Yeni doğum yapan Ayşecan Tatari 'Bakımsızsın' yorumlarına isyan etti: Yapmayın bunu - Haberler Magazin
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Yeni doğum yapan Ayşecan Tatari "Bakımsızsın" yorumlarına isyan etti: Yapmayın bunu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Duygu karakteriyle tanınan ve kısa süre önce ilk çocuğunu kucağına alan oyuncu Ayşecan Tatari, "bakımsızsın" şeklindeki yorumlara isyan etti. Tatari, "Yapmayın bunu. En azından yakınınızdaki insanlara yapmayın" dedi.

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Duygu karakteriyle geniş kesimlerin hafızasında yer edinen ünlü oyuncu Ayşecan Tatari, 11 ay önce ilk çocuğu Müjgan'ı kucağına aldı. Çiçeği burnunda anne, şu sıralar sosyal medyada kendisi hakkında yapılan yorumlar nedeniyle isyanda.

Yeni doğum yapan Ayşecan Tatari 'bakımsızsın' yorumlarına isyan etti: Yapmayın bunu

Ayşecan Tatari, kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile Haziran 2017'de nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren çift, çocuklarını da kucaklarına aldı. Ayşecan Tatari, kızının eğlenceli anı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Yeni doğum yapan Ayşecan Tatari 'bakımsızsın' yorumlarına isyan etti: Yapmayın bunu

Tatari son olarak kendisine gelen yorumlara yanıt verdi. Ayşecan Tatari bakımsızlık üzerine yazılan yorumlara toplu yanıt verdi ve şunları söyledi:

"Sizi biraz bakımlı mi görsek, cildiniz ne kadar bakımsız vs bir sürü soru var. Yapmayın bunu. En azından yakınınızdaki insanlara. Ben bu halimden memnunum.

Bu ara böyle biriyim. Fön çektireceğim sürede kızımla parka giderim. Yarın canım ister biraz daha bakarım belki kendime. 11 ay önce doğum yaptım, uzun bir süre gibi geliyor ama değil aslında.

Ne hormonların ne bedenin kendine gelmesi için. Ben aynaya baktığımda gördüğümden de memnunum ama yine de birilerine böyle yorumlar yapmadan iki kere düşünün "

Yeni doğum yapan Ayşecan Tatari 'bakımsızsın' yorumlarına isyan etti: Yapmayın bunu

Yeni doğum yapan Ayşecan Tatari 'bakımsızsın' yorumlarına isyan etti: Yapmayın bunu

Yeni doğum yapan Ayşecan Tatari 'bakımsızsın' yorumlarına isyan etti: Yapmayın bunu

Yeni doğum yapan Ayşecan Tatari 'bakımsızsın' yorumlarına isyan etti: Yapmayın bunu

Yeni doğum yapan Ayşecan Tatari
Haberler.com - Magazin Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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Haber: Yeni doğum yapan Ayşecan Tatari 'Bakımsızsın' yorumlarına isyan etti: Yapmayın bunu - Haberler Magazin
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