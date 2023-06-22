3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nde ödüller, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Üç yıl önce hayalini kurduğumuz İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nin bu noktaya geldiğini görmek umut ve kıvanç verici. Festivalimiz, İzmir’in sanat dostu, sanatçı şehri kimliğine güç kattı” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali'nde ödüller, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Üç yıl önce hayalini kurduğumuz İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali'nin bu noktaya geldiğini görmek umut ve kıvanç verici. Festivalimiz, İzmir'in sanat dostu, sanatçı şehri kimliğine güç kattı" dedi.

3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali kapsamında Kristal Flamingo ödül töreni dün yapıldı. İstinye Park Teras Renk Sineması'nda Başkan Soyer'in konuşmasıyla başlayan ve Korhan Abay'ın sunuculuğunu üstlendiği gecede, festivalin Onur Ödülleri de sahiplerine takdim edildi. Törende, Vedat Sakman'ın verdiği kansere, Zuhal Olcay da 'Yalnızlığım' ve 'Ayrılık da Sevdaya Dahil' şarkılarında eşlik ett.

Başkan Soyer, açılış konuşmasında, İzmir'in iklimiyle, doğasıyla, insanıyla dünyanın en büyük sinema şehirlerinden biri olabileceğini söyledi. Sinema sektörünün en çok üretim yaptığı şehirler arasında İzmir'in de yer alabileceğini belirten Başkan Soyer, şöyle konuştu:

"Üç yıl önce hayalini kurduğumuz İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali'nin bu noktaya geldiğini görmek umut ve kıvanç verici. Bu gurur hepimizin. Sinema ve müzik, sanat, dünyanın en etkili, evrensel dilini konuşmamızı sağlar. Bir hafta boyunca, müziğin notalarıyla dünyanın 7 kıtasından, ülkemizin 7 bölgesinden birbirinden farklı hayatları görme, duyma, tanıma fırsatı bulduk. Yaşamın renklerini, sesini, nefesini İzmir'e taşıdık. Festivalimiz, İzmir'in sanat dostu, sanatçı şehri kimliğine güç kattı. Festivalimiz, ülke ve dünya çapındaki saygınlığını artıracak. Bu uğurda üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Her ne pahasına olursa olsun İzmir'de özgür düşünceyi, özgür yaşamı, özgür üretimi desteklemeye devam edeceğiz. İzmir'i sinema sektörünün en çok tercih edilen ev sahibi yapacağız."

Sanatın engellenmediği, sanatçının mahkum edilmediği, kimsenin eserlerinden, düşüncesinden, dilinden, renginden dolayı ötekileştirilmediği bir ülke için canla başla çalışmaya devam edeceklerini de vurgulayan Soyer, ödül alan tüm sanatçıları tebrik etti.

Festival direktörü Vecdi Sayar ise şunları söyledi:

"Festivaller her zaman büyük bir makinedir ve bunun iyi işlemesi için birkaç katmanın katkısına ihtiyaç var. Bunlardan birincisi seyirci. Üçüncü yılda gördük ki seyircimiz gerçekten artmakta, salonlar dolmaya başladı. Bu kentin seyircisinin bu festivale sahip çıkması… İkincisi, festivale destek olanlar. Festivale destek veren bütün kurum ve kuruluşlara teşekkürü borç biliyorum. Üçüncü destek sinema sektöründen. Bu konuda da biz çok önemli destekler alıyoruz. O kadar güzel ilgi gördük ki hemen her filmimiz, oyuncu ve yönetmenlerin katılımıyla seyirciyle buluştu."

Gecede Onur Ödülleri sahiplerine takdim edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer, sanatçılar Zuhal Olcay, Erkan Oğur ve Grégoire Hetzel'e ödüllerini verdi.

Bu yıl festivalde Kültürlerarası Sanat Başarı Ödülü'ne layık görülen İranlı yönetmen Bahman Ghobadi ise törene katılamadığı için gönderdiği video mesajda şunları söyledi:

"Sizinle birlikte olamadığım için çok üzgünüm. Festivale katılmak için Avrupa'dan Türkiye'ye geldim. Planım Ankara'dan İzmir'e uçmaktı. Fakat İran'daki İslami rejim yanlılarından aldığım tehditler nedeniyle bu planı gerçekleştiremiyorum. Bu ödül için festivale teşekkür ediyorum ve ödülü, İran rejimiyle mücadele eden cesur kadınlara ithaf ediyorum. Güzel İzmir'de buluşabilmek dileğiyle."

'KÖR NOKTADA' FİLMİNE 3 ÖDÜL

Başkanlığını oyuncu ve müzisyen Zuhal Olcay'ın yaptığı, sinema yazarı Mehmet Açar, besteci, akademisyen Mehmet Can Özer, oyuncu Murat Kılıç, müzisyen Vedat Sakman, yönetmen Vuslat Saraçoğlu ve yapımcı Zeynep Ünal'dan oluşan Ulusal Yarışma jürisi, 3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali'nde En İyi Film Ödülü'ne Ayşe Polat'ın yönettiği 'Kör Noktada' filmini layık gördü. Ayşe Polat, ödülünü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Ulusal Yarışma jüri başkanı Zuhal Olcay'dan aldı.

