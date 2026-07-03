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Suriye'de askeri havaalanı yakınında mayın patlaması sonucu 5 kişi öldü

Suriye'de askeri havaalanı yakınında mayın patlaması sonucu 5 kişi öldü
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Suriye, başkent Şam'da dün 10 kişinin can verdiği bombalı saldırının ardından yeni patlamayla sarsıldı. Humus kentindeki T4 Askeri Havaalanı yakınlarında mayın patlaması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

Suriye'nin Humus kentindeki T4 Askeri Havaalanı yakınlarında mayın patlaması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

5 KİŞİ CAN VERDİ

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin haberinde, Humus kentinde saha taraması yapan teknik ekiplerin T4 Askeri Havaalanı yakınlarında 5 kişinin cansız bedenine rastladıkları belirtildi.

Elde edilen ilk verilere göre söz konusu kişilerin birkaç gün önce havaalanı çevresindeki bölgeye yasa dışı yollarla girdikten sonra bir mayının patlaması sonucu öldüklerine işaret edilen haberde, ölenlerin kimliklerine ilişkin ise bilgi verilmedi.

ŞAM'DAKİ SALDIRIDA 10 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Şam'ın en işlek noktalarından biri olan tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yolda, Adalet Sarayı'nın yanındaki işletmede dün meydana gelen patlamada son olarak 10 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA
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