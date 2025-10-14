Zorbalığa daha fazla dayanamayan 'Tablet Reis''in son hali sevenlerini korkuttu

Sosyal medyada "Tablet Reis" adıyla tanınan Onurcan Güzel, yıllardır maruz kaldığı zorbalıkların ardından büyük bir değişim sürecine girdi.

2013'TE SALATALIK VİDEOSUYLA VİRAL OLMUŞTU

Onurcan Güzel, 2013 yılında çektiği bir kutu açma videosunda kutudan salatalık çıkmasıyla bir anda sosyal medyada viral olmuştu. O dönemden itibaren "Tablet Reis" lakabıyla tanınan Güzel, ilerleyen yıllarda internet kullanıcılarının hedefi haline geldi.

CİNSİYET DEĞİŞTİRME SÜRECİNE GİRMİŞTİ

Sosyal medyada yoğun eleştirilere maruz kalan genç fenomen, bir süre önce cinsiyet değiştirme sürecine girdi. Uzun süredir zorbalığa uğradığını belirten Güzel, fiziksel görünümü nedeniyle psikolojik zorluklar yaşadığını da açıkça dile getirdi.

35 kilo olduğunu belirten Güzel, daha önce yaptığı açıklamalarda vücudunu sevmediğini, "obez olmak istediği için ağladığını" söylemişti. Bu süreçte intihar girişiminde bulunduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü de itiraf etmişti.

5 AYRI YÜZ AMELİYATI GEÇİRDİ: ARTIK BENİ DE BEĞENECEKSİNİZ

Yaşadığı zorlukların ardından estetik operasyon kararı alan Güzel, 5 ayrı yüz ameliyatı geçirdi. Ameliyat öncesi paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Artık beni de beğeneceksiniz. Yüzümün tamamını tekrardan yaptıracağım. 5 ameliyat oluyorum ve biraz acılı bir işlem olacak çünkü bilmiyorum bir cesaret edip olacağım sosyal medyada o kadar şey ki güzel olmak zorundasın ben çirkinim ve bu yüzden hiçbir zaman sevilmedim ve artık seveceksiniz hepiniz."

"BENİM DE DUYGULARIM OLDUĞUNU UNUTTUNUZ"

Ameliyatlarının ardından yeni halini paylaşan Güzel, kendisine yöneltilen eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi: "Bana sürekli çirkin dediniz, yetersiz hissettirdiniz. Ben sanki birini sevemezmişim, birinden hoşlanamazmışım gibi davrandınız. Ama benim de duygularım olduğu, insan olduğum aklınıza gelmedi."

RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE ÇALIŞAMIYOR

Daha önce TikTok'ta yaptığı bir canlı yayında konuşan Onurcan Güzel, geçimini halasının emekli maaşı ve sosyal medya gelirleriyle sürdürdüğünü söylemişti. Genetik rahatsızlığı nedeniyle iş bulamadığını da sözlerine eklemişti.