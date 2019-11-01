Yeni yıl mesajları En güzel yeni yılbaşı mesajları ve yeni yıl mesajları 2020

01.11.2019 11:24

Yeni yıl coşkusunu sevdiklerinizle paylaşmak ve onlara güzel dileklerde bulunmak için yeni yil mesajlari ve yeni yıl mesajları resimli seçeneklerini kullanabilirsiniz. Yeni yil mesajlari resimli ve yeni yil mesajlari anlamlı gibi alternatiflerle 2020'yi karşılayabilir, yeni yıl için güzel dileklerde bulunabilirsiniz. İşte yeni yıl mesajları, yeni yılbaşı mesajları,

2020 YENİ YIL MESAJLARI

Gül için dikene razı olur musunuz, yoksa dikeni de gülü de red mi edersiniz? Yeni yıllarda güllerle dolu günlerin dikenleri sizi düşmanları koruyan çitler olsun. Mutlu Yıllar!!

"Seni sen yapan ne varsa bu yılda da onları yanından uzaklaştırmaman, hiçbir zaman güzel yüreğinin yönlendirdiği yoldan ayrılmaman dileğiyle… Mutlu yıllar."

"Allah'ım birlikte göreceğimiz nice yeni yıllar nasip etsin. Sevdiklerinizle sağlıklı, huzurlu, mutlu ve Allah yolunda bir ömür dilerim. İyi seneler."

"Bana sevmeyi ve sevilmeyi öğreten, en güzel mutlulukları tattıran biricik sevgilim… Yeni yılda gülüşünü göreceğim nice güzel anlarımız olsun, ellerin hep yakınımda olsun. Bana baktığında gözlerinden saçılan parıltı hiç sönmesin. O güzel yüreğin acı, keder nedir bilmesin. Seni çok seviyorum…"

Sana yeni yılda hiçbir şey dilemiyorum. Hatta Allah seni bildiği gibi yapsın diyorum.

Ho ho ho! Mutlu yıllar! Yepyeni bir yıla sevgiyle, sevenlerinle, sevdiklerinle merhaba de yeni yıla.

Önümüzdeki yıl arzuladığınız her şeyi ile mübarek olmasını ve hayırlı geçmesini dileyerek Yeni Yılınız Kutlu Olsun!

Onca yıl geçti sevgilim, her yeni yıl bir şeyler getirdi bir şeyler götürdü bizden, ama yılların bana en büyük getirisi her zaman sen oldun. İyi ki varsın yeni yılımız kutlu olsun!

Yeni yıl mesajları

EN GÜZEL YENİ YIL MESAJLARI

Değerli müşterimiz 2020 nolu hesabınıza 365 eklenmiştir doya doya harcayın…

"Sen geçmiş yıldan değerlim, mutluluğun yeni yıldan beklentim. Senin bir gülüşünü görmek için her şeyi feda edebilirim… Dünyanın en güzel kadını, benim canım sevgilim… Mutlu yıllar!"

Gitti 2020 geldi sevginin habercisi 2020 Mutlu yıllar.

İslam sancağının daha da yükseldiği 31 Aralık Mekke'nin Fethi kutlu olsun….

Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar, dostça dostluklar hep senin olsun. MUTLU YILLAR!

Cevap verememek susmak, dayanılması güç bir yanıttır. Yeni yılda tüm sorunların cevapları seninle olsun.. Mutlu yarınlar, mutlu yıllar dilerim..

Neyi mi buldum? Sana gönderebileceğim, dostluğumuzun yeni yılda da a

Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle.... en içten sevgilerimle..

Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Mutlu yıllar...

Sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, y?ne de sevg? dolu n?ce yıllara!

Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla.. Nice Yıllara!

Yeni yıl mesajları

2020 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Mutlu yıllar...

Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğiyle...

Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar hep senin olsun. MUTLU YILLAR!

2020 yılında da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. İyi ve sağlıklı seneler!

Koskoca bir yıl daha bitti, keyifli ve gülümseme dolu bir yeni yıl dilerim...

Geleceği oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu yıllar!

Mutluluk bankasının sevgi şubesinde, 2020 no'lu hesabınıza, 365 gün daha yatırılmıştır. Mutlu bir şekilde harcamanız dileğiyle.. MUTLU YILLAR...

2020 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalıyor. Umarım 2020 size daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir. MUTLU SENELER...

Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2020 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler!

Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle tüm dostların yeni yılı kutlu olsun.

