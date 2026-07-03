Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu

Enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte gözler emekli zamlarına ve özellikle kök maaşı düşük olan vatandaşların durumuna çevrilmişti. SGK ve Bağ-Kur emeklileri için kritik önem taşıyan "en düşük emekli maaşı" (taban aylık) düzenlemesinde ilk somut adım atılarak resmi süreç başlatıldı.

YENİ MAAŞ 23 BİN 552 LİRA OLUYOR

Mevcut yasal düzenlemelere göre, en düşük emekli maaşının enflasyon veya oransal zamlar haricinde artırılabilmesi için özel bir kanun çıkarılması gerekiyor. Bu doğrultuda hazırlanan ve TBMM Başkanlığı'na sunulan yeni kanun teklifi, halihazırda 20 bin lira olan taban emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılmasını içeriyor. Teklifin yasalaşmasıyla birlikte, maaşı bu tutarın altında kalan tüm emeklilerin gelirleri Hazine desteğiyle 23 bin 552 liraya tamamlanacak.

Eğer taban aylık düzenlemesi yapılır ve maaş ödeme tarihine yetişirse, emeklilere bu ayki ödemeleri yeni taban aylık dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Düzenlemenin yetişmemesi durumunda da mevcut taban aylık üzerinden ödemeler yapılacak. Yasa çıktıktan sonra da kapsamdaki emeklilere fark ödemesi olacak.

GÖZLER ŞİMDİ YASALAŞMA SÜRECİNDE

Meclis'e sunulan yasa teklifinin milyonlarca emeklinin hesabına yansıyabilmesi için belirli bir yasama prosedüründen geçmesi gerekiyor. Zamlı maaşlar için izlenecek yasal süreç şu şekilde işleyecek:

Kanun teklifi ilk olarak TBMM'nin ilgili ihtisas komisyonlarında (Plan ve Bütçe Komisyonu) detaylıca ele alınarak görüşülecek.

Komisyonlardan onay almasının ardından teklif, TBMM Genel Kurulu'na indirilerek milletvekillerinin oylamasına sunulacak.

Genel Kurul'da kabul edilip yasalaşmasının ardından, nihai onay için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilecek.

Cumhurbaşkanı'nın onayından geçip Resmi Gazete'de yayımlandığı andan itibaren yeni maaşlar resmen yürürlüğe girmiş olacak.

MAAŞLAR BU AY HESAPTA

Eğer taban aylık düzenlemesi yapılır ve maaş ödeme tarihine yetişirse, emeklilere bu ayki ödemeleri yeni taban aylık dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Düzenlemenin yetişmemesi durumunda da mevcut taban aylık üzerinden ödemeler yapılacak. Yasa çıktıktan sonra da kapsamdaki emeklilere fark ödemesi olacak.

Kaynak: Haberler.com