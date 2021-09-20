Yeni doğum yapan Ayşecan Tatari 'bakımsızsın' yorumlarına isyan etti: Yapmayın bunu

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Duygu karakteriyle geniş kesimlerin hafızasında yer edinen ünlü oyuncu Ayşecan Tatari, 11 ay önce ilk çocuğu Müjgan'ı kucağına aldı. Çiçeği burnunda anne, şu sıralar sosyal medyada kendisi hakkında yapılan yorumlar nedeniyle isyanda.

KIZININ EĞLENCELİ ANLARINI PAYLAŞIYOR

Ayşecan Tatari, kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile Haziran 2017'de nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren çift, çocuklarını da kucaklarına aldı. Ayşecan Tatari, kızının eğlenceli anı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

"BEN HALİMDEN MEMNUNUM"

Tatari son olarak kendisine gelen yorumlara yanıt verdi. Ayşecan Tatari bakımsızlık üzerine yazılan yorumlara toplu yanıt verdi ve şunları söyledi:

"Sizi biraz bakımlı mi görsek, cildiniz ne kadar bakımsız vs bir sürü soru var. Yapmayın bunu. En azından yakınınızdaki insanlara. Ben bu halimden memnunum.

"BU YORUMLARI YAPMADAN İKİ KERE DÜŞÜNÜN"

Bu ara böyle biriyim. Fön çektireceğim sürede kızımla parka giderim. Yarın canım ister biraz daha bakarım belki kendime. 11 ay önce doğum yaptım, uzun bir süre gibi geliyor ama değil aslında.

Ne hormonların ne bedenin kendine gelmesi için. Ben aynaya baktığımda gördüğümden de memnunum ama yine de birilerine böyle yorumlar yapmadan iki kere düşünün "

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