Yeni yılını tüm yüreğimle kutlar daha nice yıllar sağlıkla başarıyla sevdiklerinle birlikte görmeni ve geçirmeni diliyorum…

Dün rüya yarın hayaldir… Rüyayı mutlu, hayali umutlu yapan bugündür, gönlün neyin özlemini çekiyorsa yarınlar sana onu getirsin… Yeni yılın kutlu olsun…

Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle...

En işe yaramayan günümüz hiç gülmediğimiz gündür. Yeni yılın dolu dolu ve geniş en içten gülümsemelere açılması dileğiyle mutlu yıllar...

Bugün, yarına dünle beslenerek yol alır. Eminim 2020 yılı senin güzel yüreğinle birlikte sana mutluluk getirecektir. İyi yıllar dileğiyle ..

Coşkun ama yorgun bir yıl daha geçiyor yaşamdan. Gelecek yılın sevgilerin en güzeli, aşkların en yücesini, mutlulukların en büyüğünü getirmesi dileğiyle iyi yıllar...

Yeni yıl mesajları

Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle. İyi yıllar!

Dünyayı değiştirmek istersen yüreğine inan , dostlarına güven, sevgine sarıl.. Yeni yıl senin başarılarının anahtarıyla tüm kapıları açacaktır.. Mutlu Yıllar!!

Bir yılı daha tüketmenin hüznü yerine, bir yıldan daha kurtulmuş olmanın sevincini yaşamayı tercih ediyoruz. Ne diyelim, gelen gideni aratmasın! İyi seneler.

Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle.

Yılbaşı çiçekleri gibi, Senin için diledim her şeyi, Yeni yıl ile günün hep aydın olur umarım. Mutlu Yıllar...

Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hiç bir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.

YENİ YILDA; Hayatı tutabilmek, Sevgiyi kaçırmamak, Keşke dememek için düşlerini ikiyle çarp bu kez... Ve onları gerçekleştirecek zamanı ayır kendine.

Sahip olduklarımızla yaşamayı öğrenmek bir süreç, bir katılım, yani yaşamımızın yoğrulmasıdır. Gelecek yıllar varlığımızı zenginleştirecek. Yeni yıl ilk adım.. Nice yıllar, mutlu yıllar..

Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını… Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç… Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlarım. Her şey gönlünüzce olsun!

2020 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Neşe dolu yıllar!

Bugün, yarına dünle beslenerek yol alır. 2020 yılı senin güzel yüreğinle birlikte sana mutluluk getirecektir, eminim. İyi yıllar dileğiyle ...

Yeni Yıl; Türkiye için umutlu, bereketli, 2020'da yaşanan tüm olumsuzlukların tersinin yaşanacağı bir yıl olmasını dileriz... Nice Yıllara...

Yeni yılımız kutlu olsun… Sağlık, huzur ve mutluluğumuzu daim etsin rabbimiz inşallah… Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyoruz.

2020 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2020 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Yeni yılın sana ve tüm sevdiklerine sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Yıllar!!

Gül için dikene razı olur musunuz, yoksa dikeni de gülü de red mi edersiniz? Yeni yıllarda güllerle dolu günlerin dikenleri sizi düşmanları koruyan çitler olsun. Mutlu Yıllar!!

Coşkun ama yorgun bir yıl daha geçiyor yaşamdan. Gelecek yılın sevgilerin en güzeli, aşkların en yücesini, mutlulukların en büyüğünü getirmesi dileğiyle iyi yıllar.

Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını… Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç… Yeni yılınız kutlu olsun…

Nerede yaşam varsa, orada umut da vardır. Yeni yılda tüm umutlar ve başarılar seninle olsun. Mutlu Yıllar dilerim

Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar, dostça dostluklar hep senin olsun. Mutlu Yıllar!

Sevgi bestesinin tınılarını tüm insanların yüreğinde hissedeceği, hüzünlerinizin dostluklarla silineceği, ümitlerinizin hiç bitmeyeceği, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yılı sevdiklerinizle birlikte geçirmeniz dileğiyle. 2020 yılı size sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirsin! Neşe dolu bir yıl geçirin!

Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah bizleri affedip ellerimizi dergâhından boş çevirmeyip hepimizin dualarını kabul etsin. Selam ve dua ile Allah"a emanet olun her şey gönlünüzce olsun. Yeni yılınız kutlu olsun…

Rabbimiz bu yeni yılın tüm İslam âlemindeki kardeşlerimize her anını en güzel şekilde değerlendirmeyi ve her gününü razı olacağı amellerle yaşamamızı nasip etsin.

Bir yılı daha tüketmenin hüznü yerine, bir yıldan daha kurtulmuş olmanın sevincini yaşamayı tercih ediyoruz. Ne diyelim, gelen gideni aratmasın! İyi seneler.

