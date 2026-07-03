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Fenerbahçe'den ayrılan Dyshawn Pierre, ezeli rakibe imza attı

Fenerbahçe'den ayrılan Dyshawn Pierre, ezeli rakibe imza attı
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Galatasaray MCT Technic, Fenerbahçe'den ayrılan Kanadalı basketbolcu Dyshawn Pierre'i 1 yıllığına kadrosuna kattı.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, son olarak Fenerbahçe forması giyen Kanadalı kısa forvet Dyshawn Pierre'i transfer etti.

PIERRE, 1 YILLIĞINA GALATASARAY'DA

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, daha önce 5 sezon Fenerbahçe forması giyen Pierre ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Geçen sezonu Rusya temsilcisi UNICS Kazan'da geçiren 32 yaşındaki oyuncuyla ilgili açıklamada, "Yeni transferimiz Dyshawn Pierre'e başarılarla dolu bir sezon diliyor, 'Galatasaray ailesine hoş geldin' diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

KARİYERİ

Kariyeri boyunca Almanya, İtalya, Türkiye ve Rusya'nın önemli kulüplerinde forma giyen Pierre'in, Avrupa Ligi, Basketbol Şampiyonlar Ligi, FIBA Avrupa Kupası ve VTB Birleşik Lig gibi Avrupa basketbolunun en üst düzey organizasyonlarında kazandığı tecrübeyle dikkati çektiği kaydedildi.

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