi olarak görmek yoktur. Bizim paradigmamızda, Türk devlet gücüne ve millet dokusuna asla ve kata terör gölgesi düşürmek yoktur. Vatansever Kürt kardeşlerimizi, ne PKK ne de Bebek katili Abdullah Öcalan temsil eder. Biz, Ay yıldızlı al bayrak altında bu ülkenin birliği ve dirliği için hep birlikte Türkiye'yiz. Gazi meclisi, siyaset kurumunu, devlet haysiyetini terör örgütünün temsilcisi olanlara örseletmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA / Yerel
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