Yaşamın kaynağı .Sevgi ise sevgi bir tutku, tutku bir amaç, amaç bir şeyleri birileriyle paylaşmaksa, paylaşmak dostluk, dostluk hatırlamaksa eğer hep aklımdasınız! Yeni yılda da dostluğumuzun daha da pekişmesi ve ebedi olması dileğimle daha nice mutlu yıllara!

Başaramadığınız zaman düş kırıklığına uğrayabilirsiniz ancak, yeniden denemezseniz işte o zaman sizin için her şey bitmiş demektir. 2020 yılının ülkemiz, ailemiz ve hepimiz için mutlu ve başarılarla dolu olması dileğiyle.

Allah'ım, sen evveli ve sonu olmayan cömert, acıyan, ihsanı bol olansın. Bu yeni yılda bize helâl rızıklar ihsan et. Bu sene beni, yakınlarımı ve Müslümanları şeytanın aldatmasından ve tuzaklarından koru. Nefsimizin kötülüklerine karşı bize yardım et!

Seni tanıdığımda 2020 yılının ilkbaharıydı ve şimdi 2020 yılına merhaba diyoruz... Seninle bu yılın da her ayıilkbahar gibi gelicek bana, sağlıklı ve mutlu nice yıllarda beraber olmamız dileğiyle... Mutlu Yıllar...

Seninle her gün bana yeni bir yıldır, gözlerinde bulurum mutluluğu, sözlerinde yaşarım o anı dolu dolu... Benim için en güzel yılbaşıdır bana olan sevgin bir tanem...

Hayatın bütün güzellikleri gözlerindeki ışıltı kadar güzel, temiz, içten ve parlak olsun... 2020 yılı sana ve ailene mutluluk getirsin...

2020 yılının en güzel saatleri sizlerle olsun, tek derdiniz mutluluk olsun...

Bugün dertleri bir yana bırakın, bugün gözyaşlarını unutun, bugün daha mutlu yarınlar için inadına hayata gülümseyin... 2020 Yılınız Kutlu Olsun...

2020 yılından, 2020 yılına birlikte adım atmak ümidiyle, nice yıllarda mutluluk bizimle olsun... Seni Seviyorum, Yeni Yılın Kutlu Olsun Aşkım...

Sesim güzel olmadığından sana bir yeni yıl şarkısı söyleyemiyorum. Bu yüzdendir ki böyle kısa bir mesaj çekiyorum. Sana koskocaman mutlu bir yıl dilerim! Gönlünden ne geçiyorsa hepsinin gerçekleşmesi dileğiyle. Yeni yılda da hep olduğun gibi sevgi dolu ve neşeli kal. Nice mutlu yıllara.

Nice aşk yıllara meydan okudu nicesini silip götürdü. İnatla yıllara meydan okuduk. Bu yıla da inatla aşkımızı kazıyacağız. Seni Seviyorum sevgilim. Birlikte nice yeni yıllara.

2020 size unutamayacağınız güzel anılar yaşatsın yeni yılınız kutlu olsun!

Hedefsiz büyük şeyler yapılamaz. 2020 yılında tüm hedeflerinizin gerçekleşmesi dileğiyle.

Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle. En içten sevgilerimle…

Acısıyla tatlısıyla iyisiyle kötüsüyle bir yıl daha geçti. Hoş geldin yeni yıl. Mutlu yıllar dostum!

Sevgi bütün kapıları açar. Yeni yılda sevgi dolu günler dilerim. Mutlu yıllar.

Yeni yılda her şeyin gönlünüzce olmasını diler tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Mutlu yıllar.

2020 yılında da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. İyi ve sağlıklı seneler!

En işe yaramayan günümüz hiç gülmediğimiz gündür. Yeni yılın dolu dolu ve geniş en içten gülümsemelere açılması dileğiyle mutlu yıllar.

Sevdiklerinizle birlikte mutlu huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi dilerim.

Şunu unutma: Her şeyin yok olduğunu düşündüğünüz anda gelecek hâlâ yerindedir. Yeni yıl geleceğin ilk adımıdır. Mutluluk ve başarı dileklerimle…

Nerede hayat varsa orada umut da vardır. Yeni yılda tüm ümitler ve başarılar seninle olsun. Mutlu huzurlu yıllar dilerim.

Cevap verememek-susmak dayanılması güç bir yanıttır. Yeni yılda tüm sorunların cevapları seninle olsun. Mutlu yarınlar mutlu yıllar dilerim.