Biket İlhan, Feyzi Tuna ve Sefa Öztürk'ten oluşan Film Yönetmenleri Derneği (FİLM-YÖN) jürisi, bu yıl Duygu Sağıroğlu anısına verilen En İyi Yönetmen Ödülü'ne, Kör Noktada filmiyle Ayşe Polat'ı layık gördü. Kör Noktada filmi, gecede aynı zamanda Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) En İyi Film ödülünü de aldı.

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ 'KARANLIK GECE' FİLMİNE VERİLDİ

Festivalin Jüri Özel Ödülü'ne ise Özcan Alper'in yönettiği 'Karanlık Gece' filmi layık görüldü. Sinema yazarı Mehmet Açar'ın açıkladığı ödülü, filmin yapımcısı Soner Alper'e usta yönetmen Tayfun Pirselimoğlu takdim etti. Müzisyen Vedat Sakman'ın açıkladığı En İyi Özgün Müzik Ödülü'ne, Karanlık Gece filminin müzikleri ile layık görülen Cansun Küçüktürk'e ödülünü Zuhal Olcay verdi.

EN İYİ OYUNCU ÖDÜLÜ İKİ İSMİN

Yönetmen Vuslat Saraçoğlu'nun açıkladığı En İyi Oyuncu Ödülü ise 'Suna' filmindeki performansıyla Nurcan Eren ile 'Karanlık Gece' filmiyle Berkay Ateş arasında paylaştırıldı. Nurcan Eren ve Berkay Ateş, ödülünü Murat Kılıç ve İlker Ayrık'tan aldı.

Besteci, akademisyen Mehmet Can Özer'in açıkladığı En İyi Ses Tasarımı Ödülü'ne 'Ayna Ayna' filmiyle Eli Haligua ve Fatih Rağbet layık görüldü. Ödülü, filmin yönetmeni Belmin Söylemez aldı.

Yapımcı Zeynep Ünal'ın açıkladığı En İyi Özgün Film Şarkısı Ödülü 'Kendi Yolumda' filmindeki 'Bu da Geçer' şarkısıyla Athena grubuna verildi. Athena grubu adına ödülü, oyuncu Melih Değirmenci, Pelin Batu'dan aldı.

Ahmet Utku Soylu, Hatice Demir, Nilay Kökkılınç, Nurten Alkan ve Taylan Özgür Üstün'den oluşan İzmir Kent Konseyi jürisi, bu yıl ilk kez verilen İzmir Kent Konseyi Ödülü'ne de 'Kendi Yolumda' filmini layık gördü. 50 bin TL değerindeki ödülü, jüri üyesi Nilay Kökkılınç, yönetmen Ömer Faruk Sorak adına Melih Değirmenci'ye verdi.

ULUSLARARASI YARIŞMA'NIN EN İYİSİ 'JOYLAND'

Alexandra Enberg, Krisztina Goda, Pelin Batu, Serdar Kökçeoğlu ve Minko Lambov'dan oluşan Uluslararası Yarışma jürisi, En İyi Film Ödülü'ne, Saim Sadiq yönetmenliğindeki 'Joyland' filmi layık görüldü. Yönetmen Saim Sadiq festivalde olmadığı için kendisi adına ödülü, Pakistan Fahri Başkonsolosu Cahit Yaşar Eren aldı.

Jüri Özel Ödülü ise Marie-Castille Mention-Schaar'ın imzasını taşıyan 'Divertimento' filmine, En İyi Özgün Müzik Ödülü 'Dans Başlasın/Let the Dance Begin' filminin müzikleriyle Nicolás Guerschberg'e verildi.

DİZİ MÜZİĞİ ÖDÜLLERİ AÇIKLANDI

Ali Can Sekmeç, Burak Göral, Cumhur Canbazoğlu, Elçin Yahşi, Nezih Ünen, Özlem Özdemir, Sina Koloğlu, Serdar Kalafatoğlu ve Tuğçe Madayanti Dizici'nin jüriliğini üstlendiği Dizi Müziği Ödülleri Yarışması'nın dört kategorideki ödülleri açıklandı. Ulusal Kanal Dizisi En İyi Özgün Jenerik Müziği Ödülü, Ömer dizisiyle Alp Yenier'e; Sina Koloğlu'nun açıkladığı Platform Dizisi En İyi Özgün Jenerik Müziği Ödülü, Şahmaran dizisiyle Hakan Özer'e verildi.

Serdar Kalafatoğlu'nun açıkladığı Ulusal Kanal Dizisi En İyi Özgün Şarkı Ödülü'ne, Duy Beni dizisiyle Serkan Ölçer, Ece Ölçer, Mert Carim; Burak Göral'ın açıkladığı Platform Dizisi En İyi Özgün Şarkı Ödülü'ne ise Erşan Kuneri dizisindeki Bir Bakman Lazım şarkısıyla Özkan Uğur layık görüldü.