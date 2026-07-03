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Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu

Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu
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SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla beklediği en düşük emekli maaşı düzenlemesinde yeni gelişme yaşandı. 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesini öngören kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

  • TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifi, en düşük emekli aylığını 20.000 TL'den 23.552 TL'ye çıkarmayı öngörüyor.
  • Teklifin yasalaşması halinde, maaşı bu tutarın altında olan emeklilere Hazine desteği ile 23.552 TL ödenecek.
  • Yeni maaşın yürürlüğe girmesi için teklifin TBMM komisyonları, Genel Kurul, Cumhurbaşkanı onayı ve Resmi Gazete'de yayımlanma aşamalarından geçmesi gerekiyor.

Enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte gözler emekli zamlarına ve özellikle kök maaşı düşük olan vatandaşların durumuna çevrilmişti. SGK ve Bağ-Kur emeklileri için kritik önem taşıyan "en düşük emekli maaşı" (taban aylık) düzenlemesinde ilk somut adım atılarak resmi süreç başlatıldı.

YENİ MAAŞ 23 BİN 552 LİRA OLUYOR

Mevcut yasal düzenlemelere göre, en düşük emekli maaşının enflasyon veya oransal zamlar haricinde artırılabilmesi için özel bir kanun çıkarılması gerekiyor. Bu doğrultuda hazırlanan ve TBMM Başkanlığı'na sunulan yeni kanun teklifi, halihazırda 20 bin lira olan taban emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılmasını içeriyor. Teklifin yasalaşmasıyla birlikte, maaşı bu tutarın altında kalan tüm emeklilerin gelirleri Hazine desteğiyle 23 bin 552 liraya tamamlanacak.

Eğer taban aylık düzenlemesi yapılır ve maaş ödeme tarihine yetişirse, emeklilere bu ayki ödemeleri yeni taban aylık dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Düzenlemenin yetişmemesi durumunda da mevcut taban aylık üzerinden ödemeler yapılacak. Yasa çıktıktan sonra da kapsamdaki emeklilere fark ödemesi olacak.

GÖZLER ŞİMDİ YASALAŞMA SÜRECİNDE

Meclis'e sunulan yasa teklifinin milyonlarca emeklinin hesabına yansıyabilmesi için belirli bir yasama prosedüründen geçmesi gerekiyor. Zamlı maaşlar için izlenecek yasal süreç şu şekilde işleyecek:

  • Kanun teklifi ilk olarak TBMM'nin ilgili ihtisas komisyonlarında (Plan ve Bütçe Komisyonu) detaylıca ele alınarak görüşülecek.
  • Komisyonlardan onay almasının ardından teklif, TBMM Genel Kurulu'na indirilerek milletvekillerinin oylamasına sunulacak.
  • Genel Kurul'da kabul edilip yasalaşmasının ardından, nihai onay için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilecek.
  • Cumhurbaşkanı'nın onayından geçip Resmi Gazete'de yayımlandığı andan itibaren yeni maaşlar resmen yürürlüğe girmiş olacak.

MAAŞLAR BU AY HESAPTA

Eğer taban aylık düzenlemesi yapılır ve maaş ödeme tarihine yetişirse, emeklilere bu ayki ödemeleri yeni taban aylık dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Düzenlemenin yetişmemesi durumunda da mevcut taban aylık üzerinden ödemeler yapılacak. Yasa çıktıktan sonra da kapsamdaki emeklilere fark ödemesi olacak.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıErkan Dag:

yüksek prım ödeyen emeklı ıcın hıcbır düzenleme yok maksat günü kurtarmak

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Çeyiz sandığında gereğini yapıcaz arkadaşım,

yanıt5
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Haber YorumlarıRahmi sakin sakin:

eyvah batar Türkiye zenginler üşür sonra

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Haber YorumlarıIc Minnak:

Aynı gemide değiliz

yanıt0
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Haber YorumlarıRegal:

Seçime kadar soğan yiyecez başka bişey yok

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıDavut :

En düşüğe ne oranda zam yapılıyorsa her emekliye aynı oranda yapılsın. biri yatırmış 10, öbürü yatırmış 20. 20 yatırana %20, en düşük emekli maaşına %40 olursa ikisi de aynı seviye maaş alır. her iki taraf için yetersiz olan maaş, daha bir de adaletsiz oluyor

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

emekliler üzülmeyin, şunun şurasında seçime, ne kaldı....

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