Yeni yıl mesajları

Susmak dayanılması çok güç bir yanıttır. Yeni yılda tüm sorunların yanıtları seninle olsun.. Mutlu yarınlar mutlu yıllar.

Her yeni yıl başka bir güzel. 2020 yeni yılının sizlere hayatınız boyunca unutamayacağız güzellikler yaşatsın diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun.

Her yeni yıl bir başka güzel. Yeni yıl sizlere hayatınız boyunca unutamayacağız güzellikler yaşatsın. Yeni yılınız kutlu olsun.

Yine bir yılbaşı geldi. Bu yılbaşı sevdikleriniz ile mutlu huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve senenizin aynı güzellikte geçmesini diliyorum.

Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2020 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle iyi seneler!

Zaman ne çabuk geçiyor. Geçen yıllara inat umutla bekleriz yarınların kıyısında. 2020 yılı bereketi ile gelsin inşallah.

Gün geçmiyor deme, yıllar geçiyor bir bir. 2020 yılında mutluluk dileklerimle.

Geçen geçti, gelen 2020. Yeni yılda tüm başarılar ve güzellikler sizinle olsun. En güzel dileklerimle.

Her türlü bela ve sıkıntı senden uzak olsun. Yeni yılın 2020 kutlu olsun.

Geçen sene pek güzel olmayabilir. Ama pes etmek yok. Yeni yıl 2020 tüm güzellikleri ile gelsin inşallah. Şimdi yeniden yola koyulma vaktidir.

Ömrün hangi durağındayız bilinmez ama yine geldi yeni bir yıl. 2020 yılı size huzur ve sağlık ile gelsin inşallah.

Günler 2020 yılının sonuna doğru hızla yaklaşıyor. Yeni yıl 2020 sağlık, barış ve huzur getirsin inşallah.

Aralık ayı günleri bir bir geride kalırken, gözler 2020 yılında. Yeni yılda her şey gönlünüzce olsun. Nice güzel yıllara inşallah.

Bir yıl daha giderken ömürden, 2020 yılı sağlık ve huzur getirsin inşallah. Yeni yılınız kutlu olsun.

Her zaman gönülde olmak dileği ile, yeni yılınız kutlu olsun.

Her günün mutlu geçmesi dileği ile yeni yıl 2020 da mutluluklar dilerim.

Acı ve mutluluklarla koca bir yılı geride bıraktık. Yeni yıl huzur getirsin inşallah. Nice güzel yıllara.

En güzel yeni yıl dilekleri senin için gelsin. 2020 yılı sağlık ve huzur getirsin inşallah.

Oku bu mesajı, sensin hayatımın ilacı. Sensiz olmak ne acı. Sevdam yeni yılını tebrik ederim.

Soğuk kış günlerinde dosttan gelen güzel bir mesaj ısıtır yüreğimizi. Kardeşim yarınlarda güzellikler senin olsun, yeni yılın kutlu olsun.

Savaşlar son bulsun, saygı sevgi daim olsun, yılbaşı huzur getirsin.

Yeni yılın ilk günü yüzünde güller açsın ve hiç solmasın inşallah.

Yeni yıla güzel sözler ile girelim ve süper geçsin 2020 yılımız inşallah. Selam ve saygı ile

Allah uzun ömürler versin. Sağlık ve afiyetle yeni yılınız hayırlı olsun.

Gönülde, güzel sözdesin. Daima huzurlu olman dileği ile yeni yılın hayırlı olsun.

Ömürden bir yıl daha geçti. Bu sene yaşadığımız olumsuzluklar sona erer ve huzur buluruz inşallah.

Yeni yıla dair tüm güzel mesajlar senin için olsun dostum. Mutlu yıllar dilerim.

Yaşayana bir bir geçiyor yıllar. Allah bu senede herkese sağlık ve huzur versin inşallah.

Kanka yeni yılını tebrik eder, sağlık mutluluk esenlikler dilerim.

Güzel bir yıl olması temennisi ile 2020 hayırlı olsun inşallah.

İşlerinizde başarılar temennisi ile yeni yılınızı tebrik ederim.

2020 yılı hepimize sağlık, huzur ve afiyet versin. Dünya üzerindeki tüm sıkıntılar sona ersin inşallah.

Yeni yıl 2020 geldi. Bu sene içerisinde sınavı kazanman ve yarınlarda başarılı olman temennisi ile.

YENİ YIL MESAJLARI RESİMLİ

Yeni yıl mesajları resimli

Yeni yıl mesajları resimli

Yeni yıl mesajları resimli

Yeni yıl mesajları resimli